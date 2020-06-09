В Украине очень низкая финансовая грамотность, поэтому люди не доверяют банкам, - шеф-редактор FinClub

9 июня, 2020, 15:55

Шеф-редактор информационного агентства FinClub Руслан Черный рассказал, зачем нужны банки, почему украинцы им не доверяют, может ли быть кредит под 0,1%, а также зачем в наблюдательных советах банков должны быть иностранцы

Об этом и другом он говорил в эфире программы "Еспресо: капитал" на телеканале "Еспресо". Ведущий - руководитель Центра журналистики при Киевской школе экономики Андрей Яницкий.

Какую роль банки играют в экономике? Что они делают? Зачем они нужны?

Это может звучать немного банально, но банки - это кровеносная система экономики. За счет банков происходит финансирование многих проектов. И, фактически, банки являются двигателем экономики, благодаря которым она может расти. Если предприятия работают сами по себе и имеют доход, они могут вкладывать исключительно прибыль, доход в развитие бизнеса. Банки предоставляют так сказать "плечо", когда можно инвестировать намного больше. Для этого банки, конечно, делают аудит бизнеса. Таким образом, на сегодняшний день в мире банки играют в экономике ключевую роль.

Почему банки кредитуют не все бизнесы и не всех, кто в них просит о кредитах? Потому что есть постоянно жалобы, что банки не кредитуют, могли бы больше вкладывать в экономику.

Банки все же кредитуют бизнес, но с последнего кризиса кредитование достаточно сильно замедлилось. Потому что очень многие заемщики отказались возвращать кредиты, хотя у них есть финансовые возможности.

После революции оказалось очень много людей, которые решили, что можно не платить банкам. Такие люди сидели в том числе в Верховной Раде. Они продолжают рассказывать о том, что банки не хотят кредитовать - если им сначала нужно вернуть деньги.

А если говорить о других кредитные учреждения. Почему обращаться именно в банки? Потому что есть компании, которые предлагают кредиты по 0,1%. Кажется, это не очень высокий процент.

На самом деле почти нет "нулевых" процентов. Потому что в таких кредитах есть скрытые комиссии и спрятаны проценты. Потому что деньги не могут стоить 0,1%. Это ерунда. И финансовые учреждения как правило дают под намного больше процент, чем банки. Потому что у них много легче получить такие кредиты, они не делают такой серьезный анализ предприятий или заемщиков, как это делают банки, и они несут меньшую ответственность. На сегодняшний день они не находятся под контролем Национального банка, достаточно жестко заставляет выполнять все нормативы.

Господин Руслан, мы опросили людей на улицах Киева. Спросили, доверяют ли они банкам, размещают ли в банках свои деньги. Люди говорят, что "в азартные игры с правительством не играют" и не доверяют деньги банкам. Почему люди не доверяют банковской системе?

Во-первых, в Украине очень низкий уровень финансовой грамотности. В ответах, которые мы услышали, очень много непонятных вещей. "Азартные игры с государством" - какое имеет отношение государство - кроме государственных банков - к банковской системе? То есть другие банки, которые к государству не имеют отношения. То есть можно говорить о том, что уровень финансовой грамотности в Украине очень низкий, поэтому украинцы не понимают, как работать с банками, от них ждать.

Дальше. Мы видим, что в банковской системе идет повышение уровня депозитов. Это говорит о том, что доверие возвращается. Такая выборка - я понимаю, что вы просто опросили людей на улицах, но цифры говорят немного о другом.

Люди во время кризиса 2013-2014 годов очень много забрали из банков. Но деньги возвращаются и последние три года говорят о том, что деньги почти все вернулись. А это говорит о повышении доверия.

Относительно финансовой грамотности - вы говорите, что она слишком низкая. А как ее повысить, что это должно быть? Какие обучения в школах, или курсы для взрослых людей, или какие-то специальные издания надо выдавать, газеты "Финансовая грамотность"? Что нужно сделать с этим?

Действительно, в школах надо ввести курс. В некоторых школах он уже введен и дети учатся финансовой грамотности. Но этого недостаточно. Пока они подрастут и научат своих родителей - пройдет очень много времени. Должны быть какие-то государственные программы по телевидению, в Интернете какие-то ролики. Какие программы в достаточно узком сегменте делает Фонд гарантирования вкладов, рассказывая о своей работе. Но этого явно недостаточно.

Я знаю, что и в Национальном банке Украины есть целый департамент или подразделение, которое занимается финансовой грамотностью.

Я не видел реальных эффективных шагов этого департамента.

Господин Руслан, ваше издание FinClub тоже пишет много о финансах. И недавно была статья - не знаю, можно ли ее назвать финансовой - о корпоративном управлении. Что это за зверь такой, "корпоративное управление", почему это важно, почему об этом важно говорить?

Есть такая проблема, когда всегда в государственных банках по звонку из Кабинета министров выдавались кредиты как говорится, "своим". И как раз новый институт независимых директоров и сама вся система корпоративного управления должна обеспечить, чтобы такого больше не было. В государственных банках в наблюдательных советах появились независимые эксперты, которые сделают невозможным выдачу таких кредитов, которые потом не будут возвращены.

И что, есть какие-то угрозы для этого нового института наблюдательных советов?

Сейчас то, что предлагал МВФ (Международный валютный фонд) и международные эксперты, как оно работало в других странах, в Украине почему-то не заработало. Реформа немного пробуксировала, и сейчас вопрос, как все же ее наладить.

Мне кажется, есть ответы от разных депутатов - некоторые, например, предлагают убрать из наблюдательных советов иностранцев. Ибо что эти иностранцы могут понимать в наших государственных банках, как они могут влиять на государственные банки, это же наши государственные деньги. Нужны иностранцы в наблюдательных советах - или нет?

На мой взгляд, нужны. Люди с большим опытом. В первую для того, чтобы различные должностные лица из Украины не давили на них и их семьи, не заставляли принимать какие-то решения. Мы видим, что пока не удалось это в двух государственных банках, происходит какое-то давление непонятное. Но я надеюсь, что все же именно независимые директора-иностранцы могут уменьшить такое влияние государства и государственных чиновников на выдачу кредитов "своим".

Это довольно сложно сделать, когда сам господин президент звонит в государственный банк и что-то пытается порешать об отсрочке кредитов. Мы видели какие-то немного популистские заявления.

К сожалению, это так.

На следующей неделе мы ожидаем деньги от МВФ (программа вышла в субботу, 6 июня, - ред.). Есть ли среди условий то, что касается банковской или финансовой системы, о чем нам надо знать?

Сейчас якобы все условия выполнены. Мы прошли земельную реформу, принят так называемый "антиколомойский" закон. Поэтому я считаю, что сейчас преград с банковской системой для получения финансирования нет.

Мы знаем о таких условиях, как сплит. Этот закон тоже был принят. Это о слиянии банковского и страхового сектора под одним регулятором - Национальным банком. В то же время, часть рынка отдали под регуляцию Фонда ценных бумаг. Как происходит эта реформа, или она до сих пор важна? Или она, возможно, уже проведена - а мы не заметили этого.

Она еще не состоялась. Она в процессе. Действительно, в Национальном банке создается департамент, который будет заниматься контролем небанковских финансовых учреждений. Это ломбарды, кредитные союзы, финансовые компании, страховые компании. С этими компаниями Национальный банк, насколько я знаю, ежемесячно проводит встречи и уточняет, как для них облегчить переход под влияние Нацбанка. И какие именно нормативы они будут выполнять. Этот процесс идет, но он еще не завершен.

Расшифровка интервью: Ольга Чайка.