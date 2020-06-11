Виталий Портников: Не стоит превращаться в Януковича в шутовском колпаке

11 июня, 2020, 10:41

Портников Виталий

Мы прекрасно понимаем, зачем Зеленский хочет таскать Порошенко по судам – сколько бы сам президент не отрицал отсутствия у него подобных намерений

Это, во-первых, стремление добиться поднятия своего рейтинга, остановить его постоянное падение.

Во-вторых – удовлетворить личную антипатию, которую он и не скрывает.

В-третьих, удовлетворить личную антипатию и жажду мести Игоря Коломойского. Отношения с ним после принятия "банковского закона" у Зеленского ухудшились и он вполне может рассчитывать, что олигарх оценит его рвение.

В-четвертых, удовлетворить личную антипатию Владимира Путина. Зеленский может надеяться, что расправа над Порошенко растрогает кремлевского правителя и тот пойдет на уступки – ну, хотя бы соблаговолит еще раз встретиться.

Возможно, есть еще какие-то, более мелкие причины. Я их не хочу даже перечислять. Ведь ясно главное – что борьба с Порошенко не имеет ничего общего ни с правосудием, ни – а об этом говорит содержание обвинений – с борьбой с коррупцией.

Самое главное – не верен сам расчет. То, что сейчас происходит – очередная глупость.

Рейтинг так не поднимешь. Более того – этот рейтинг ничем уже нельзя поднять. Очень скоро холодильник одержит окончательную победу над телевизором. Очень скоро вчерашние обожатели Зеленского его возненавидят. Вот к этому нужно готовиться – к тому, как выжить в ситуации всеобщей ненависти.

Порошенко от всей этой нелепой комедии хуже не будет. Своими преследованиями команда Зеленского только укрепляет его авторитет как лидера оппозиции и национально-демократического лагеря. Укрепляет даже у тех, кто может не любить Порошенко. Своими преследованиями Зеленский "убивает" Тимошенко и Вакарчука, как когда-то Янукович своими преследованиями Тимошенко превратил всех остальных проукраинских политиков просто в ее попутчиков. Поэтому удовлетворить свою антипатию тоже не выйдет.

Не выйдет удовлетворить Коломойского. Интересы Коломойского и интересы Украины сейчас диаметрально противоположны. И если ты президент Украины, ты с ним не договоришься. Именно поэтому произошел конфликт Порошенко и Коломойского. Именно поэтому началось охлаждение с Зеленским.

Не выйдет удовлетворить Путина. Путин по-прежнему намерен воевать. Ему не Порошенко нужен, ему Украина нужна. Причем вся.

Ничего не выйдет. В этой ситуации президента ожидает, во-первых, крах. Во-вторых, крах. В-третьих – крах. И в-четвертых – крах. Но ведь Зеленский – украинский президент и никто не желает ему краха. Никто не желает краха Украине.

Именно поэтому все зависит от самого Зеленского. Он должен просто попытаться оценить ситуацию, в которой оказался. И понять, что без прочного союза с украинскими патриотами и государственниками ничего не будет. Если ты не знаешь что делать с властью, поделись с профессионалами. Не с олигархами, не с проходимцами. С профессионалами и патриотами.

Януковичу это тоже говорили. Он начал думать только тогда, когда миллионы вышли на улицы – да и тогда ничего не понял. Чем это завершилось для него и для страны, мы знаем.

Не стоит превращаться в Януковича в шутовском колпаке.