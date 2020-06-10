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Espreso.tvКультураЛегко воровать, но тяжело отвечать, - 5 книг о ворах

Легко воровать, но тяжело отвечать, - 5 книг о ворах

Проблему мошенничества авторы этих книг решают по-разному, и бывает, что вора при этом оправдывают. Особенно если это подросток, попавший в беду, или взрослый поэт, которому выпало жить в воровской компании. Впрочем, никаких оправданий нет ни расхитителям библиотек, ни уголовной медицине, которая может заклеймить даже невиновного

Андерс Риделл. Книжные воры: О нацистских хищениях библиотек Европы и о попытках вернуть литературное наследие. - М .: Фабула

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В этой книге, переведенной на 17 языков мира, рассказывается о систематическом хищении гитлеровцами европейских библиотек. Нацисты стремились иметь собственную огромную библиотеку, которая помогла бы им господствовать в мире, поэтому в частных и государственных библиотеках они выбирали самые ценные экземпляры, чтобы отправить их в Германию, остальные же просто сжигали. "Прежде всего меня удивило то, что в этой операции похищения, которая простиралась от Атлантического побережья до Черного моря, исчезли десятки миллионов книг, - замечает автор. - Но, кроме этого, мое внимание привлекло еще несколько - книги якобы были более важными идеологически. Произведения искусства в основном распределяли между руководством нацистов, и в этом списке не последнее место занимали Адольф Гитлер и Герман Геринг. Произведения искусства должны были показать, узаконить и почтить новый мир, который нацисты намеревались построить на руинах Европы. Они видели этот свой мир красивее и чище. Но у книг была другая цель". Какая именно, узнать несложно, хотя после войны никто не возвращал эти книги обратно в местные библиотеки или владельцам (и владельцы преимущественно погибли), поэтому они так и оставались в немецких публичных библиотеках. Однако сегодня небольшая команда библиотекарей пытается восстановить историческую справедливость, установить, кому принадлежали похищенные книги и передать их потомкам владельцев.

 

Жан Жене. Дневник вора. - К.: Издательство Жупанского

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Этот одиозный роман - самое известное произведение автора, которого Сартр называл "Святым Жене". На самом деле, как пишет он сам, "измены, воровство и гомосексуализм - вот главные темы этой книги". В целом "Дневник вора" - это роман, дерзко названный автобиографическим, о жизни вора-гомосексуалиста, который получает удовольствие, эстетическое и интеллектуальное удовольствие от совершенных им самим развратных действий. Это роман одновременно и провокация, и откровение; это произведение, которое выбивает читателя из колеи, переворачивает все нравственные ценности, которые только можно придумать. Жан Жене - чуть ли не самая одиозная фигура среди общественности французской литературы XX столетия. Как писал один из исследователей творчества писателя: "Более роскошный прозы, чем у Жана Жене, не найти, не существует более агрессивных пьес, чем у него, я не читал более поэтических и ужасных произведений, чем его ".

 

Дэниэл Киз. Войны Миллигана. - Х.: Клуб Семейного Досуга

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Этот роман - о судьбе одного из самых известных людей с диагнозом "множественной личности", который внес своей историей неоценимый вклад в развитие психиатрии. По сути, перед нами история двенадцати лет упорной борьбы против преступной медицинской и судебной системы, политиков и циничных СМИ, а также против отчаяния и желания покончить с собой. Эта трагедия заставляет по-настоящему задуматься о разнице между безумием и нормальностью. Если история двенадцати лет жизни Миллиган читается как приключенческий роман, то лишь потому, что сам он прожил их именно так. По сюжету, это феноменальная история о том, как обвиняемый в изнасиловании парень неожиданно рассыпался в руках следователей на полдесятка личностей, чем шокировал даже видавших виды психиатров. "Он объяснил, что во время пребывания в реальном мире личность стоит "на сцене", а значит в этот момент именно она контролирует сознание. Все остальные в это время могут следить за ней или спать где-то рядом или в тени. Стивенсон познакомилась с мастером- беглецом Томми, трехлетней Кристин (она была первым альтер-эго); с Дэнни - подростком, которого пытал и насиловал отчим Чалмер, а также с Алленом, болтливым мошенником".

Корнелия Функе. Король воров. - Х.: Ранок

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Древняя легенда и современный детективный сюжет - вот то, на чем построена интрига этой невероятной истории двух братьев, Проспера и Бо, бежавших после смерти родителей в Венецию. Удастся ли им избежать многочисленных препятствий на пути к новой жизни, которая проходит в компании бездомных детей, которую возглавляет двенадцатилетний Скипио по прозвищу Король воров? Который, добавим, постоянно убегая с роскошного дома своего отца, финансово поддерживает нескольких бездомных детей, нашли себе убежище в заброшенном кинотеатре "Стелла". Поэтому крылатые статуи львов, каналы, мосты, узкие улочки - волшебная атмосфера Венеции идеально подходит для такой невероятной истории, как эта. Но можно изменить судьбу и стать взрослым, проехавшись на прелестной карусели, которая находится на острове Тайн? Увлекательные приключения, развенчание мифов и осуществление пророчеств, дополняя карнавальную феерию Города на воде, держат читателя в напряженном ожидании фантастического финала.

Джулия Дональдсон. Следователь Нелли и книжный вор. - К.: Читариум

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По сюжету этой увлекательной книги, все вроде бы просто и естественно. Ведь мальчик по имени Питер имеет собаку, у которого замечательный нюх - казалось бы, что тут удивительного? Но Нелли - так зовут четырехлапую подругу - по понедельникам вместе с Питером приходит в школу и слушает, как дети читают. Зачем, как вы думаете? Впрочем, разве это запрещено? Особенно после того, как происходят удивительные события. И кто, скажите на милость, как не Нелли, придет на помощь, когда однажды утром окажется, что все книги исчезли из школы! Кто мог их забрать? И зачем? Следователь Нелли готова все разнюхать... "Это Нелли - собака, известная вокруг. / Она - детектив, ее сила - это нюх! / Поэтому то и дело легко и охотно, / Она раскрывает за преступлением преступление". Как завершилась эта загадочная история, подскажут, кроме всего прочего, еще и замечательные иллюстрации Сары Огилви.

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