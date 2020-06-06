Магнит на память ... о том, чего не было

7 июня, 2020, 10:48

Мол, кто устоит перед соблазном оставить себе на память об экскурсии к тому живописному месту как Каменец-Подольский хотя бы мелкий сувенир? Даже, если можешь позволить себе такой туризм еженедельно ....

В конце концов, не на этом построена огромная сувенирная индустрия в Турции или Египте, куда многие из украинцев недавно ездили чуть ли не как к себе на дачу?

На самом деле, что-то на память о посещении дальних и не очень краев люди привозили с того самого времени, когда они начали посещать эти края. Кое-что просто отнимали у туземцев, как военные трофеи, что-то получали в подарок, что-то брали сами, потому что местным оно просто не требовалось. Впрочем, путешественники, купцы и завоеватели еще не были туристами в современном понимании этого слова, поэтому и их достижения и сувенирами назвать трудно.

Более похожими на настоящие сувениры были предметы, которые привозили с собой из святых мест (для каждой конфессии, конечно, своих) паломники. Жители местностей, которые они посещали, по крайней мере те, что имели предпринимательский талант, быстро поняли стремление пришельцев сохранить воспоминания о своих путешествиях. Поэтому начали делать амулеты, фигурки и другие безделушки, которые искатели духовного опыта могли взять с собой домой - отблагодарив продавцам звонкой монетой

Люди состоятельные, конечно, при необходимости могли привезти с собой и настоящие картины с изображением посещенных ими мест - так сказать "открытки на холсте". Но таких коллекционеров не могло быть много. И действительно массовое производство пейзажей на продажу - так называемых "ведут" - стало возможным лишь с появлением книгопечатания. Такие печатные "ведуты", как и картины маслом, можно было повесить ... нет, не на холодильник, его в 15-16 веках еще не изобрели, но на стену в комнате уж точно. Но для этого надо было хотя бы забить до стены гвоздь. Или использовать клей - в этом случае, правда, заменить один пейзаж на другой было гораздо труднее.

Тем, кто не желал возиться с молотком или клеем, жизнь в значительной степени упростил Роуленд Хилл. Который в 1839 году создал клейкий бумагу. Его изобретением сразу же воспользовалась почта - на клейкой бумаге начали печатать марки. А потом подтянулись коммерсанты, получили отличный инструмент для распространения своей рекламы (хотя Хилл, возможно, на это и не рассчитывал). Понятно, что среди такой рекламы была и привязана к туристическим местам - скажем, наклейки отелей. Сначала они украшали чемоданы путешественников. Но оттуда вполне могли перекочевать и в дома туристов, вернувшихся из путешествий.

На холодильники, которые в этих домах начали появляться накануне и сразу после первой мировой, наклейки правда клеить не спешили - шкафы для хранения продуктов как-то не ассоциировались с путешествиями. Другое дело - бумажки с напоминаниями о чем-то важном, о чем хозяин (или хозяйка) не должны бы забыть.

Учитывая, что холодильник всегда занимал почетное место на кухне, имел блестящую и к тому же вертикальную поверхность (чем-то напоминая школьную или просто демонстрационную доску), идея наклеить такую бумажку именно на его дверцу казалась самоочевидной. Правда, бумажка эта должна была так же легко сниматься, как и цепляться на поверхность. И в 1935 году появились клейкие стикеры - их изобретателем считают Рэя Стэнтона Эйвери.

Правда, какой бы совершенной ни была технология изготовления таких стикеров - для стикеров все равно использовала клей. А от него поверхность холодильника так или иначе пачкалась. Как решить эту проблему, догадался в 1954 году Джон Уитли. Он предложил удерживать бумажки без клея - магнитом. И запатентовал магнитный держатель.

Идея Уитли понравилась все тем же коммерсантам. Не в последнюю очередь потому, что на держателе были опять же замечательными носителями рекламы - и к тому же позволяли экспериментировать с формой. Их даже можно делать в виде рекламируемого продукта. Неудивительно, что изобретением Уитли с удовольствием воспользовались предприниматели как в Новом, да и в Старом Свете.

А уже в конце 60-х появились магниты, которые уже ничего не удерживали. И сами по себе были сувенирами. Технология их изготовления из материала, который объединял винил с железной пылью, была разработана Сэмом Хардкасла. По заказу одной из аэрокосмических фирм он работал над изготовлением "магнитных" букв и цифр. В конце концов понял, что его изобретение может быть использовано в совершенно "земных" целях.

Человек упорный, Хардкасл основал компанию, которая начала производить магниты для холодильников. А для рекламы продукции выпустил серию, посвященную каждому из штатов США. Впрочем, выяснилось, что именно такие магниты и пользуются наибольшим спросом. А к тому же едва ли не самыми удобными сувенирами для туристов. Что уж говорить о производителях холодильников, давно ищущих способ отвлечь внимание от царапин, которые неизбежно появляются на их продукции.

А потом пришло время массового производства магнитов. Сначала в местах, хоть как-то связанных с теми, о которых должны были напоминать сувениры. А потом там, где их штамповать было дешевле. По понятным причинам в конкурентной борьбе между странами-производителями победил Китай. И сегодня большинство магнитов изготавливают именно в Поднебесной - даже если вы их покупаете в память о Париже, Нью-Йорке или Мачу-Пикчу ...

Стоп! Может сказать придирчивый читатель. А где же Уильям Циммерман, чье имя часто упоминают как изобретателя "магнитов для холодильника"? Пишут даже, что в 1973 году он получил патент на это изобретение! И действительно пишут. Но найти этот патент ... не удалось. И вряд ли удастся. Ибо, как мы уже говорили, эти сувениры уже штамповали и продавали по крайней мере за несколько лет до этой даты.

А вот Билл Циммерман действительно существовал. И таки был изобретателем. Однако патент получил на ... "кисточку для звукозаписи". К тому же в далеком 1948 году, то есть еще до появления даже магнитных держателей Уитли! После этого Циммерман прожил долгую жизнь. И в 70-х даже владел компанией, которая продавала магниты на холодильники. Но нигде и никогда не утверждал, что изобрел их. И тем более не пытался отобрать пальму первенства, скажем, в Хардкасла.

И только после смерти Билла, в 2006 году, кто-то и из тех, кто его, очевидно, очень его уважал и почитал, решил вспомнить Циммермана в Википедии. И вставил в статью о "магнитах для холодильников" предложения о "настоящем изобретателе". А дальше ... дальше все произошло по довольно знакомому для нас сценарию. Потому что достоверность цитат в интернете мало кто проверяет. И от частого их повторения они начинают казаться правдой. В конце концов, наивными и доверчивыми бывают не только украинцы. И не только во время выборов.