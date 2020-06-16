"Отравление в Солсбери": Кинокритика от российского МИД

16 июня, 2020, 08:52

Андрей Плахонин

Вышедший накануне на экраны новый мини-сериал BBC "Отравление в Солсбери" оставил российских дипломатов в недоумении. Они ищут в нём «добавленную стоимость», и никак не могут её найти

Итак, в воскресенье вечером наконец состоялась премьера трех-серийного мини-сериала "Отравление в Солсбери" (The Salisbury Poisonings) от BBC One и Dancing Ledge Productions. И, хотя последнюю серию покажут только вечером в среду, российское посольство в Великобритании и спикер МИД России Мария Захарова уже обнародовали свои рецензии. Наверное, тоже качают пиратку с торрентов, как и я. И именно поэтому, наверное, наша реакция на сериал в чем-то похожа. Мы с МИД России разочарованы. Правда, и тут совпадения заканчиваются, — разочарованы каждый в своем. Чего в этом сериале не хватает украинскому зрителю? Конечно же Владимира Путина, лично отдающего приказ отравить Скрипаля. Не хватает шуточек про похождения парочки любителей шпилей. Сериал вообще не об этом. — Он о еще не выветрившемся до конца большом страхе, который пережили минимум десятки тысяч британцев, о том, как отравление повлияло на жизни простых британцев (а не беглых российских разведчиков), которых оно так или иначе затронуло. — Пострадавший полицейский, Служба общественного здравоохранения, соседи, одна из которых, Дон Стерджес, станет невольной жертвой... Скрипали лишь в нескольких кадрах, лишь повод к фильму, как в "Падении Икара" Питера Брейгеля Старшего лишь едва заметным мазком на фоне живописания быта греков изображен Икар.

"Падение Икара" Питера Брейгеля Старшего. Видите, в правом нижнем углу из воды торчат ноги, а над ними немного перьев? Вот это и есть Икар.

Так что, вполне оправданно, что равно далекая от любого искусства кроме искусства пропаганды Мария Захарова в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live" задалась вопросом: "О чем этот сериал!" И не нашлась с ответом: "Если бы такой сериал появился у нас сейчас, вы знаете, что бы сказали на Даунинг-Стрит? Русские уводят внимание и отвлекают внимание общественности от расследования, они запутывают дело, это кремлевская пропаганда, они специально занимаются дезинформацией, чтобы люди никогда не нашли правду. Вот что бы они сказали". В общем, то ли не нашлась с ответом, то ли просто не смотрела этот фильм, и ей, как в старом анекдоте, "Рабинович как смог напел из этого Карузо".

Обманулся в своих ожиданиях и общавшийся с ТАСС представитель посольства России в Великобритании: "Мы ожидали журналистского расследования, которое раскрыло бы наконец-то обстоятельства отравления российских граждан Сергея и Юлии Скрипалей, и гибели Дон Стерджес". — Представляю, как в этот момент его лицо исказила гримаса презрения: А вместо этого "авторы сериала предлагают зрителю разделить эмоции действующих лиц, но, к сожалению, оставляют без ответа многочисленные вопросы". — Что это за "многочисленные вопросы", на которые, по мнению российского дипломата, должен был ответить сериал? Тут, как с MH-17, он принимается перечислять все выдумки, вброшенные в соцсети и СМИ российской пропагандой, а под конец разочарованно вздыхает, что в сериале так и не упомянули «где сейчас находятся Скрипали". — Черти, не дают закончить начатое! — "Разумеется, британские журналисты вправе работать по Солсбери в художественных жанрах", — снисходительно заключает российский дипломат, в расчете на ответные слезы благодарности от руководства BBC.

И вот тут, в самом конце, неназванный ТАСС собеседник информационного агентства из российского посольства раскрывает то, что не нашлась сказать Мария Захарова: "Новый сериал не принес "добавленной стоимости" ни "в установлении истины" (как её понимает Россия), ни для "политизированной версии британских властей". — Да-да, именно это и не могут понять ни в Кремле, ни в МИД России, как государственный телеканал мог снять по такой горячей теме не агитку, не обвинительный акт (и тут разочарованно вздохнули миллионы украинцев), не пропагандистский пасквиль. А просто фильм о переживаниях простых людей. Знаете, мне кажется, в этом уже маленькая моральная победа британцев над Россией. Которая обязательно в будущем, как и в деле с MH-17, станет большой.