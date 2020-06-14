Африка на востоке Европы. "Темная" сторона украинской истории

15 июня, 2020, 12:53

Беспорядки в США стали толчком к действиям не только американцев. Рассчитаться с "темным прошлым" бросились и жители Старого Света

Правда, в Украине нашлось немало возмущенных методами протестующих. В стране, где недавно валили памятники коммунистическим главарям, нашлись даже те, кто встал на защиту статуи Эдварда Колстона, которую накануне утопили жители Бристоля.

Мол, тот был выдающимся меценатом, а то, что сколотил он свой капитал, который затем тратил на благотворительность, работорговлей - лишь эпизод. "Такие времена были". Во времена, когда жил Колстон, людьми и действительно торговали не только в Африке (Эдвард был одним из руководителей британской Королевской африканской компании). Но и в Украине. Странно только, что возмущенные действиями бристольцив отождествляют себя не с теми украинцами, которых продавали. А с теми, кто продавал.

Об этом у нас говорят неохотно. Но работорговля является частью истории не только Соединенных Штатов или европейских колониальных империй. Травма нанесена татарами и торговцами "живым товаром" украинцам, возможно, даже глубже, а по времени - уж точно длительнее, чем нынешним жителям Нового Света. К тому же покупали и продавали рабов в наших краях и до появления на исторической сцене украинцев. Как ни прискорбно, но в этом смысле Причерноморье уже тогда было "Африкой Севера".

Начать можно с VII века до нашей эры. Именно тогда в нынешних украинских степях поселились племена скифов, которые с боями вытеснили из этих земель своих дальних родственников - киммерийцев. А через несколько десятилетий после этого у черноморских берегов появились корабли греков, которые искали удобные места для основания своих поселений. Относительно рабства и работорговли в скифов мы слишком отрывочные сообщения. А вот греки использовали труд рабов очень активно - и на родине, и в колониях.

Возможно, каких-то невольников они даже привезли с собой. Других - захватили на месте. Но обычно с местным населением переселенцы пытались жить в мире - поэтому в дальнейшем им удобнее было рабов у туземцев покупать. В конце концов, скифы были воинственными племенами и в войнах с соседями часто захватывали пленных, которых с выгодой могли сбыть грекам.

Впрочем, колонисты покупали в кочевников товары, нужны не только им самим, но и соотечественникам, оставшимся на родине. Греция уже в те давние времена, скажем, не могла обеспечить себя хлебом. Правда, кочевники были скотоводами, а зерно выращивали племена, которые жили дальше на север. Поэтому заинтересованы в греческом импорте скифские вожди обложили соседей данью. Которую те платили, очевидно, не только с зерном, но и с людьми. Так нынешняя Украина впервые превратилась в поле для охоты на рабов.

Спрос на рабов со временем только рос - соответственно рос и поток рабов из Восточной Европы в Средиземноморье. Время от времени на рынки рабов попадали и сами скифы. Скажем, после победы Филиппа II Македонского над их царем Атеем в плену оказались сразу 20 000 кочевников - либо сбыли как "живой товар". А потом скифов разгромили сарматы. Которые не только отобрали у них пастбища, и продали захваченных им мужчин, женщин и детей греческим работорговцам.

Сарматы быстро взяли в свои руки и поставки невольников (так же, как и хлеба) с севера, очевидно так же как и скифы заставив платить дань земледельцев - предков нынешних славян. У сарматов их покупали жители эллинистических государств, а затем - и Римской империи.

С приходом готов "живым товаром" стали и сами сарматы. Впрочем, вскоре эта участь ждала и греков. Их готы, вместе с сарматами и славянами, грабили несколько десятилетий внутри III века уже нашей эры - во время так называемых Готских войн. Впрочем, жителям причерноморских степей так много невольников и не надо было - так в конце концов большинство введенных в рабство продавали на родину. Или же отпускали, но уже за выкуп.

С началом Великого переселения народов и дезорганизацией Римской империи спрос на рабов упал - они и не нужны были в таком количестве, и финансовой возможности покупать их в разоренных римских граждан не было. Но с укреплением Византийской империи и после арабских завоеваний рынок "живого товара" снова ожил. И Восточная Европа быстро превратилась едва ли не в главного его поставщика, конкурируя разве что с транссахарской Африкой.

Этому, кстати, способствовало и распространение христианства и ислама. Ведь обе религии осуждали содержание в рабстве единоверцев (христианство - христиан, хотя и с определенными исключениями, ислам - мусульман). А тогдашние восточные европейцы, славяне и тюрки, были в большинстве своем язычниками. Неудивительно, что с VII века именно славяне составляли львиную долю невольников, которых везли на продажу работорговцы. Их использовали не только как рабочих, рабыни и рабы пополняли гаремы властителей, кастрированные невольники становились охранниками-евнухами, а с обученных военному делу набирали воинов, в том числе и придворную гвардию.

Ибн Хордадбех утверждал, что торговля восточноевропейскими рабами была монополизирована раданитами, еврейскими купцами, которые благодаря своим связям с общинами единоверцев в Европе, на Ближнем и Дальнем Востоке располагали разветвленную сеть торговых путей, которая охватывала огромное пространство - от Китая до Испании . Обычно сами раданиты невольников не увлекали. Их им продавали тюрки или немцы непрерывно воевали со славянами, или же славянские князья, таким образом добывали деньги для покупки других престижных товаров или оружия (последний вариант очень напоминает поведение племенных вождей в той же Африке).

Коммерческие успехи раданитов, которые, конечно, торговали не только рабами, но и множеством других товаров - от шелка до пряностей, можно объяснить еще и тем, что они были одинаково чужими и для христианских, и для исламских правителей, которые поэтому не воспринимали их как "вражеских агентов". Поэтому они вполне могли провозить грузы, скажем, в мусульманской Испании через порты Марселя и Арля, контролируемых христианами.

На Пиренейском полуострове уже в VIII веке славянские рабы - их здесь называли "сакалиба" составляли уже заметный слой общества, способные из них не только охраняли обладателей, но и выполняли дипломатические поручения. Из Испании те же раданиты везли рабов и Северную Африку и Леванта. В Месопотамию и Персию славянских рабов везли преимущественно морем через Каспий или по суше через Хорезм. Керченский пролив и Азовское море арабы вообще именовали "Нагр ас-сакалиба", что можно перевести и как "славянский" и как "невольничий пролив" (невольно вызывает ассоциации с Невольничьим берегу в Западной Африке). Кратчайшим был путь в Византию - через Крым и Черное море.

Работорговля казалась настолько выгодным делом, что вскоре ее освоили и жители Скандинавии - норманны. В отличие от тех же раданитов, они могли захватывать рабов и сами - во время разбойничьих набегов. Конечно, викинги брали в плен и жителей западных стран, но гораздо доступнее для них и богаче на "живой товар" была Балтика и леса Восточной Европы. Откуда рабов можно было вывозить на тот же Запад. Вполне возможно, что именно благодаря норманским "поставкам" во многих европейских языках слово "раб" и до сих пор созвучно слову "славянин".

Довольно быстро обе "торговые сети" начали пересекаться и даже сливаться в одну. По крайней мере, Ибн Русте утверждал, что "охотники на людей" с Севера сбывали свой "товар" не только в Западной Европе, но и в Булгарии и Хазарии - очевидно раданиты, которые везли купленных невольников своим потребителям на Юг. Сам Ибн Русте называет продавцов "русью". Поэтому многие исследователи распространяют это название на всех норманнских торговцев и даже делают выводы о существовании двух корпораций, сосуществовали, соперничали и одновременно сотрудничали между собой - движении и раданитов.

Конечно, для облегчения своего "промысла" оба образования были заинтересованы в государственной поддержке. Мы не можем утверждать однозначно, что раданитам удалось овладеть власть в Хазарском каганате, но их влияние в этой стране и был огромным. Норман династии, в свою очередь, постепенно подчинили себе (или просто "создали с горы") славянские княжества Восточной Европы, важнейшим из которых было Киевское.

Для обладателей династии Рюриковичей работорговля была одним из главных источников их доходов - это подтверждают как договоры Руси с Византией, так и детальное описание этой "индустрии" императором Константином VII Порфироґенетом. И в народной памяти остались воспоминания о систематическом сборе "дани людьми". Эти все "рогатые козы", приходящие за "детьми", - это вовсе не о спонтанных набеги кочевников, а именно о постоянной "плату".

Даже разгром князем Святославом Хазарского каганата в этом смысле был не каким-то "освободительным походом", как это порой пытаются представить лихие публицисты, а скорее уничтожением конкурента. Ведь киевский обладатель после этого пытался перенести центр своего княжества на Дунай - в том числе для того, чтобы облегчить торговлю "челядью" с Руси. После походов Святослава торговая сеть раданитов действительно была разрушена, однако больше всего это виплинуло на торговлю пряностями, которые с тех пор почти исчезли на Западе. А невольниками раданиты торговали и в дальнейшем - только в Праге масштаб работорговли был таким, что в 989 году Святой Адальберт в отчаянии отказался от сана епископа, потому что понял, что не может ее остановить.

С другой стороны, именно христианизация славян нанесла работорговли наибольший удар, больший, чем все войны Святослава. Потому крещены князья уже и сами не могли торговать невольниками как раньше, и другим уже не позволяли. Это не значит, что рабство исчезло окончательно. Но отношение к нему, безусловно, изменилось. Собирать "дань людьми" из крестных подданных уже было "неудобно" (хотя есть свидетельства, что эта практика сохранялась вплоть до XI века), брать в плен "язычников" все еще считали допустимым, но и их чаще оставляли "в себя", в частности и "сажая" на землю, а не поставляли на внешние рынки.

Все это способствовало тому, что ведущая роль в работорговле на востоке Европы вновь перешла к кочевникам - на этот раз печенегов и половцев (куманов). Известно, что они, среди прочего, "промышляли" и набегами на соседние государства, во время которых забирали "с собой" и мирных жителей. Именно с этого времени в народных преданиях сохранились образы Змея Горыныча и Тугарина Змиевича, особенно лакомых к девушкам, - потому что именно на них на невольничьих рынках был наибольший спрос.

Впрочем, сам рынок в эти времена заметно сузился. Ибо же византийцы покупать рабов христиан решались не всегда. В конце концов, единоверцев, хотя бы в теории, они держать в неволе не имели, а освободив - просто теряли потраченные деньги. Именно этим, кстати, можно объяснить случаи, когда работорговцы склоняли пленных отречься от своей веры - хотя вряд ли эта практика была действительно массовой.

С другой стороны, кочевники захватывали пленников не только в христианских государствах, но и во время войн между собой. Такие рабы были язычниками, и к их покупке отношение было "снисходительнее". Постепенно доля тюрков в общем потоке рабов, шел с Причерноморья, увеличивалось. По одной из версий, даже слово "отрок" является производным от арабского "Атрак" - "раб с тюрков". В конце концов, именно "отроки" и "отроковицы" ценились работорговцами всего - и не только потому, что они были более привлекательными (хотя и это было важно), но и потому, что было время научить их какому-то ремеслу.

Саму же черноморскую работорговлю с XII столетия в свою руку взяли итальянские купцы - прежде всего венецианцы и генуэзцы. Этому способствовал повышенный спрос на рабов в самой Италии, где в это время бурно развивались города и не хватало рабочих рук. Но продавали рабов торговцы не только в Италию, но и на Ближний Восток - в обмен на пряности, чтобы не платить за них золотом или серебром, которых в Европе не хватало.

Именно из рабов, захваченных в причерноморских степях, формировали свое войско, скажем, египетские султаны. Так в Каир попали, например, будущие обладатели Египта - Кутузове и Бейбарс, которых работорговцы свое время купили в Крыму. Когда же воины из невольников - так называемые мамлюки - почувствовали свою силу, они просто избавились султанов из династии Саладина и начали управлять государством самостоятельно. В конце концов, так же в свое время произошло и в Испании, где "сакалиба" основали несколько собственных династий. В Египте, впрочем, и при мамлюков продолжали покупать рабов для армии в Причерноморье - наследники Бейбарса считали, что они в любом случае являются лучшими воинами, чем африканские невольники.

Когда половцы были разгромлены монголами, это даже увеличило объемы работорговли. Пока обладатели Золотой Орды не приняли ислам. После этого - почти так же, как это еще произошло с Русью после крещения - торговля единоверцами стала невозможной. Итальянским посредникам начали настойчиво предлагать русинов, которых захватывали во время карательных экспедиций, а иногда и обычных грабительских нападений на пограничные княжества. В конце концов, по меньшей мере с 1430 кочевники начали совершать походы, в которых захват пленников стало уже главной целью.

А потом Золотая Орда распалась, и в Крыму возник самостоятельное ханство. А в 1453 году не стало Византии, ее сменила Османская империя. Османы выгнали итальянцев из Черного моря и взяли работорговлю в свои руки. Спрос увеличивал предложение, к тому же были устранены "конфессиональные" ограничение - теперь и торговцы, и покупатели не были единоверцами невольников. Походы за пленниками, или "ясирем" превратились в настоящий «промысел» - в котором принимали участие как организованные орды, так и собранные на скорую руку небольшие отряды кочевников, прежде всего с ногайцев.

Приступы "людоловов" были настолько регулярными, что не только степи, но и во многом лесостепь за несколько десятилетий были опустошены и превратились в настоящий Дикое Поле. К концу XV столетия в рабство попали по меньшей мере 200 тыс человек. Со временем, конечно, жители приграничных областей (которыми фактически стала вся Украина) научились давать отпор, появилось казачество и разоренные земли в кочевников даже начали отвоевывать. Но "охоты на людей" это не остановило. В конце концов, казаки часто действовали совместно с татарами. Богдан Хмельницкий даже заключил с ханом Исламом-Гиреем III особое соглашение, которое гарантировало крымцам "право на получение ясыря".

Понятно, что во время войн в плен попадали и сами крымчане, и их также обычно не убивали, а превращали в рабов. Время от времени военные гарнизоны совершали нападения на кочевников, которых так же забирали в плен. На севере вполне в духе раннего средневековья продолжали охотиться и на "язычников" - и полученных пленников продавали тем же крымским и османским работорговцам. Им же часто сбывали свою добычу и казаки, по меньшей мере донские. Известно, что россияне продали туркам даже пленных из Лифляндии после Северной войны. Хотя, в целом поток таких рабов был нерегулярным и несравненно меньше полон, который "добывали" чуть ли не с "промышленным" размахом.

Общий объем работорговли в Украине XV-XVIII веков установить трудно. Однако, по мнению большинства исследователей, счет идет на миллионы - не одновременно, разумеется. Большая часть "живого товара" шла в Турцию. Хозяйство Крыма просто не требовало большого количества рабов, к тому же здесь время случались засухи, во время которых приходилось тратить ранее накопленные запасы, а затем кормить приходилось и рабов. Несмотря на это уже в середине XVII столетия количество потомков пленников, захваченных во время походов по ясырем, достигала на полуострове 900 тыс человек и продолжало расти.

По условиям Карловицкого мира 1699 османский султан взял на себя обязательства "утолить" аппетиты своих подданных и союзников. Но на самом деле походы по ясырем продолжались до самого конца XVIII века - последний зафиксирован в письменных источниках только в 1769 году.

В апреле 1783 году Екатерина II окончательно присоединила Крым к России. А уже через месяц после этого возобновила в подвластных России украинских землях крепостничество, которое, между прочим, предусматривало и возможность торговли крепостными. Конечно, объемы такой торговли были значительно меньше, чем на невольничьих рынках Средиземноморья, но она продолжалась еще несколько десятилетий. Отменили крепостное право только в 1861 году.

Только за четыре года до формальной ликвидации рабства в Соединенных Штатах.

И уже после того, как оно было отменено в большинстве европейских колоний.