Когда Украина сможет отказаться от кредитов МВФ. Экспертный опрос

11 июня, 2020, 08:07

Международный валютный фонд (МВФ) предоставил кредит Украине. Фонд отошел от своих правил и позволил закрыть "дыру" в государственном бюджете. В будущем Украина может отказаться от сотрудничества с МВФ - все в ее руках

Однако для этого надо провести системные реформы, обеспечить защиту частной собственности, преодолеть коррупцию, убрать лишнюю бюрократию. Это рецепт не только отказа от кредитов МВФ, но и успешного развития страны. Журналистка Еспресо.TV Ольга Чайка опросила экспертов об условиях отказа от сотрудничества МВФ.

Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина

Чтобы отказаться от кредитов МВФ, нужна взвешенная экономическая политика не только тогда, когда нам очень тяжело. Надо, чтобы это были системные решения из года в год.

Нездоровые тенденции в экономике вытекают из несвоевременных или неудачных решений. Если политика будет взвешенной, системной, то мы сможем нормально жить и без кредитов МВФ.

Необходимы системные реформы прописаны в тех же меморандумах.

Чтобы привлекать международных инвесторов, нужны понятные правила игры. Правила игры - это верховенство права. Верховенство права - это независимая судебная ветвь. В том числе верховенство права для полиции, прокуратуры, СБУ. По СБУ давно рекомендация отменить их полномочия в сфере экономике. Чтобы ни в коем силовом органе не было экономического блока. Это не их дело заниматься так называемыми "экономическими преступлениями", это пережиток советских времен.

Верховенство права - это чтобы закон был один для всех. Чтобы не было таких случаев, как с карантином - когда одни работают, а другим запрещено.

Также этот вопрос рыночных цен в социально чувствительных секторах - например, на коммунальные услуги. Каждый раз, когда у нас начинают субсидирование чего-нибудь под любым предлогом - это рано или поздно (через 5-10 лет) превращается в новый кризис.

Та же ситуация с правами собственности, с банковской системой.

Благодаря тому, что почистили банковскую систему, мы достаточно спокойно проходим по крайней мере первый этап кризиса. Не было традиционных обвалов, валютных шоков. Также была взвешенная монетарная политика.

Защита прав собственности - это в том числе защита прав кредиторов. Или управление государственными банками, когда их кредиты выдают просто как взятку. Масштабы этого разрастаются, в конце концов это требует докапитализации банков.

О сроках - все зависит от нас. Этого можно было достичь и 5, и 10 лет назад.

Игорь Бураковский, глава правления Института экономических исследований и политических консультаций

Мы сможем отказаться от кредитов МВФ только тогда, когда мы сможем развиваться за счет наших собственных денежных средств и заимствований, которые мы сможем получить на внешних рынках без МВФ.

Для этого мы должны провести целый ряд институциональных реформ, решить целый ряд проблем во многих сферах экономики и не только. Ну и в принципе речь идет о том, когда мы станем достаточно богатой страной, которая сможет решать проблемы, не прибегая к программам сотрудничества с МВФ.

Реформы требуют много времени и сил. Кое-что можно сделать быстрее, несколько - не так быстро. Очень трудно говорить, когда мы сможем это сделать. Все зависит от наших внутренних усилий, внутренней мобилизации государства, многих других факторов.

Сейчас нет какой-то одной реформы, или трех, или пяти, которые мы воплотим и все пойдет хорошо. Ясно, что мы должны стараться делать все возможное, чтобы обеспечить экономический рост на уровне 5-7 или более процентов в течение ближайших 7-10 лет. Уровень экономического роста будет означать повышение уровня экономического развития страны, обеспеченности граждан, усиление наших позиций на мировых рынках.

Если говорить о конкретных вещах, то есть факторы внутренние и внешние. На внешние мы не можем повлиять. Внутренние - это и вопросы, связанные с эффективностью правительства, его отдельных шагов. Это прежде всего вопросы, связанные с деловым климатом, привлечением иностранных и внутренних инвестиций, защитой прав собственности - чтобы не было коррупции, бюрократических преград. Ясно, что речь должна идти и о пенсионной реформе, здравоохранения и тому подобное.

Михаил Федоров, аналитик Инвестиционной группы "Универ"

МВФ, образно говоря, - это последний кредитор для стран в момент, когда уже никто не хочет давать в долг или дает деньги под заоблачные проценты, ведущие к кабале.

Сейчас доходность по ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) уже снизилась до 10% в гривне. И в текущий момент дешевые деньги МВФ вместе с дешевыми кредитами от других финансовых институтов позволят стабилизировать ситуацию с государственными финансами.

А еще большая стабилизация государственных финансов дает надежду, что Украина в ближайшие месяцы получит кредитный рейтинг "B" от международного рейтингового агентства Moody's. Тогда у страны будет рейтинг "В" от всех трех основных мировых рейтинговых агентств. Ведь агентства "Fitch" и "Standard & Poor's" ранее уже присвоили Украины рейтинг "В". А с рейтингом "В" доходности по ОВГЗ снизятся еще больше, до 7%, и может еще ниже до начала 2022 года.

Так, если в Украине не произойдет чего-то существенно негативного, с достаточно большой долей вероятности Украина до 2022 года уже не будет нуждаться в помощи МВФ. Поскольку она сможет занимать в долг на открытом рынке без "кабальных" процентов. Страна будет готова к самостоятельному "плаванию".