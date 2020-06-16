Анатолий Лябедзька: Кремль будет требовать у Лукашенко сдать суверенитет. Возможно, десантирования какой-то рязанской дивизии

18 июня, 2020, 07:01

Антин Борковский

Белорусский оппозиционный политик, политзаключенный в эфире программы телеканала Эспрессо "Студия Запад с Антоном Борковским" об обвале лукашенковских рейтингов и жестких кремлевских сценариях

Ситуация в Беларуси крайне напряженная. Лукашенко уже не знает, в какую сторону пошатнуться, сейчас у него, в связи с падением рейтинга, остаются только силовые сценарии.

Это первая кампания, когда ее лозунгом является "Саша 3 процента". Это действительно близко к истине. Я думаю, что Лукашенко, в отличие от нас, имеет реальную социологию и она следующая. Его рейтинг близок к 3-х процентам, он проигрывает любому из кандидатов и на нормальных выборах у него нет шансов даже выйти во второй тур. Очевидно, что это приводит его в состояние, близкое к бешенству. Никогда Лукашенко не опускался до уровня полемики с оппонентами, а сейчас его просто трясет и он не может себя сдержать и переходит на личные, персональные обиды. Мы знаем, что один из главных участников этой президентской гонки Сергей Тихановский уже в тюрьме по обвинению по политическим статьям, якобы за организацию беспорядков. А на структуры близкие к Виктору Бабарико, это сейчас, пожалуй, основной оппонент Александра Лукашенко, так вот в "Белгазпромбанк", в котором он до недавнего времени работал, пришло 50 человек в масках и, понятно, что это не защита от коронавируса, а защита от Бабарико. И во многих фирмах, где есть люди, приближенные к Бабарико, также проходят обыски. Но понятно, что Лукашенко, что бы не произошло, то это уже политик - хромая утка.

Лукашенко - сбитый летчик, но в любом случае мы-то понимаем, что он не хочет отдавать ключи от президентского кабинета. В такой ситуации у него остается, извините, кровавый сценарий. А с другой стороны мы понимаем, что Российская Федерация будет всячески раздувать этот сценарий, чтобы заставить того же Лукашенко обратиться к Путину с просьбой о вводе войск.

Перечисленные риски и угрозы существуют. По крайней мере есть такие признаки. Лукашенко неожиданно отправил в отставку правительство, назначил новых министров. Так вот сравнительный анализ состава нового правительства показывает, что там людей в погонах больше, чем было у Сталина. То есть он реагирует, рефлексирует над ситуацией и понимает, что нет электоральной поддержки и нужно рассчитывать на силовые варианты удержания власти. Мотивация достаточно высока. После 26 лет правления и "прихватизации" институтов, целых ветвей власти, всех финансовых потоков Лукашенко понимает, что кто бы ни пришел после него, сразу встанет вопрос национализации, возвращения стране судебной, законодательной власти, возвращения собственности, бюджет и так далее. Поэтому он понимает, что на кону. Что касается российского фактора, то Лукашенко принял приглашение и едет на парад в Москву к Путину. Сейчас у них очень холодные отношения. Россия не финансирует его, по крайней мере она приостановила финансирование по всем кредитным линиям. Россия впервые публично не поддерживает Лукашенко. Я не исключаю, что когда он поедет на парад, ему предложат долго ждать в приемной, а потом предложат подписать дорожную карту, что будет означать потерю суверенитета, сначала через экономические инструменты и возможности. И я не исключаю, что Лукашенко может привезти из Москвы, ее поддержку: если начнется какая-то буча, то может высадиться какая-то Рязанская десантная дивизия. То есть Лукашенко поставил себя и страну в ситуацию выбора между плохим и очень плохим.

Я боюсь именно этого сценария. В Кремле его могут просто заставить или попробовать заставить сдать ключи не от кабинета, а от страны. А в противном случае они ему будут угрожать ситуацией "рукотворной войны". Мы понимаем, что провокаторы будут просачиваться, делать свое грязное дело, пытаться все сбросить на оппозицию. Что-то подобное мы переживали в Украине.

Мы прошли коронавирус, не признавая его как факт, но с политическим коронавирусом Лукашенко уже не справляется, поэтому де-факто элементы чрезвычайного положения у нас введены. Что это за ситуация, когда прямо на пикеты приезжают машины с затемненными окнами и людей, которые собирают подписи в рамках легальной кампании, просто убирают и вывозят. Такого никогда не было. Люди не доходят домой - их просто похищают. До нас доходит информация об избиении людей. Это свидетельствует, что у силовиков полный карт-бланш и эту избирательную кампанию проводит не Центральная избирательная комиссия, ее миссия только озвучить готовые протоколы, а проводят ее силовики. Лукашенко ежедневно проводит совещание с военными и вопрос только один - это безопасность. И мы действительно ожидаем, что у какого-то омоновца потекут сопли с кровью и этого будет достаточно для начала военизированных действий. Сергея Тихановского забрали точно так же. Простите за такие подробности, но подослали двух проституток, которые бегали за ним и тянули за одежду. Неожиданно появляется милиция, ОМОН и начинается уголовное дело. Хотя сегодня, во время интернета, все это становится просто позором для милиции и самого Лукашенко. Думаю, Лукашенко будет пытаться справиться самостоятельно с помощью объединенного штаба силовых структур. Если у него это получится, то это будет означать, что нам грозит, уже не только де-факто, но и де-юре чрезвычайное положение.

Чрезвычайное или военное положение?

Будет такой смешанный вариант, на улицы выедут и бронетранспортеры, и автозаки, вместо скорых, которые ездили во время коронавируса, по городу будут ездить автозаки и всех свозить в изоляторы и тюрьмы. То есть я ожидаю, что Лукашенко попытается через такой сценарий оставить власть за собой. Путин - это уже запасной и крайний вариант. Конечно, он будет вести переговоры и будет пытаться заручиться их поддержкой и помощью, но там ведь тоже, после 26 лет, понимают, что такое обещания Лукашенко и поэтому от него, если и будут требовать, то только подписание необходимых документов, чтобы все было зафиксировано на бумаге . К слову, к Лукашенко в Кремле относятся очень скептически.

Вероятно, главная задача Кремля - максимально замазать Лукашенко в крови. Это один момент. В целом, почему, по-вашему, возник такой странный феномен, ведь Лукашенко всегда излучал уверенность и создавалось впечатление, что у него колоссальная поддержка белорусского народа, а здесь мы видим, как его властная пирамида рухнула на глазах.

Во-первых, это психологическая усталость от Лукашенко. Даже хорошее приедается. Гельмут Коль или Маргарет Тэтчер шли со своих постов в минуту экономического благополучия англичан и немцев. Просто надоело. Людям хочется перемен и новых лиц, а 26 лет это более чем достаточно. Это - фактор психологической усталости. Второе. Лукашенко проводит кампанию без золотого запаса, а для части электората атаман без золотого запаса никто. Он приучил, что во время предыдущих кампаний он бросал российские деньги или деньги МВФ. Это был электорат желудка. Все это кончилось и не работает, а новые обещания это то, что сегодня не котируется даже среди пролукашенковского электората, доля которого просто мизерная. Это - второй фактор. Третий фактор это, конечно, коронавирус. То, как он проводил борьбу с вирусом, вызвало недовольство у людей. А еще появились серьезные оппоненты. В этой кампании появились кандидаты, которые вызывают определенный интерес у людей, которые соскучились по настоящим выборами.

А есть ощущение так называемого возможного дворцового переворота или переворота генеральского?

Это я исключаю, потому что власть выстраивалась как единоличная. В ней только один столб - Александр Лукшенко и все вращается вокруг него. Все остальные просто исполнители и нет политических фигур, которые могли бы сыграть какую-то свою игру. Плюс Лукашекно вычистил в силовых структурах людей, которые так или иначе были завязаны через училища или академии с Российской Федерацией. То есть после Украины он также делал домашнюю работу. У него сейчас исполнители, которые не будут вести свою личную игру. В то же время фигура Бабарико привлекательна для части номенклатуры. Он не угрожает ей ни люстрацией, а наоборот, говорит об их достоинствах и возможности работы в новых условиях. Я думаю, что часть чиновников на низших уровнях колеблется, а те, что вверху, процеженные через большое количество фильтров и, я думаю, что сегодня это невозможно.

А какие перспективы превращения Беларуси в наследственную монархию, ведь мы знаем, что у Александра Лукашенко есть сын и он пытался подготовить ему теплое место.

Что сейчас не говорит Лукашенко, все работает против него. То, что срабатывало лет 10-12, сегодня - нет. Например, провели обыск у Сергея Тихановского, который находится в тюрьме. Нашли 900 тыс. долларов, якобы. А народ не верит. Только какая-то третья бригада следователей нашла где-то в шкафу или за диваном. Раньше люди говорили: "Ого. Фрукт какой. Не всё там так чисто. Дыма без огня не бывает ". А здесь нет - не работает. Я думаю, что они сейчас попытаются и Бабарико сказать, что, мол, смотрите "жирный капиталист". Лукашенко же так и сказал, что "мы их потрясем", но это вызывает обратный эффект. Ситуация такова, что Лукашенко настолько обесценил свой голос, когда он будет говорить даже о серьезных вещах, это не сработает. Даже если он будет озвучивать правду, то люди все равно будут говорить, что он лжет. Думаю, у него хватит силы, чтобы удерживать власть, но невозможно 97 процентов людей заставить полюбить "Сашу три процента" таким, каким его видят сегодня. Поэтому никакие наследственные монархии не прокатывают, все это стало предметом насмешек многих людей, в конце концов, Беларусь не Средняя Азия, здесь этот сценарий не прокатит даже с лучшими рейтингами Лукашенко.

Я с вами принципиально согласен, что Лукашенко может попробовать управлять страной на штыках, но если народ говорит президенту "уходи", - он собирает вещи и уезжает. Это было не раз в истории, но возможно, есть шанс на политическое вытрезвление Лукашенко? Возможно, он полистает социологию, посмотрит наш эфир и вместо того, чтобы использовать репрессивные методы против вас, скажет: "Действительно, ребята, следует идти", и полетит в какое-то Бурунди, Латинскую Америку или Россию?

К сожалению, человечество не придумало лекарств для больных властью, а Лукашенко - больной и больной непоправимо. Вывести из политики его может только большое количество людей. Для него проигрыш, это как для коммунистов в России вынос тела из Мавзолея. В России ему опасно прятаться. Разве что в каких-то Объединенных Арабских Эмиратах, куда в последнее время часто летал президентский Боинг.