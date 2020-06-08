4 века репрессий. Наш язык убивали не менее 134 раза - за что и зачем?

8 июня, 2020, 16:06

Татьяна Зинченко

Украинский язык за 4 последних века пережила множество подавлений, поэтому и не стал общеупотребительным и общенародным. Как вернуть себе свой язык?

Свыше 4 века у украинцев пытались отобрать язык: законами, анафемами, указами, государственными актами.

Документы, которые сейчас есть в свободном доступе, а также исторические справки свидетельствуют об уничтожении украинского языка еще с далекого прошлого. А также - тот факт, что он за свою историю пережил очень много актов лингвоцида (сознательного уничтожения языка как главного признака этноса).

Для сравнения: история фиксирует немного проявлений лингвоцида на планете: вспоминается в этой связи оккупированная Каталония и запрет режимом Франко каталонского языка, лингвоцид относительно украинского языка в Российской империи и Советском Союзе и лингвоцид удегейского языка в СССР.

В одном материале непросто рассмотреть почти полторы сотни (в исторических справочниках чаще всего встречается число 134) задокументированных актов подавления украинского языка. Однако каждое столетие сознательного уничтожения языка имеет свои особенности, остановимся на них.

Церковные душители языка

Они активизировались уже в далеком ХVII веке. Так в 1626 г. Киевский митрополит Иосиф Краковский составил акафист Святой Варваре. Разрешили при условии его перевода на русский язык. Заодно синод приказал Киевскому митрополиту собрать со всех церквей Украины книги старой украинской печати, а вместо них завести московские издания.

Где девать украинские книги - решилось почти сразу: в 1627 г. указом царя Михаила приказано было книги украинской печати собрать и сжечь.

И уже 1693 г. "увенчался" письмом Московского патриарха в Киево-Печерскую Лавру о запрете любых книг на украинском языке.

Цари, царицы и украинцы

Петр начал языкоубийственный XVIII век принудительным сокращением количества студентов Киево-Могилянской академии с 2000 до 161, а лучшим научно - просветительским силам велел перебраться из Киева в Москву.

Далее его указы в этом направлении посыпались, как из "рога изобилия":

В 1720 году запретил книгопечатание на украинском языке и приказал изъять украинские тексты из церковных книг, в следующем году издал приказ цензурирования украинских книг, в 1729 году - приказ переписать с украинского языка на русский все государственные постановления и распоряжения.

В 1740 г. к царскому уничтожению языка добавилась российская императрица Анна Иоанновна, которая создала правление гетманского правительства под руководством московского князя Алексея Шаховского и внедрила русский язык в делопроизводство на территории Украины, а несколькими годами ранее приказала изъять книги старой украинской печати, а "науки вводит на собственном российском языке".

Екатерина II "добила" языковой вопрос XVIII века, запретив в 1763 году преподавать на украинском языке в Киево-Могилянской академии и всячески приложившись в 1775 году к разрушению Запорожской Сечи и закрытию украинских школ при полковых казацких канцеляриях.

Школьная грамота – украинскому здесь не место!

В XIX веке истребляли язык в школах, запрещали не только украинские произведения, а даже кириллицу.

Так, в 1804 г. царским указом запрещалось обучение на украинском языке.

В 1847 году состоялся печально известный разгром Кирилло-Мефодиевского общества и усиление жестокого преследования украинского языка и культуры, запрет лучших произведений Шевченко, Кулиша, Костомарова и других, приказ следить за ними, "не давая перевеса любви к родине над любовью к отечеству".

В 1859-м Министерство вероисповеданий и наук Австро-Венгрии в Восточной Галиции и Буковине осуществило попытку заменить украинскую кириллическую азбуку на латинскую.

Украинского языка "не было, нет и быть не может"

1863 год принес печально известный циркуляр Валуева о запрете издания учебников, литературы и книг религиозного содержания на украинском языке, которого "не было, нет и быть не может".

Затем в 1864 году последовал Устав о начальной школе, по которому обучение должно вестись исключительно на русском языке. В 1870 появилось разъяснение министра образования России Дмитрия Толстого о том, что "конечной целью образования всех инородцев неоспоримо должна быть русификация".

Эмский указ

Он запрещал печатание и ввоз из-за границы любой украиноязычной литературы, а также украинские сценические спектакли и печатание украинских текстов под нотами, то есть народных песен.

Полный текст Эмского указа по журналу "Особого Совещания" впервые обнародован в книге Федора Савченко "Запрет украинства 1876 г."

Указ обязывал "принять как общее правило", чтобы в Украину назначались учителя-московиты, а украинцев отправлять на учительскую работу в Петербургский, Казанский и Оренбургский округа.

Это "общее правило", по сути, действовало и при советской власти – вплоть до провозглашения Украиной независимости в 1991 году.

Как следствие, за более чем 100 лет из Украины таким образом было выселено несколько миллионов украинской интеллигенции, а в Украину "командированы" столько же россиян.

Конец XIX века – это сплошные запреты: преподавания в народных школах и произнесения церковных проповедей на украинском языке, указ Александра III о запрете употребления украинского языка в официальных учреждениях и крещения украинскими именами, запрет переводить книги с русского языка на украинский.

Украинский язык XX века

Репрессии крепли. Через четыре года (в 1908-м) после признания Российской академией наук украинского языка все-таки "языком" Сенат объявляет украиноязычную культурную и образовательную деятельность вредной для империи. Двумя годами позже происходит закрытие по приказу правительства Столыпина всех украинских культурных обществ, издательств, запрещение читать лекции на украинском языке, создавать любые нероссийские клубы.

В 1914 году на свет появляется докладная записка полтавского губернатора фон Баговута, которая дает наиболее полное представление об отношении имперской власти к украинской проблеме в Украине.

"1.Привлекать на должности учителей по возможности только великороссов.

2.На должности инспекторов и директоров народных училищ назначать исключительно великороссов.

3.Всякого учителя, проявляющего склонность к украинскому, немедленно устранять.

4.Составить правдивую историю малорусского народа, в которой разъяснить, что "Украина" — это "окраина" государства в былые времена.

…14.За семинарии нужно взяться и искоренить гнездящийся в них дух украинства.

…17.Разъяснить, что "Украина" — означает окраину Польши и России и что никогда украинского народа не было.

18.Доказывать необходимость великорусского языка как общегосударственного и литературного и что малорусский, как простонародный, не имеет ни литературы, ни будущности.

19.Всеми способами искоренять употребление названий "Украина", "украинский"".

1918 год вошел в историю страшной расправой большевистских войск над 300 украинскими героями — киевскими гимназистами и студентами, которые под Крутами стали на защиту своего Отечества Украины. 26 января 1918 года, захватив Киев, большевистские интервенты за несколько дней расстреляли 5000 человек, которые разговаривали на украинском языке, носили украинскую национальную одежду или у кого в доме был портрет Т. Шевченко...

"Зачем возрождать допетровскую эпоху, зачем гальванизировать украинский язык, который покрылся уже прахом", - писал российский писатель Федор Гладков.

В 1929-1930 годы начались аресты выдающихся деятелей украинской науки, культуры, образования, церкви, харьковский судебный процесс над ними: процесс "Союза Освобождения Украины".

На допросе одного из арестованных следователь Соломон Брук сказал:

"Нам надо украинскую интеллигенцию поставит на колени, это наша задача. Кого не поставим — перестреляем".

Генеральные секретари – на "страже" языка

Именно с их подачи в 1978 году появляется постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию изучения и преподавания русского языка в союзных республиках", так называемый "Брежневский циркуляр" и (в 1979 году) - "О дополнительных мерах по улучшению изучения русского языка в общеобразовательных школах и других учебных заведениях союзных республик", так называемый "Андроповский указ".

Затем в 1984 году появляется приказ о переводе делопроизводства во всех музеях на русский язык, а в школах начинаются выплаты повышенной на 15% зарплаты учителям русского языка по сравнению с учителями украинского языка.

Апогеем языкоубийственного века было в 1989 году постановление о "Законодательном закреплении русского языка как общегосударственного" и - в следующем году - принятие Верховным Советом СССР Закона о языках народов СССР, где русскому языку предоставлялся статус официального.

Начало XXI века также внесло свою ложку дегтя в возрождение языка.

10 августа 2012 года вступает в силу закон "Об основах государственной языковой политики" (неофициально — закон Колесниченко-Кивалова или "языковой закон").

Закон предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

Двуязычие информационного пространства, постоянные споры о том, каким должен быть язык официальных документов и до сих пор притесняют язык народа на его земле.

А тем временем украинский язык является одним из самых распространенных языков в мире, поскольку по количеству носителей занимает 26-е место. Также он является вторым по распространенности среди языков славянского происхождения. Осознавая значение украинского языка для развития мировой культуры, Япония ввела ее изучение в Токийском университете.

И, между тем, дискуссии: быть или не быть украинскому языку в Украине, идут до сих пор. Невозможно представить другую страну с подобными дискуссиями.

Когда я жила в общежитии после окончания учебы, часто думала, что там с людьми происходит.

Дежурная, вахтершей мы ее называли, тетя Нина, просто запрещала нам всем общаться с двумя ее маленькими детьми на украинском языке. Хотя они с мужем приехали из деревни и работали на стройке.

- Пусть не думают люди, хоть они из села! - говорила мне.

Мне ее было откровенно жалко. Мальчик и девочка, ее дети, названные какими-то странными именами (чтобы не подумали, что сельские), с детства говорили каким покручем, потому что их папа с мамой между собой говорили на украинском, а с ними - на русском, который, впрочем, они и не знали.

Но этот панический страх - "чтобы не подумали, что из села".

В городе или селе родился - это вовсе не меняет чего-то важного в жизни. Меняет наше манкурство, наш врожденный страх, наша мягкотелость. Каждый народ имеет свой собственный язык. И лишь мы веками дискутируем, надо нам наш язык, или не обязательно. Странные люди ...

И сейчас - новая волна дискуссий о языке. Слов уже нет - сколько можно? Кто нас заступится, как не мы? Почему мы такие перепуганные, скажите?