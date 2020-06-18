Виталий Портников: Политические репрессии – путь к гибели Украины

18 июня, 2020, 12:04

Портников Виталий

Не нужно себя обманывать и уговаривать себя, что репрессии режима Владимира Зеленского против его предшественника Петра Порошенко чем-то отличаются от репрессий режима Владимира Путина против Михаила Ходорковского или репрессий режима Виктора Януковича против Юлии Тимошенко

Нет, у этих репрессий одна и та же природа. Так молодой авторитаризм пытается утвердить себя, чтобы посеять страх в стране и получить полный контроль над самим ее существованием и над ее финансовыми потоками. Поводы для репрессий у авторитарных режимов тоже никогда не отличаются: и Ходорковского, и Тимошенко, и Порошенко обвиняют в коррупции, но не находят никаких реальных возможностей для такого обвинения и фактически пытаются устроить судилище в связи с действиями, связанными с исполнением служебных обязанностей. И "группы поддержки" у таких действий всегда одни и те же – олигархи. У Путина это был Роман Абрамович, который хотел избавиться от конкурента. У Януковича – Дмитрий Фирташ, который хотел отомстить Тимошенко за то, что "РосУкрЭнерго" оттащили от газового пирога. У Зеленского – Игорь Коломойский, который мстит за национализацию "Привата". Все сходится.

Не сходится только электорат. У Путина это было знаменитое агрессивно-послушное большинство, которое было радо расправе над богачами известной национальности, видело в этом признак вставания России с колен и готово было участвовать в путинских войнах и авантюрах для того, чтобы вставание было более успешным. И у Путина были нефтедоллары для этого большинства, он улучшил его жизнь. И сейчас может держаться хотя бы за счет воспоминаний об этом улучшении и надежд, что правитель сможет его повторить.

Электорат Януковича – это пассивно-послушное большинство, в первую очередь работники олигархических предприятий востока и юга страны, которые считали, что их герой может делать все, что хочет – лишь бы им лучше жилось. И, действительно, с началом правления Януковича, как и с началом правления Путина, был связан объективный выход из экономического кризиса.

А электорат Зеленского – это аморально-равнодушное большинство. Потому что только отсутствием моральных установок и равнодушием к будущему страны, своему будущему и будущему своих детей можно объяснить голосование за случайного человека, никогда не занимавшего политической деятельностью и управлением. Голосование, продиктованное олигархическими телеканалами, собственным невежеством, инфантильной верой в чудо.

Но это большинство трудно назвать послушным. Оно – разное. И для того, чтобы им управлять, для того, чтобы получить от него патент на долговременное разграбление Украины, его нужно накормить. И на гребне улучшения жизни людей заниматься политическими расправами.

А правление Зеленского началось с падения темпов роста украинской экономики и приближается к эпохе тотальной нищеты. Мы сейчас доживаем в буквальном смысле слова последние недели даже не благополучия, а иллюзорных надежд на то, что не будет хуже. Будет. Еще как будет.

И заниматься именно в этот, такой опасный для страны момент, не поиском путей для ее спасения, не договоренностями о национальном единстве, а политическими репрессиями – это сущее безумие. Это собственное политическое самоубийство, это уничтожение государства, это скатывание воюющей страны к анархии и дестабилизации.

Даже Путин и Янукович в аналогичной ситуации не позволили бы себе такого.