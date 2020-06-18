18 июня, 2020, 12:26

Дело Сергея Стерненко и активизация проукраинского общества на улицах заставила пророссийскую колонну и их спонсоров искать варианты, как показать, что "не все так однозначно". А еще ускорить давление на Владимира Зеленского, чтобы он прибился к пророссийскому лагерю

Избрание меры пресечения в отношении Стерненко стало катализатором для обоих лагерей: тех, кто за Украину, и тех, кто готов за тридцать сребреников топить первых в крови и хаосе. Мощная информационная поддержка от Виктора Медведчука уделила Стерненко и акциям под Шевченковским судом столько внимания, что уже "день победы" и шествие МП на годовщину Крещения Руси тихо курят и завидуют. Цель этого давления была одна - нажать на Зеленского, прокуроров и общество. И создать впечатление, что патриотам здесь не место. Они должны гнить на нарах.

Когда же специалисты на Лубянке увидели, что бульдозер в зале суда только мобилизует проукраинское движение - они выпустили на улицу любителей красных шариков от пророссийского агента влияния Анатолия Шария. Пятьсот человек пришли под окна Владимира Зеленского, чтобы создать иллюзию, что улицу может собрать и "пророссийский" движ. А еще, чтобы усилить у проукраинской части общества впечатление - что на дворе эпоха позднего Януковича, когда в Киев против евроинтеграции свозили вагоны "титушек".

Интересно, что в информационном шуме вокруг партии таксистов и маргиналов утонула действительно важная вещь. 17 июня в Раде голосовали отчет Временной следственной комиссии по поводу нападений на Екатерину Гандзюк, Сергея Стерненко и Ларису Голенко. Депутаты четко указали на недостатки в расследовании и пришли к мнению, что там есть политическое давление. И это важно. Потому что сразу 307 депутатов официально зафиксировали, что в офисах Ирины Венедиктовой и Арсена Авакова делается что-то не то.

На улице же в это время "молодое лицо пророссийского движения" в виде партии Шария развиртуализировалось и демонстрировало, что за ними стоит "улица". И что протестовать на улицы выходят не только противники формулы Штайнмайера, сторонники Стерненко и те, кто за украинскую Украину.

Все это быстро было организовано с единственной целью - чтобы показать, что "улицу" может организовать и пророссийская сторона.

Именно поэтому так активно собирали массовку в телеграмме за 400 гривень.

Говорить о повторении осени-зимы 2013-2014 гг., когда в Киеве была реальная угроза пасть от рук "титушки" из другого города, которого ты опрометчиво встретил в подворотне. Но вчерашние нападения на "азовцев" в метро за украинский флаг свидетельствуют о том, что гидра российского реваншизма поднимает свою голову. Она надувает щеки, показывает когти и раздвоенный язык, потому что ее простили в 2014 году и не стали наказывать за слезы и кровь, которые пришли в дома миллионов граждан за последние шесть лет.

Тем более уже есть типаж агрессивного сторонника того же Шария. Это даже не таксист, который меняет как флюгер свои предпочтения от одного избирательного цикла до другого. Анализ профилей искренних активистов свидетельствует, что часто это человек с несчастливой личной жизнью, обидой на весь мир и проблемой самореализации. Поэтому единственное достижение - это тремя десятками нападать на двух человек в метро.

Важный момент - поведение полиции. В том числе "реформированного" "беркута". Полиция снова не на стороне народа, и тот же народ борется за свою независимость не при помощи силовиков, которые должны его защищать. А бороться еще и с бездействием последних. Еще свежий эпизод из-под Шевченковского суда, где харьковский "Беркут" бил по голове ветерана войны с РФ и преподавателя исторического факультета Александра Кирьякова. И никто, никто не извинился за то, что у нас бьют тех, кто держит независимость этого государства на своих плечах.

Конечно, очень смешно читать, как в параллельной реальности секты Шария и анонимных телеграмм-каналов распространяется мнение, что якобы собрание за 400 гривень забрало у проукраинской части "улицу". Ведь, когда теперь на любителей красных шариков начнутся, вполне возможно, реальные нападения, то он сам будет сидеть в уютной Европе. А вот конкретные представители его деструктивной секты будут отвечать. Однако в этом заключается идея кукловодов Шария - накручивание противостояния в украинском обществе, провоцирование насилия. И полная дискредитация Зеленского, который не сможет все это остановить.

Русскому миру, ФСБ и их украинским приспешникам нужно очень довести ситуацию в стране до анархии. С драками и противостояниями на улице. Чем больше крови гражданских на улицах далеко от линии фронта - тем лучше.

Все это может спровоцировать досрочные выборы в Раду, по факту которых Зеленский будет вынужден выбирать между коалицией с Порошенко или Медведчуком.

И поскольку к Петру Алексеевичу Зе-президент имеет личную неприязнь, он будет вынужден выбирать Медведчука. Получить еще раз монобольшинство - нереально. Не исключаю, что дополнительными бонусами будут какие-то уступки Путина по Донбассу, как дополнительные аргументы за сотрудничество с ОПЗЖ.

Поэтому дело Стерненко и уличная активизация "шарият" - это ловушка для Зеленского, попытка загнать его в коалицию с кумом Путина.

От этой ситуации не выигрывает ни страна, ни сам Зеленский. Но некоторым из его близкого окружения деньги не пахнут. Напротив их манит этот трупный запах, как зеленых мух.