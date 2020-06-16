Виталий Портников: “Многовекторность” или хаос?

16 июня, 2020, 12:11

Портников Виталий

Суд отправляет под домашний арест активиста Сергея Стерненко – и это вызывает закономерные протесты патриотических сил, которые усматривают в отношении к Стерненко продолжение ползучего реванша Антимайдана

В тот же день российское внешнеполитическое ведомство выражает Украине протест по поводу действий СБУ – того самого СБУ, которое выдвинуло против Стерненко подозрение в убийстве. СБУ решило разместить рядом с российскими дипломатическими представительствами патриотические билборды. Поздравить, таким образом, россиян с главным протокольным праздником их страны – Днем России.

СБУ, как известно, возглавляет друг президента Владимира Зеленского Иван Баканов. Очевидно, что действия ведомства в принципиальных вопросах не могут не согласовываться с ним. А сам руководитель СБУ понимает, какой будет реакция главы государства по чувствительным поводам.

Но дело, конечно же, не в СБУ. Не в Баканова. Проблема – в Зеленском. Я понимал бы, если бы украинский президент старался понравиться проукраинской части своего электората и «троллил» бы Россию прямо у ее дипломатических ведомств, вызывая бешенство у Путина и Лаврова. Я понимал бы, если бы президент хотел бы понравиться пророссийской части своего электората – а заодно и Кремлю – и демонстрировал бы преследования проукраинских активистов и политиков. Но делать то и другое одновременно? Зачем?

Во времена Леонида Кучмы это сумасшествие на государственном уровне называлось "многовекторностью". Кучма, впрочем, считал, что знает что делает и тщательно рассчитывал каждый свой шаг в ту или другую сторону. И все равно вся эта продуманная «многовекторность» завершилась "Кольчугами", Тузлой, Единым экономическим пространством с Россией, полной дестабилизацией страны и первым Майданом.

А сейчас это уже даже не "многовекторность". Это – хаос. Зеленский напоминает мне мальчика, который пытается щекотать подожженной палкой то одного, то другого тигра – и всякий раз заливисто хохочет, когда тигр начинает угрожающе рычать и бить лапой.

Но если ты решил, что ты теперь великий укротитель – то укроти вначале одного! Договорись хоть с кем-то! Не превращай себя в объект всеобщего раздражения! Не провоцируй одновременно конфликт общества и власти и внешнюю агрессию! Ты чего?

А ничего. По приколу.