Борис Бабин: Разрешение по "крымской воде" спустят на стрелочника, который через неделю уволится. Или будет решение районного суда

19 июня, 2020, 07:08

Антин Борковский

Профессор, экс-представитель президента в АР Крым в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" об угрозе российского прорыва к Днепру, запугивании и коррумпировании чиновников в вопросе "крымской воды" и опасности закона о референдуме

Пока основное внимание украинского общества приковано к событиям в столице и на востоке Украины, мы понимаем, что может разворачиваться, буквально, в эти минуты, так называемый "южный сценарий".

На самом деле ситуация очень напряженная. Многие эксперты предупреждают о том, что в этом году возможны масштабные провокации со стороны Российской Федерации. Действительно, оккупанты страдают сегодня в условиях засухи, их милитаристская деятельность в Крыму под угрозой; нет водоснабжения для деятельности Вооруженных Сил РФ, Черноморского флота РФ, предприятий военно-промышленного комплекса и связанных с ними предприятий. При этом на самом деле питьевой воды населению хватает. При таких условиях россияне действительно готовы на провокации, и это для них второй сценарий. Первый сценарий - это попытка подкупа, запугивания и угроз и после этого, если давление и запугивание на украинскую власть не сработают, они могут перейти к другим действиям и задачам. Для нас главная задача - определиться в том, где на самом деле будет нанесен этот удар россиян, потому что есть несколько измерений: ситуация Азова, обострение на Востоке, обострение общего конфликта, захват россиянами острова Змеиный, эскалация в Черном море или в Херсонской области. Не исключено, что на отдельных направлениях Россия сейчас бросит дезинформацию, но то, что они будут что-то делать, это почти гарантировано. Также почти гарантированно, что определенные действия являются попыткой давления на украинскую власть и попыткой запугивания украинской власти россиянами. Здесь главное - не поддаться на эти провокации.

Мы должны понимать, как только начнется вооруженная агрессия россиян - это будет означать проигрыш России в стратегическом измерении. Они не хотят на это идти, и если пойдут на это - это будет путь к их поражению. Действительно, есть сведения по полуострову о том, что оккупанты готовят активно канал для подачи воды. Есть два варианта развития событий: либо оккупанты хотят в это время сделать вооруженную провокацию, захватить канал или, например, россияне хотят договориться с нашей властью получить воду по каналу. Также, возможно, я этого не исключаю, есть еще другой вариант, когда россияне, наконец, запустят реверс воды в канал, которую они всегда хотели подавать на север Крыма из центрального Крыма, используя русла канала. Я это тоже не исключаю, хотя это не так вероятно.

Россия понимает, что для нее скоро может закрыться окно возможностей в Украине, и поэтому хочет действовать решительно. Во-первых, чтобы достичь своей цели, а именно: уничтожение украинского государства, а во-вторых, усиление нынешнего руководства Российской Федерации во внутрисетевом политическом измерении. Потому что у них сейчас предстоит референдум так называемый, который будет 1 июля, который будет касаться радикальных изменений Конституции Российской Федерации, и к этому референдуму им не помешает маленькая победоносная война. Поэтому у нас есть очень напряженное время именно до 1 июля, вторая часть - это время до огромных учений "Кавказ 2020", которые будут проводиться в этом году. Потому под прикрытием этих учений Россия стягивает на юг своей страны, в оккупированный Крым и в другие оккупированные территории огромные вооруженные силы и, соответственно, отмобилизованное войско может действовать против Украины. Этого не следует исключать.

Если верить определенным сигналам, которые поступают из Российской Федерации, действительно Кремль будет готов применить так называемый "рукотворный" прецедент, так называемый казус белли для агрессии против Украины и не обязательно это произойдет на Востоке, а, скорее всего, это может произойти на юге. И, собственно, ситуация с так называемыми "украинскими" террористами усиливает эту версию.

Да, действительно, Россия ищет соответствующие основания для обострения, которые будут предлагать западному миру. В первую очередь - это могут быть какие-то фейковые террористические акты. Ведь именно на этом специализируются спецслужбы врага. Мы уже видим очень интересные, необычные задержания в Симферополе, касающихся якобы попыток совершить взрыв на рынке. Причем эти попытки, по заявлениям россиян, совершены, скорее всего, крымчанами, но при этом они заявляют, что они связаны с украинской...

... с украинскими праворадикалами ...

... да. И это очень интересный и очень опасный звоночек, потому что Россия может сейчас раскручивать эту тему, она может давать соответствующие видеопризнания о том, что они там что-то планировали, о том, что это заговор украинских органов власти и так далее. То есть это очень опасные шаги, на которые они пошли.

Также я не исключаю других провокаций, в том числе на море. Я не исключаю ситуаций искусственных, простите, самоуничтожений россиянами собственных судов с экипажем, затем с переводом ответственности на Украину. Ничто им не мешает уничтожить, например, рыбацкую лодку или маленькое судно, в том числе и третьих стран, а потом рассказывать, что это Украина сделала. Ничто им не мешает сделать определенную аварию или диверсию на так называемом Керченском мосту в его наземной или подземной части и обвинять в этом украинскую власть. У них есть огромный выбор возможностей. Также в их пользу играет то, что они окончательно отказываются от идеи Крыма как такой картинки, как якобы курорта. Уже есть официальные заявления российской оккупационной власти о том, что Крым - не очень хороший курорт, в частности, в условиях пандемии. Фактически Крым превращают в военную закрытую территорию, как оккупированный Кенигсберг. Это будет чисто военная база. При таких условиях как-то "миндальничать" с местным населением они не собираются, поэтому могут устроить взрыв, могут устроить жертвы - это очень печально все, но, к сожалению, это - реальность войны, которую Россия ведет против цивилизованного человечества.

Господин Борис, а как, по вашему мнению, выглядела ситуация с похищением украинского военнослужащего?

Во-первых, по привычным российским канонам, если вы хотите вести какие-то активные действия, вам надо получить "языка". Надо захватить людей из воинских частей, получить от них информацию. Обычно захватывают "языков" перед активными действиями. Второе, перед соответствующим захватом Украина провела обучение на Арабатской стрелке - это очень беспокоило россиян не только в военном, но и в политическом измерении, что Украина на это способна. И потому, во-первых, чтобы ответить гибридно на эти учения, а во-вторых, провести некую чисто тактическую военную операцию, они захватили этого заложника. Все последующие видео, распространение информации, что человек не понял, что человек был в опьянении и так далее, они фейковые, поскольку именно место похищения является таким, что трудно себе представить, чтобы военнослужащий сам пошел на ту сторону. Это либо феерическое отсутствие контроля с нашей стороны, либо на самом деле, что скорее всего, это провокация россиян - человека похитили, другого человека, насколько мы знаем, убили. Это очень темная история, потому что Вооруженные Силы молчат. Один десантник исчез, а другого нашли с пулевым ранением в голову. И мы дальше не знаем, что это за пулевое ранение возле передовой, как так произошло. Как по мне, это классическая диверсионно-разведывательная группа, которая зашла на нашу территорию, убила человека, похитила человека, а мы молчим, потому что, опять же повторюсь, у нас есть проблемы в целом с политикой Крыма, у нас есть проблемы с политикой о невозможности торговли с оккупантами, оценки их действий, запуска воды.

Есть ощущение определенной табуированности крымской проблематики. В конце концов, мы увидели как на Комитете "зарубили" вопрос официального запрета подачи воды в Крым.

К сожалению, мы имеем двойное дно в этих вопросах. Я очень благодарен авторам этого постановления, которые позволили выявить реальное отношение к этим вопросам политических сил. Нам одно говорят на телевидении, но, простите, когда вы что-то рассказываете на телевидении, вы за это мало отвечаете. Это же политика. Политик - это лжец, это профессиональный лжец. Но, когда это решение Верховной Рады, извините, это уже не какое-нибудь вранье какого-то представителя, а это нормативный акт. Если затем после этого вы подадите воду, вы не просто что-то там врали избирателям - нет, вы нарушили закон. И поэтому отсутствие этого заявления, отсутствие этого постановления является очень и очень опасным звоночком, и, возможно, россияне учитывают и этот колокольчик в эскалации собственных действий. Они видят, что Украина не готова к формированию единой позиции. Это их, к сожалению, подбадривает.

Я боюсь, что, возможно, завели того или иного ишака, нагруженного золотом, в тот или иной кабинет и сказали: "Давайте, господа, нам нужна вода, а мы вам за это кэш".

Я не могу исключать, потому что такие попытки были с 2015 года и суммы постоянно росли. В 2018 году только из-за яростное сопротивление общественности, всех политических сил, многим это стоило должности, деньги Администрация предыдущего президента не взяла. Пойдут ли сейчас - вопрос риторический. Посмотрим.

Как вы думаете, а какая лазейка нужна была бы россиянам, чтобы все-таки получить официальным, а не силовым способом воду? Как бы они могли попробовать выкрутить ситуацию?

Открывается вода, придумывается какая-то медийная картинка, делается заявление и все: "Там наши люди и они хотят пить". Все. Здесь никто не будет существенно влезать в детали, достаточно открыть подачу воды. Просто обращаю ваше внимание: на оккупированном востоке Украины питьевая вода из подконтрольной территории на оккупированную идет. Там она идет, они пустят ее здесь. То есть здесь они на самом деле без законодательного запрета чувствуют себя довольно свободно. Единственное основание не давать воду - это международные требования и настроения общества. Это трудно изменить, но могут попробовать. У нас нет 40 миллионов юристов-международников. Обществу можно через телеканалы определенных господ рассказать, что это хорошо, кто-то поверит, что хорошо давать воду в Крым - просто, что это хорошо, потому что это говорила красивая телеведущая или телеведущий. Поэтому, если воду дадут - будет медийное обеспечение, никто не будет заморачиваться юридическими вопросами, как и во многих, к сожалению, ситуациях, которые продолжаются.

А кто соответствующее разрешение или распоряжение мог бы давать?

Я думаю, что это спустят на какого-то стрелочника, который через неделю уволится и все. Или будет решение суда, например, районного. Это же можно устроить? Какой-то судья что-то там одобрит и уйдет на пенсию, а потом все скажут: "Вы видите, это же решение суда, мы должны его выполнять". У нас, вы знаете, решением судов авиакомпаниям запрещают летать, почему решением суда не обязать подать воду в Крым? Мы несколько процессов в этой сфере выиграли против оккупантов, в том числе и в Страсбурге, но, простите, районных судов в Украине много.

Есть еще не менее резонансная тема, речь идет о поданном в Верховную Раду законопроекте о так называемом народовластии и референдуме. И множество политиков говорят, что, возможно, туда зашиты крайне опасные для украинского государства вещи, которые его просто окончательно разбалансируют.

В демократических странах референдумы проводят по другим вопросам. В Швейцарии любят референдумы, там на референдумах определяют, какого цвета должна быть крыша в школе, ставить пешеходный переход наземный или подземный, потому что это жизнь общин. И люди действительно голосуют, там ежегодно 40 или 50 референдумов проводится по таким вопросам. Но не по вопросам войны, мира, по вопросам в НАТО. Мы в ЕС или сдаем врагу позиции?! А как мы можем ставить на референдум вопросы войны или вопросы обороны? Вот, если кто-то завтра поставит вопрос о капитуляции, так и напишет, мол, кто хочет прекратить войну путем заключения соглашения с Российской Федерацией на таких-то и таких-то условиях. Мы же все за мир, мы никого не хотим убивать, и люди проголосуют. На любых условиях, потому что это неверно поставленный вопрос, ложный вопрос, на который будет ошибочный ответ. Поэтому, прикрываясь референдумом, можно "протянуть" что угодно. Исключить из Конституции вопрос о НАТО, изъять из Конституции вопрос об унитарном государстве, о государственном языке, о правах коренных народов, усилить роль президента или ослабить роль парламента. Сделать что-либо и что угодно. Это огромный вызов. Даже отказаться от Крыма официально.

А что означает "изменение территории", которое авторы проекта включили в этот документ?

Я вам открою маленькую тайну - мы постоянно вынуждены менять нашу территорию, потому что у нас есть вопрос установления государственной границы с соседями и его уточнения. Потому государственная граница, как говорится, "дышит". Реки меняют русло, есть какие-то геологические процессы. Поэтому для этого есть соответствующие международные отношения, специальная работа МИД, специальная работа пограничников, которые постоянно уточняют государственную границу.

Вот, например, устье Дуная изменило свой ход, и река намыла остров в нашу пользу на украино-румынской границе огромный. Но мы не можем его считать Украиной, потому что это будет изменение территории Украины, и следует проводить всеукраинский референдум. Это вызов. Это не секрет, наверное, можно говорить, у нас замороженные процессы установления наших границ с соседями, с нормальными соседями, не с агрессором, из-за этой нормы Конституции. Мы не можем с Польшей решить вопрос трех или четырех гектаров, потому что где-то мы что-то им отдадим, они нам что-то отдадут. Это равносильный вопрос. Но мы должны это утвердить, и это невозможно, потому Минюст говорит: нет, простите, вы измените территорию Украины. Сегодня, во-первых, мы вынуждены в закон впихнуть эту норму об изменении территории, потому что она есть в Конституции, а Конституцию еще в 1996 году писали. А с другой стороны, извините, проводить каждый раз всеукраинский референдум, а не отдадим ли мы Словакии 28 соток, ну это же смешно, но формально у нас Конституция идет таким путем.