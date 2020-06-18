Суржик - языковая смесь, речевая патология или норма? Откуда он у нас, какова его роль и как его преодолеть

21 июня, 2020, 07:03

Татьяна Зинченко

"Як парость виноградної лози, плекайте мову", - писал классик. Суржик - это сорняк, который мешает расцвету языка

Приятно слышать и наблюдать, как наш язык крепнет и развивается. Языковеды с удовольствием отмечают, что все больше украинцев переходят на родной язык, причем сознательно - и из-за патриотической позиции, и - с уважения к своему, родному. Язык - наш, без преувеличения, голос: голос предков, голос души. И важно не только заметить процесс укрепления языковых позиций, но и удержать их, дать еще большего импульса, способствовать расцвету.

И вот как раз на этом пути возникают моменты, которые следует и продумать, и обсудить, и выяснить для себя. Речь пойдет о суржике - явление, которое заполонило наш язык настолько, что без него говорить о развитии и функционировании языка пока не удается.

Ибо "як твої діла?", "я трошки опоздаю", "корочє", "слідуюча остановка" у нас звучат часто почти органически, где-то так, как и "привєт!".

Что такое суржик, откуда он у нас взялся, надо он нам или нет и как его преодолеть - давайте разбираться!

1. Для начала: что же такое собственно суржик?

Суржиком в словаре называют мешанину зерна - ржи, пшеницы, ячменя, овса, а также муку из такого зерна (то есть муку низкого сорта).

Этот же академический словарь дает и переносное значение этого слова - это "элементы двух или нескольких языков, объединенные искусственно, без соблюдения норм литературного языка", или "нечистый язык".

2. Суржик в мире

Это нас не особо утешаеть, и все же следует констатировать, что суржик присущ не только нашему языку. Белорусский суржик называется "трасянка". В США - спэнглиш (смесь испанского и английского). Нигерийский пиджин - это смесь английского, испанского, французского, португальского и языков Западной Африки.

3. Суржикокультура

В художественной речи суржик используется также, но там он имеет определенную нагрузку, можно сказать, смысловую: подчеркнуть какие-то черты, выделить их, для создания комического, иронического эффекта (как средство юмора и сатиры также в произведениях Г. Квитки-Основьяненко, М . Старицкого, Остапа Вишни, С. Олейника, А. Чорногуза, П. Глазового и т.д.). В музыке также встречаются элементы суржика, но это, опять же - для художественного эффекта, с определенной творческой целью.

4. Откуда у нас суржик? Украинский - для "мужиков"

Суржик можно назвать рудиментом колониального господства.

Известно, что при царизме украинский язык запрещали веками. К каким только "виртуозным" мерам не прибегали тогда, чтобы искоренить ее вместе с ярым носителями и вдохновителями ее изучения и познания.

Советы носителей украинского заморили голодоморами, интеллигенцию массово репрессировали. Украинский язык вытеснили практически из всех сфер жизни. Им говорить было стыдно, бесперспективно, "по-мужицки". Поэтому украинцы пытались говорить по-русски, чтобы избавиться от этого клише.

Русский язык был языком высших социальных слоев и, при государственной поддержке, обслуживал потребности государственного аппарата, науки, техники, образования, армии и флота, а украинский - фольклор, быт, село.

"При условии исключительно русскоязычной школы, церкви ..., администрации, войска, коммерции и т.д. переход к высшему слою означал для украинцев и изменение языка ... А ввиду того, что до 80 процентов крестьян были неграмотными, такой переход к российщине происходил через переходную стадию суржика ".

Максим Стриха. Суржик. "Березиль".

Родительская речь следовательно понемногу теряла свою мощь, в ней стали проникать элементы русского языка, чтобы завуалировать стойкую украинскость, чтобы показать процесс слияния наций. Вводились чужие фразы, фразеологические обороты, падежи, окончания и даже произношение. Язык становился размытым, как лужа после дождя. Такой вид и является суржиком, своеобразным языковым покручем.

Надо сказать, что влияние других языков - не является чем нежелательным. Когда мы принимаем их, не разрушая собственных правил - фонетических, грамматических, синтаксических особенностей родного языка, это естественно. Язык, как и человек, - живет, развивается и растет.

Но специально смешивать слова слова украинского и русского языков, прокручивать их падежи и копировать - это искажать и то и другое.

5. Суржиком мы сами себя опускаем

Вместе с людьми рождаются новые слова, старые отмирают, совершенствуется человек, работает над собой, одновременно работая и над главным средством своей коммуникации - языком. Поэтому то, что было раньше в языке, те ее процессы должны также испытывать положительных изменений.

Доктор филологических наук, профессор, директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко считает, что изучить свой язык, язык своих предков - вполне возможно. В вопросе суржика он категоричен:

"Нам достаточно того, что мы сами себя опускаем. Потому что когда говорим об украинском языке, то обязательно вспоминаем суржик. А что такое суржик? Суржик - это то, что мы подтверждаем недоработки личности над собой. Если она говорит литературным языком, то должна использовать весь арсенал литературного языка. Даже на бытовом уровне можно общаться исключительно литературным языком и иметь от этого удовольствие. И для этого не нужно иметь филологическое образование.

Надо воспитывать в себе чувство языка. А как бы сказали твой папа, мама, дедушка, бабушка ? То есть речь, акт речи тогда достигает большего эффекта, когда он осмысленный тобой. Тем, кто говорит. И когда ты думаешь над построением фразы, о том, как ты можешь повлиять - лечебно или убийственно - на человека, к которому направлено твое слово, и тогда в результате ты чувствуешь, когда у тебя есть этот внутренний самоконтроль, когда есть понимание важности такого контроля, важности работать над собой в каждый момент речи, тогда будет произрастания твоего внутреннего языкового "я", твоей речевой компетенции. И ты будешь чувствовать: "Ага. Это слово имеет еще какой-то оттенок. Почему оно не подходит здесь. А здесь так хорошо ложится!".

И тогда вспоминаешь, что Шевченко не случайно сказал: "Ну що б, здавалося, слова? Слова та голос - більш нічого. А серце б»ється, ожива, Як їх почує знову. Знать, од Бога і голос той, і ті слова!". Гениально сказано! Потому что этим коротким стихотворением Шевченко будто прокладывает дорогу к каждому слушателю-читателю с одним только: думать, что такое слово ".

"Языковой вопрос - это вопрос государства. Чтобы нас уважали - надо, чтобы мы себя уважали. Чтобы нас не потеряли, надо, чтобы мы себя не потеряли. И речь остается одним из тех приоритетов, который дает сразу понять, кто мы и чьи мы дети. Язык - это крепость. Приобщитесь сердцем к украинства, к украинскости, к украинскому языку ", - призывает профессор-языковед.

6. О цитатном суржике

Любовь Сердунич, писательница, фольклористк и языковед, отмечает как раз на этом болезненном моменте языка: "Обидно, что многие говорящие любят мусор. Не буду приводить примеров суржика, а не мусорить: им и без того кишит. Скажу следующее. Утверждению украинского языка препятствует и цитатный суржик , особенно на ТВ. При цитировании иноязычной фразы должен сопровождаться перевод. Цитировать только на языке оригинала допустимо в случае, если этот язык не угрожающая для нас, как, например, белорусский, который украинскому не угрожает ничем. Угрожающий тот язык, который вытесняет язык коренного населения. Таким бывает язык метрополии, нынешней или прежней, ее называют оккупационной.

Итак, цитатный суржик - это явление, при котором цитату угрожающего языка вводят в текст без перевода. Поэтому для нас особенно нежелательны русскоязычные цитаты без перевода, потому что много читателей и слушателей не успевают мысленно перевести их и включить в систему русскоязычного мышления. Поэтому их мышление становится не чистым. Цитатный суржик - это источник разговорного и письменного суржика ".

"Нація - перепустка у Вічність,

Мова рідна - віза у віки.

З рідним словом житимемо вічно,

З суржиком ми - покруч, будяки!" - так подытоживает свои слова писательница Любовь Сердунич.

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7. Суржик сегодня

По суржику до сих пор идут споры: быть ему или не быть? Понятно, что это - языковой мусор и его нужно выпалывать.

С другой стороны - если человек до сих пор был русскоязычным, но решил перейти на украинский, этот процесс также не произойдет в одночасье. Боясь допускать в свою речь суржик, он вообще бояться говорить на украинском. Как с этим быть?

Языковеды советуют не бояться, а говорить! Искреннее уважение тем, кто переходит на родной язык! И наша обязанность - поддержать их, исправить, помочь.

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Украина начинается с языка

А также - с нас, ее носителей. Проще сказать, что "я не знаю языка (не учил, жил где-то далеко и т.д."). Но другие знают и другие учат. А как же тогда относиться к полиглотам? Как к инопланетянам? Надо учиться, и пусть даже начинать с суржика. Идеального ничего на земле не бывает. Чистая, выхолощена речь, как ее некоторые называют профессорской - также не идеальный вариант.

Работа над ошибками - это работа над собой. Давайте читать, что пишут о языке, открывать словари, интересоваться, сейчас же - столько информации! Не надо убивать язык сомнениями, страхами, предвзятостью - надо пользоваться им! Это язык каждого из нас, и от нас зависит чистота нашего языка, его значимость, его уникальность и неповторимость.

Не надо бояться заглядывать в словарь!