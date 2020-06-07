Что на самом деле делают депутаты в Верховной Раде?

7 июня, 2020, 10:04

Николай Княжицкий

В День журналиста Николай Княжицкий попытался посмотреть на последние события в Верховной Раде глазами того молодого парня, каким он был, когда только начинал работать в СМИ. Что из этого вышло - в новом блоге на Эспрессо

Прошел День журналиста. И я, как бывший журналист, попробую посмотреть на свою работу и работу своих коллег в Верховной Раде. Ну, говорят, журналистов бывших не бывает, поэтому я попробую посмотреть на то, что там происходит, глазами и послушать ушами того парня-старшеклассника, который начинал работать внештатным корреспондентом на Львовском областном радио. И вот вдруг попал в Верховную Раду.

Что я вам должен рассказать...

Депутаты, которых вы туда делегировали, работают не вокруг Верховной Рады, не тогда, когда с бубнами бегают вокруг этой Рады или жгут машины, не тогда, когда собирают подписи за то, что потом никогда не воплотится в жизнь... Они работают, когда пишут законы и когда голосуют. Законы они называют по-разному. Например, если кто-то назовет закон "За все хорошее против всего плохого", может оказаться все наоборот, что это закон за все плохое против всего хорошего. Или если кто-то назовет закон "За защиту экологии и окружающей среды", это может быть закон, который уничтожает экологию и окружающую среду. Поэтому важно не то, за название какого закона голосовал депутат, а то, за какой именно закон он голосовал.

Вот, например, на прошедшей неделе, Верховная Рада поддержала законопроект, запрещающий проводить общественные слушания о том, соответствует тот или иной проект по строительству требованиям защиты окружающей среды, или нет. На самом деле это норма, которой от нас требовали во время ратификации соглашения с Европейским Союзом. Это норма, которая защитила от вредных застроек целый ряд городов и сел. И вот сейчас предлагают ее запретить. Цель якобы благая - чтобы не сдерживать экономику во время карантина, мол, во время карантина много людей не соберешь.

Но, как говорит один известный персонаж, есть одно но. Лоббируют этот закон те, кто хотят в это время застроить все вредными предприятиями, или сделать другие вредные для окружающей среды вещи. Почему? Потому что карантин у нас никто не отменял. Есть много фаз карантина. Уже, кажется было 13 изменений в карантинный режим. Но карантин держится. Он может держаться еще год или полтора... А это значит, что все это время можно будет утверждать проекты и застраивать Украину вредными производствами. Все это время можно будет строить дома, вырубать парки, делать все, что вредит нашей экологии.

А депутаты голосуют. Только наша фракция "Европейской солидарности" не голосовала за этот законопроект. Большинство других - голосовали. Я не хочу никого обижать, но если вы откроете список тех, кто отдал голоса, вы увидите великих борцов за экологию, за гражданское общество, за то, что растет вокруг нас. Они поддержали этот законопроект. Пока - в первом чтении. Надеюсь, что будут эффективные правки.

Или еще один законопроект. Тоже, казалось бы, важный. Вы знаете, что когда-то произошло - мы взяли средства, которые направлялись на другие сферы и направили их на защиту от коронавируса. Ну, вроде благородная цель: надо поддержать врачей, надо их обеспечить, нужно бизнес поддержать и экономику, которая страдает. Забрали очень много денег в этот специальный фонд. Оказывается - не используется он. И что? Появляется прекрасная идея: направить эти средства на строительство дорог и другие строительства. Благородная цель? Конечно!

Но давайте вспомним, что эти средства попали в этот фонд, когда их забрали от культуры, от образования... Давайте вспомним, что бюджеты городов сейчас не наполняются, потому что бизнес, который работает в этих городах, не платит зарплату, сокращает работников... И этим людям тоже надо как-то компенсировать то, что они не работают, то, что они потеряли бизнес. Давайте вспомним о том, что налоги в городские бюджеты и бюджеты ОТГ не платят и крупные торговые центры, и арендаторы... Так может нам бюджетам городов помочь? Потому что бюджеты городов, не получая этих налогов, тоже сокращают расходы на культуру, на образование, на то же строительство. Но нет. Деньги тихо перераспределяют. И за это голосует большинство. И демократических, и недемократических, и провластных, и оппозиционных депутатов. Потому что каждый рассчитывает на какой-то свой маленький кусочек. Якобы с благородной целью. Построить дороги.

А что будет с остальными? Сколько заработают те, кто будут строить дороги в этот момент? А сколько потеряют пенсионеры, которые не получат деньги из бюджета уже в сентябре? Вы же понимаете, что мы утвердили бюджет с дефицитом в 300 миллиардов гривен. При том, что планировали падение ВВП на 4,7%, а МВФ говорит, что упадет на целых 8%. Таможенные сборы, я буквально вчера почитал, тоже не собраны, план не выполняется. Это означает, что дефицит бюджета будет еще больше. Но даже то, что есть, мы стараемся быстро, якобы с благородной целью, растащить. И все голосуют. Потому что у каждого свой интерес.

Это происходит тогда, когда политика является непрозрачной. Это происходит тогда, когда журналисты, которых мы поздравляли вчера, покупаются на эффекты, танцы с бубнами вокруг Верховной Рады. И не пытаются понять, кто на самом деле стоит за каким политическим ходом, за какой политической силой. Кто и почему так голосует? Почему так голосует ваш депутат? Почему уровень нашей жизни сейчас такой?

Мы об этом часто не думаем. На последних выборах все мы об этом не думали, не только депутаты, а и граждане. Придется когда-нибудь научиться.