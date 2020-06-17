С какими проблемами бизнес сталкивается на таможне. Экспертный опрос

17 июня, 2020, 09:00

Таможню отделили от налоговой, модернизировали и усовершенствовали. Но у бизнеса еще есть замечания и пожелания

Журналистка Еспресо.TV Ольга Чайка опросила бизнес-ассоциации о проблемах, с которыми предприниматели сталкиваются на таможне.

Олег Хардин, основатель компании "Premier Socks", представитель Всеукраинской ассоциации руководителей бизнеса

Иногда бывают задержки растаможивания. Или вопрос: "А давайте мы сделаем какое-то контрольное взвешивание; давайте перевернем весь контейнер, посчитаем". То есть создаются препятствия, чтобы затянуть время. Но такое не происходит постоянно.

Мы находимся в Полтаве. Там, где мы растамаживаемся по месту регистрации - кажется, сейчас к Днепропетровской таможне относимся, - вопросов не возникает. Вопросы могут возникнуть в Одессе во время разгрузки в порту. Там проверяют все документы, может быть какой-то выборочный контроль, например. То есть могут возникнуть задержки.

С тех пор, как я в бизнесе - глобальных проблем не помню.

Свое пожелание я высказывал в марте президенту, когда он приезжал в Полтаву. Основное очень болезненное для экономики, я считаю - это контрабанда, которая не прекращается и сейчас. У власти есть понимание, что это беда, но то, что делают - не помогает.

Контрабанда создает нечестную конкуренцию.

Мы изготавливаем носки. В Украине для легкой промышленности вообще, для швейной в том числе, сырья нет, - то есть хлопок у нас не растет. Нам надо все это завести или в виде пряжи, или в виде ткани (или здесь ткань сделать). Оборудование также Украина не производит. Мы инвестируем средства, производим продукцию. Далее продукция нашего производства конкурирует с контрабандной продукцией, которая просачивается, заезжает в больших объемах через наши границы.

Когда гривна укрепилась - было такое, что 24 грн за доллар, - то контрабанда становится еще и доступной для людей. По моим подсчетам, около 40-45% рынка носков - это контрабандная продукция.

Светлана Михайловская, заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА)

Мы возвращаемся к старым проблемам, с которыми сталкивались и раньше. Это вопрос завышения таможенной стоимости с использованием индикативов, а не контрактной цены как первого метода определения таможенной стоимости.

Еще одна из проблем, с которой сейчас сталкиваются таможенные компании - это существенное увеличение контрольных мероприятий. То есть при погрузке-разгрузке почти каждую машину проверяют, как поставлена цель найти что-то конкретно, какие-то конкретные нарушения, - даже там, где никаких признаков нарушений нет. То есть не используется автоматизированная рискоориентированная система, а по своему усмотрению инспектор принимает решение о тотальной проверке. Это приводит к определенным задержкам, и от этого, конечно, страдают в первую очередь белые и прозрачные компании.

Опять же, возникают вопросы относительно классификации товаров, которые импортируются. У нас есть несколько кейсов. Этот вопрос частично связан с необходимостью приведения в соответствие с нормами ЕС нашего закона о таможенном тарифе.

Из-за недофинансирования таможни снова вернулись к проблемам взяток и определенных намеков.

Вместе с тем, много было сделано самой Государственной таможенной службой. Был сделан электронный кабинет субъекта внешнеэкономической деятельности, то есть таможенного декларанта, были введены новые электронные сервисы. Был введен такой инструмент как "единое окно" для упрощения всех проверочных функций на таможне, за что мы от имени бизнеса благодарим.

Юлия Дроговоз, вице-президент "Украинского союза промышленников и предпринимателей" (УСПП)

Проблемы, как всегда, с оформлением грузов и таможенными стоимостями. Они были и остаются.

Существует проблема с оформлением грузов и определением стоимости. Для повышения поступлений от налогов таможенные органы завышают таможенную стоимость товаров. В таможне действительно есть право корректировать стоимость, но с обязанностью доказать свою правоту. Наша таможня не умеет и не любит это делать. Поэтому увеличивает стоимость товаров в несколько раз только на основе своего подозрения и отпускает груз только при условии уплаты налогов по завышенной стоимости.

Это существенно. Люди рассчитывают налоги, исходя из реальных цен, а здесь налоги зашкаливают.

После этого предприятиям приходится судиться и только потом корректировать эти обязательства. По моим данным около 70% таких дел выигрывают импортеры.

Основная проблема заключается в том, что сама Таможня, даже отделившись, продолжает выполнять фискальные функции. И от нее продолжают требовать наполнять бюджет. Критерии оценки смещены: таможня должна обеспечивать безопасность грузов, предотвращать ввоз наркотиков, оружия, торговли людьми. А у нас таможня - бюджетообразующий орган наряду с налоговой.

Отсюда и все проблемы. При пустом бюджете это будет проблемой.

Плюс в последнее время добавились какие-то внештатные ситуации: то у нас что-то с грузом произошло, то там какие-то проблемы на таможне.

Изменилось законодательство - таможня остановилась, грузы стоят. Принятие новых нормативных актов часто не продумано до конца и приводит к задержке в оформлении грузов только потому, что никто не знает, как их правильно растаможить. Кроме того, никто не понимает, как правильно толковать новое законодательство. В частности, так произошло с новыми подакцизными товарами, с 23.05.2020 г. В связи с принятием знаменитого Закона № 466 стали объектом налогообложения акцизным налогом, но без понимания возможности идентификации таких товаров. Аналогичная ситуация возникла и с применением льгот по НДС и пошлины в отношении импортных товаров, предназначенных усилить борьбу с COVID 19 - понадобилось время на решение проблем, созданных имеющимися в законодательстве правовыми коллизиями.

Остается проблема "серого", неоформленного товара. Белый бизнес страдает от того, что есть такие потоки. Весь бизнес в целом страдает от того, что отсутствуют политическая воля на реформы, понимание всех причин и последствий в экономике, комплексные программы поддержки бизнеса и попытки решить все проблемы в экономике путем наполнения бюджета административными методами, в том числе и при пересечении товаров границы Украины.