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Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?


фото: goloszmin
Он обещал не сдаться на сцене без боя. Но в политике его не хватает даже на год

Во время парламентской избирательной кампании Святослава Вакарчука бесчисленное количество раз спрашивали: а вы потом опять не уйдете из Рады? Не будет, как в 2008-м? Он обещал, что это будет всерьез и надолго. Но получилось, как всегда. Потому что каждый должен знать свое дело, и у лидера "Океана Эльзы" оно одно - собирать стадионы на концерты.

Говорят, что катализатором сложения депутатских полномочий во второй раз стал отказ Вакарчука подписаться вместе с фракцией "Голос" под обращением об увольнении министра МВД Арсена Авакова. Депутаты лидера не поняли, а Слава не хотел ссориться, потому и решил повторить опыт "Нашей Украины". И уже объявил о планах по поводу большого образовательного проекта.

Автор этой статьи отметит, что решение о поднятии целины в сфере образования Вакарчуку надо было принимать еще десять лет назад. Потому что, собственно, такая ролевая модель успеха могла бы объединить вокруг себя миллионы людей с разными политическими взглядами, но желанием стать успешными в украинской Украине. Не секрет, что на песнях "Океана Эльзы" выросло несколько поколений, и песни "Квитка" и "Без бою" конкурируют во дворах под гитару с "Группой крови" и "Села батарейка". В свое время Twitter Славы Вакарчука рядом с Жаданом и Сашей Кольцовой демонстрировали, что украинские звезды имеют клепку и им есть что сказать не только в стихах и музыке - что это не сорняки безродные вне политики.

Вакарчук явно был обременен ролью политика и партийного лидера, пусть и формального, с самого начала. Непонятно только зачем была эта поездка в Стэнфорд 2017 года и нагнетание в 2018-м, мол, вот сейчас он пойдет в президенты и всех порвет. Учитывая обстоятельства, может, и хорошо, что не пошел. Потому что с такими раскладами победить Владимира Зеленского он бы не смог. В конце и скромные результаты "Голоса" на парламентских были такие из-за личной нерешительности Вакарчука. В связи с чем есть ряд людей, которые воспринимают эту фракцию как молодого и неопытного партнера "Европейской Солидарности".

Для фракции и партии "Голос" уход Вакарчука может иметь двоякие последствия. Во-первых, это очень сильный имиджевый удар, потому что лицо партии, главный бренд, который цементировал всю эту историю, оказался трусом. Всего за сутки над "Голосом" надругались колонны реваншистов, "Слуги народа", "Европейская Солидарность". А еще большее отчаяние среди тех, кто искал современную альтернативу ЕС и Петру Порошенко, но который раз получил рыбу без головы. Здесь партия "Голос" должна не поддаваться на мемасы и утвердиться в амплуа "экспрессивных патриотов". Чтобы национальная повестка была - и не казалось призрачное впечатление, что у нас в стране остались дебилы, готовы привести на трон шариив-дубинских и червоненкив с медведчуками. Чтобы не было иллюзий, что патриотизм в Украине - это проклятый путь. Что он не может быть современным, привлекательным и с широким применением современных технологий.

С другой стороны, сейчас партия "Голос" уже не обременена никем и ничьим желанием "не ссориться", "не нагнетать". Теперь "Голос", наконец, может начать играть роль, которую от него ожидали его избиратели с первых дней в парламенте. То есть, адекватной и активной проукраинской оппозиции. Акция против Авакова, где госпожа Кира Рудык палила с файерами, свидетельствует о том, что в партии это понимают.

Против партии "Голос" может сыграть недавний опыт двух победителей парламентской кампании-2014. "Народный фронт" и "Самопомич" убили сами себя, потому что когда коснулись ногами электорального дна, то решили не делать ничего - и фактически почили в бозе. "Голос" может либо повторить такую неутешительную участь, либо стать проводником экспрессивного патриотизма. Надо быть решительными и иногда без царя в голове - больше никаких рюкзачков для Шмігаля в Раде. Там есть люди, которые могут стать лицами привлекательных изменений - каждый в своей сфере. Есть Сергей Рахманин, есть Александра Устинова, есть киборг Роман Костенко.

Партийная жизнь и политическая жизнь есть и после Святослава Вакарчука. Я желаю ему успеха в образовательном проекте. Нам нужны проукраинские модели успеха. Ведь сейчас у нас успешными считаются разве Макс Бужанский и Саша Дубинский.

Я также надеюсь, что Вакарчук не пойдет в депутаты в третий раз. Не надо убивать мечту. А еще не стоит делать из себя посмешище.

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