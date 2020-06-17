Можно выстоять: где бизнесу искать ресурсы для восстановления после карантина

18 июня, 2020, 09:07

Карантин проходит, облегчается, однако жизнь малого и среднего бизнеса легче не становится. По данным Государственной налоговой службы, в апреле текущего года прекратили работу 13,3 тыс. физических лиц-предпринимателей

Больше всего предприятий закрылись в сфере оптовой и розничной торговли. Всего, по данным Опендатабот, в Украине в связи с карантинными ограничениями была или остается запрещенной деятельности более 277 тысяч физических лиц-предпринимателей.

Чтобы вернуться в докарантинное состояние, бизнесу понадобится немало времени. Ускорить выход из кризиса может вмешательство государства, и правительство предложило несколько вариантов. Но пока государство выбирает пути возможной помощи, на защиту малого и среднего бизнеса готовы стать именно те, кому проблемы бизнесменов близки и понятны - крупный бизнес и частные фонды. Где найти поддержку для своего бизнеса, читайте в материале.

Государство для бизнеса: льготное кредитование

До начала карантина правительство запустило через украинские банки программу льготного кредитования 5-7-9%, что предполагает выгодные условия кредитования для малого бизнеса. Однако при этом риски могут уже ожидать банки-партнеры такой программы, ведь они могут получить непрямую выгоду. Банки должны продемонстрировать, что они в действительности являются лишь финансовыми посредниками программы и действительно передают преимущества именно получателям помощи.

С 25 мая ПриватБанк снизил кредитные ставки по действующим и новым кредитам для финансирования малого и среднего бизнеса. Антикризисные условия финансирования предпринимателей будут действовать до конца 2020 года. Для кредитования по сниженным ставкам предпринимателям не нужно заполнять заявления, собирать документы посещать отделение банка, ведь ставки будут снижены автоматически.

Хотя программа "5-7-9" еще не заработала на полную, правительство уже планирует запустить новый инструмент - портфельное обеспечение.

Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

Как получить портфельное обеспечения? Клиент приходит с обращением на участие в портфельном обеспечении в банк. Клиент с банком определяют кредитный пул: количество займов, до 80% которых гарантирует государство. Банк заключает соглашение с государством о предоставлении гарантии. Затем банк платит государству за предоставление гарантии. Размер платы будет минимальным, но будет влиять на цену кредита. Если предприниматель становится банкротом, действует определенный законом механизм государственного гарантирования, по которому государство может рассчитаться с банком вместо клиента.





Крупный бизнес для малого: "Можно вместе"

В Украине все устроено так, что на каждую проблему, которую проигнорирует государство, обратят внимание небезразличные. Пока правительственные программы не заработали, бизнес уже может получить помощь от крупных компаний.

Масштабный проект "Можно вместе" запустили IQOS вместе с партнерами Chatbot studio и Neos. Подав заявку для участия в нем, предприниматели могут получить промо для своих товаров или услуг и запустить собственный чатбот.

Первое, что бизнесу сокращают в кризис - это бюджеты на маркетинг и продвижение. Но с другой стороны, именно маркетинг - это способ найти новых клиентов, напомнить о себе старым и просто не потерять осведомленность о компании. Совместный ко-брендинговый проект "Можно вместе" предлагает запустить рекламную кампанию в социальных сетях (каждый участник получает бюджет в размере $200). Также тем, кто хочет присоединиться, помогут разработать креативные материалы и сменеджерить рекламную кампанию, а после окончания проекта обязательно предоставят отчетность. Серьезным дополнением является разработка собственного чатбота в Telegram, с которым также помогут, если в этом будет необходимость. Работа проекта автоматизирована по максимуму. Все настройки для промо задаются участником на сайте в простой и понятной форме. Рекламные материалы генерируются специальным конструктором баннеров на сайте.

Как стать участником проекта "Можно вместе"?

Участие бесплатное. Подать заявку можно, если ваш бизнес отвечает таким

критериям:

● преимущественно оффлайн бизнес-модель

● бизнес уже возобновил работу или частично перестроился на онлайн

(например, рестораны с доставкой, производители с интернет-магазинами и т.д.)

● бизнес официально зарегистрирован, работает 3+ официальных работника

Подать заявку можно на сайте "Можно вместе" .

Укрпочта и Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" запустили инициативу "E-Export - твой ключ к успеху и расширение собственного дела!" . Инициатива направлена на помощь украинским малым и средним предприятиям (МСП) выйти на международные рынки. В рамках инициативы МСП получат справочник, как начать продавать свои товары за границу и ознакомятся с историями успеха тех украинских предпринимателей, которые уже экспортируют свою продукцию за пределы Украины. Программа позволяет получить пошаговую инструкцию как начать экспортировать, получить необходимые юридические и финансовые знания, а те, кто уже экспортируют, узнают, как расширить свою экспортную деятельность.

ЕС для украинского бизнеса

Малые и средние бизнесы приносят нашей стране более половины ВВП и обеспечивают работой 82% занятого населения Украины. Для преодоления последствий эпидемии ЕС мобилизовал для Украины пакет экстренной помощи в размере более 190 млн евро. Из этой суммы наибольшую долю направят на поддержку МСП. Все эти инициативы реализуются, потому что выгодные условия позволят бизнесу инвестировать в развитие и выйти из кризиса.

ЕС также начал консультации с потенциальными партнерами по реализации новых программ поддержки предпринимательства с общим бюджетом 20 млн евро, детали которых будут сообщены в ближайшее время.

Европейский банк реконструкции и развития предоставил украинской лизинговой компании "ОТП Лизинг" кредит на сумму до 15 млн евро для долгосрочных лизинговых операций по всей стране. Кредитование доступно в евро и гривне, но в национальной валюте оно защитит заемщиков от валютных рисков и болучит более длинные сроки погашения.

Параллельно с новыми инициативами действуют нынешние программы сотрудничества, которые тоже могут помочь бизнесу в период кризиса. Программа EU4Business продолжает способствовать льготному кредитованию через украинские банки в гривне и иностранной валюте. Кредитование на выгодных условиях доступно по всей Украине. Также действуют региональные программы 50-процентного возмещения кредитных ставок.

Узнать больше о программах и возможности участия можно на сайте .