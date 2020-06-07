Харьков стимулирует китайскую экономику

В прошлом году Харьковский метрополитен объявил тендер на закупку 8 новых 5-вагонных поездов метро на 45 млн евро. Источник финансирования - кредитные средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Но при закупке по импорту Харькову придется заплатить дополнительно более 25% от этой суммы налогов и сборов (НДС, растаможка) из харьковского городского бюджета (деньги налогоплательщиков).

Заявки на участие в тендере подали: украинский производитель - ОАО "Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ)" и китайская компания CRRC.

Немного информации об участниках:

- украинский - это тот самый КВСЗ, где создана отрасль отечественного метровагоностроительства;

- тот самый, который поставил Киевскому метрополитену 6 пятивагонных поездов (30 вагонов), Харьковскому - один поезд с асинхронным тяговым приводом;

- совершивший международный украинский-японский проект по глубокой модернизации 135 вагонов Киевского метрополитена за японские деньги - "зеленые инвестиции". Вся эта техника успешно работает.

Китайская компания CRRC и китайские поезда:

- по информации из открытых источников, в марте 2020 стало известно, что в Бостоне выведены из эксплуатации все новые поезда метро, которые поставила CRRC, из-за серьезных проблем с безопасностью - неисправность балок под вагонами, был случай схода поезда с рельсов;

- в феврале 2018 года стал известно, что Филиппины вернули 48 поездов метро китайской государственной фирме и требовали возврата денег ;

- в октябре 2019 стало известно, что задерживается работа CRRC над новыми поездами для Мельбурна - возникли серьезные вопросы относительно качества вагонов и обещанной, но не выполненной локализации ;

- в 2016 году 26 поездов MRT китайского производства Сингапур отправил назад для устранения дефектов - трещин в конструкции кузова .

Вернемся к нашей украинской действительности. 27 мая текущего года КВСЗ получено сообщение о решении тендерного комитета Харьковского метрополитена присудить победу в тендере на 8 поездов китайской компании CRRC с разницей в цене менее одного процента!

Что происходит? Почему во всем мире правительства (и Китай не исключение) реализуют программы по финансовой поддержке своих производителей, читай - своего народа. И только Украина продолжает субсидировать зарубежные компании вредя собственной экономике?

С 19 апреля 2020 года вступила в силу новая редакция Закона Украины "О государственных закупках", в котором изменен подход к оценке предмета закупки, появилась реальная возможность локализации производства сложной техники в Украине. Повторимся: закупка 8 поездов для Харькова финансируется за средства Европейского инвестиционного банка.

Правилами банка, принятыми и опубликованными на сайте ЕИБ еще в 2017 году, предусмотрено, что заемщики могут предоставлять 15% преференции (предпочтения) местном поставщику товаров. То есть для продукта, производимого в стране-покупателю. Для национального производителя, который обеспечивает минимум 30% локализации. Предложение о такой преференции в условия тендера прописывает покупатель. В нашем случае - Харьковский метрополитен, мэрия Харькова.

Почему же тогда в Одессе, где объявили тендер на закупку трамваев за счет того же банка - ЕИБ, предусмотрели преференцию 15% для отечественного производителя, а в Харькове другой подход?

Во время таких крупных закупках сложной дорогостоящей техники длительного срока эксплуатации необходимо принимать во внимание расчеты, в которых учтено не только цену на момент закупки 8 поездов метро, но и расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание в дальнейшем, на протяжении всего жизненного цикла.

Так вот: уже через год якобы сэкономленный при закупке китайских поездов один миллион евро покроется, если взять отечественные поезда метро, в результате более дешевого технического обслуживания. А в дальнейшем предложение КВСЗ становится гораздо выгоднее. За период эксплуатации поездов - 40 лет - совокупные эксплуатационные расходы в китайской CRRC достигнут 53 млн евро. То есть превысят цену закупки. В КВСЗ они составят 9,8 млн евро. То есть разница - 43 млн. Еще 8 новых поездов можно было бы купить.

Расходы на содержание подвижного состава КВСЗ намного ниже, так как производитель рядом, ниже стоимость труда, готовые технологии, есть своя сервисная база для обслуживания и ремонта. В итоге получается снижение стоимости обслуживания в 6,38 раза на 1 км пробега.

Чем же так понравился харьковчанам китайский производитель? Хотелось бы услышать честный ответ на этот вопрос городского головы Харькова, генеральный директор Харьковского метрополитена. Сообщили ли они о «бережном» расходования заемных денег премьер-министру, министру инфраструктуры, министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства? В период экономических потерь от пандемии коронавируса, рост безработицы на фоне спада производства тендерный комитет намерен оставить 6000 работников Крюковского вагоностроительного завода и 30 крупных предприятий-субподрядчиков по всей стране без заказа, без работы. В том числе и такие известные харьковские коллективы, как "Коммунар", "ПРОМДИЗЕЛЬ", "ЛОТ", "Ирбис", "Хартрон-Экспресс", которые поставляют КВСЗ электронику, системы безопасности, стеклопластик и другие комплектующие. Харьковчане, вы уже чувствуете "заботу" вашей мэрии о загруженности предприятий и сохранения рабочих мест? Кременчужане ее уже почувствовали.

Пока что Харьков направляет деньги, которые при любых условиях отдавать налогоплательщикам, на развитие и процветание китайской экономики? И это все на фоне разговоров о том, что Кабинет министров должен создавать новые рабочие места в Украине. Аплодисменты.



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