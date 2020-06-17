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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Путин не отдаст Донбасс Зеленскому

Виталий Портников: Путин не отдаст Донбасс Зеленскому


фото: AP
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак уверяет, что "красные линии", которые страна не должна переступать в переговорах с оккупантом, у него – и, разумеется, у президента Владимира Зеленского – на подкорке

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба называет эти линии: невозможность прямого диалога с марионетками, установление контроля Украины над границей, невозможность проведения выборов в присутствии российских войск или их наемников, реинтеграция оккупированных территорий на украинских условиях, чтобы эти районы не имели никакого "права вето" на решения общенационального характера.

Замечательные "красные линии" - в особенности когда они на подкорке! Поддерживаю обеими руками! Но тогда нужно сказать правду: Украина ведет переговоры сама с собой, а не с Россией.

Потому что то, чего хочет Путин – так это того, чтобы Украина пересекла "красные линии". Чтобы начались прямые переговоры Киева с марионетками из Донецка и Луганска. Чтобы контроль над границей был возвращен только после выборов, а сами выборы прошли под дулом автоматов российских оккупантов и их пособников. И чтобы "отдельные районы", над которыми Кремль сохранит контроль, имели право вето на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. А для чего, собственно, Путин захватывал Донбасс? Чтобы подарить его Зеленскому, Ермаку и Кулебе? Нет уж, дудки!

Самое главное, что "красные линии", о которых говорят соратники Зеленского – это те самые "красные линии", которые не собирался пересекать бывший президент Петр Порошенко. Чем "красные линии" Зеленского отличаются от "красных линий" Порошенко? И получается, что Зеленский лгал своим соотечественникам, когда говорил, что прекратить войну очень просто, нужно "просто перестать стрелять" и договориться с Путиным. Получается, что Зеленский и сейчас заблуждается, когда продолжает стремиться к новым контактам с Путиным? Или как?

Поэтому единственная реальная гарантия непересечения "красных линий" - это вовсе не обещания Зеленского, Ермака или Кулебы. Если претендент Зеленский обманывал нас вчера, то президент Зеленский обманет нас завтра.

Единственная гарантия непересечения "красных линий" - это возвращение к власти патриотических сил. Пока у власти популисты – Украина в опасности. 

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