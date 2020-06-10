Виталий Портников: Украине важно преодолеть недоверие

10 июня, 2020, 13:07

Портников Виталий

В сериале "Слуга народа", который помог телевизионному комику Владимиру Зеленскому стать новым президентом Украины, главный герой отправляет миссию МВФ в далекое путешествие с использованием понятной избирателю лексики. Но настоящий президент Зеленский радуется траншу, как большой победе. И он совершенно прав: без помощи МВФ украинской экономике не справиться

При этом победа украинского президента очень условна. В ходе переговоров с украинским правительством фонд отказался от формата помощи, договоренность о котором уже была достигнута. О долгосрочном кредите речи нет. Краткосрочный кредит будет выделяться отдельными порциями – чтобы не дать украинскому руководству даже подумать о нарушении условий договоренностей с МВФ. Лучшей иллюстрации недоверия к Украине и не придумаешь.

Президент Зеленский просто обязан осознать этот простой факт. Он должен работать ради восстановления доверия к Украине, подорванного его популистскими обещаниями и вопиющей некомпетентностью. Он должен понять, что без этого доверия не будет ни восстановления украинской экономики, ни инвестиций, ни возможностей проводить реформы. Он должен осознать, что сохранение "взаимопонимания" с украинскими олигархами – это самый верный путь к краху страны и его собственной политической карьеры.

Но куда важнее, чтобы эти простые истины осознал украинский избиратель. Голосовать за популистов – значит, ставить точку на собственных жизненных перспективах и даже перспективах своих собственных детей. Это значит, что эпоха бедности будет длиться вечно.