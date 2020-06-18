Неудержимые и безжалостные - 5 книг о том, как выживать

18 июня, 2020, 08:02

...Иногда подробно, а порой даже грубо и просто авторы этих книг излагают неоспоримую правду жизни. Так что благодаря их книгам вы узнаете о ключевых чертах, общих для самых мощных чемпионов спорта и бизнеса, научитесь доверять собственным инстинктам, контролировать себя и приспосабливаться к любой ситуации

Том Гровер. Безжалостные: от хорошего до безудержного. - К .: Yakaboo Publishing, 2020

Откровенно и грубо честно автор этой книги на пальцах объясняет, как действовать, чтобы вас ничто не остановило. Вы будете двигаться когда все сдадутся, вы будете расцветать под давлением и никогда не позволите эмоциям обессилить вас. Автор расскажет о ключевых чертах, общих для самых мощных чемпионов спорта и бизнеса. Эта книга научит вас доверять собственным инстинктам и входить в непобедимое состояние сознания. Вы научитесь контролировать себя и команду и приспосабливаться к каждой ситуации, находить слабости противника и эффективно атаковать. Полная до сих пор не опубликованных историй о выдающихся спортсменах современности, эта книга покажет вам, как даже чемпионы становятся еще лучше. И вы тоже сможете. "Смотрите, я не психолог, не психиатр или социальный работник, - предупреждает автор. - Я не сидел десятилетиями в кабинете, собирая, исследуя и анализируя данные, пописывая статьи о теории совершенства и производительности. Но гарантирую, что все в этой книге основывается на непосредственном знакомстве с самымипродуктивными в этом мире людьми. Я прекрасно понимаю, как они думают, как учатся, как преуспевают и проигрывают... И, наконец, что заставляет их быть безжалостными".

Джил Хессон. Карманная книжка эмоционального интеллекта: Небольшие упражнения для интуитивной жизни. - Х .: Фабула, 2020

Кроме теоретических сведений и практических советов по развитию эмоционального интеллекта и управления своими чувствами, в каждой части этой книги описаны конкретные ситуации или обстоятельства. И для каждого из них предложены определенные практические средства: идеи, советы, подсказки и техники, которые помогут использовать эмоциональный интеллект. Ознакомившись с ними, вы научитесь сосуществовать со всеми своими эмоциями и обращать их в свою пользу в любой ситуации, а также разовьете эмоциональную чувствительность и эмпатию. Ведь эмоциональный интеллект - не только способность понимать сложные ситуации и эмоции и управлять ими. Это и знание того, как "включить позитив", который принесет вам и вашим близким мотивацию, поддержку, уверенность в своих силах и вдохновения. "Что касается повседневных ситуаций, - напоминают нам, - советуем просто держать эту книгу в сумочке или кармане, чтобы обращаться к ней каждый раз там, где возникнет потребность в эмоциональном интеллекте. Вы откроете для себя, что советы, техники, идеи и подсказки, приведенные в этой книге, действительно способны дать чувство спокойного самоконтроля, уравновешенности и видения перспективы".

Дэниел Гоулман, Ричард Бояцис, Энн Макки. Эмоциональный интеллект лидера. - К .: Наш формат, 2019

В этой книге эксперты по эмоциональному интеллекту объясняют, почему эмоции, умение понимать и сопереживать помогают, а не мешают лидеру управлять коллективом. Они также сосредотачиваются на том, как развить навыки эмоционального лидерства в себе. Вдохновение вместе с триадой составляющих эмоционального интеллекта - уверенностью, самосознанием и эмпатией - позволяет лидерам сформулировать цель, значимую для них и соответствующую ценностям их подчиненных. Что дает лидеру силы гореть своей работой и оставаться верным компании? Как он создает атмосферу, благоприятную для креативных идей и инноваций? На эти и другие вопросы можно найти ответ в этой книге, напоминая о том, что управлять - это не только налаживать процессы, создавать стратегию и производить сильные идеи. Настоящий лидер должен вдохновлять, пробуждать энтузиазм, поддерживать в людях мотивацию и находить их сильные стороны.

Валерия Козлова. Технология EQ-BOOST. Как использовать эмоциональный интеллект в бизнесе и жизни. - Л .: Издательство Старого Лева, 2019

Автор этой книги уверена, что бизнес, карьера, как и вся наша жизнь - это прежде всего эмоции. Побеждает тот, кто понимает себя, умеет управлять собственными эмоциями и моделировать схожие эмоции у других. Поэтому, если принимаете решение на эмоциях, а потом жалеете о его последствиях, или долго взвешивает все "за" и "против", подсчитываете, пытаетесь спрогнозировать - и теряете шанс, потому что стоило довериться интуиции и принять решение быстро, тогда эта книга для вас. В ней говорится о том, как воспользоваться особой авторской методикой бизнес-тренера Валерии Козловой, чтобы повысить уровень своего эмоционального интеллекта и достичь успеха в жизни и бизнесе.

Мет Воткинсон. Грид. Инструмент для принятия решений в любом бизнесе (в вашем тоже). - К .: КМ-Букс, 2019

Эта новаторская книга раскрывает фундаментальные и неотъемлемые элементы успеха любого бизнеса. Ведь Грид-матрица - это революционная система, которая является прочным психологическим фундаментом и надежным инструментом в принятии решений по любым аспектам деятельности предприятия. В которую, заметим, входят оценки и улучшение товаров и услуг; сокращение стратегических рисков и предсказание долгосрочных последствий ваших действий; чувство рынка и использование его в свою пользу; определение первопричины вызовов, стоящих перед вашим бизнесом; налаживание эффективного сотрудничества между подразделениями и командами. Грид - это простой, цельный и универсальный подход к бизнесу, который одинаково подходит большим и малым компаниям. Сочетая практические советы и реальные бизнес-кейсы, книга сделает ваши бизнес-решения более качественными и уверенными.