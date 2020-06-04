Профессор Валерий Соловей: Кремль усилил давление на Зеленского, угрожая террористическим и военным сценариями

4 июня, 2020, 10:36

Антин Борковский

Российский политолог, уволенный из МГИМО за политическую нелояльность, в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" об увеличении давления на Зеленского, причины спешки Путина и вспышку оккультизма в Кремле

Кремль, как говорят, открыл карты, речь идет о грубой ноте российского МИД по украинскому вопросу. Там, фактически по пунктам, перечислены те вещи, которые, по мнению Кремля, должен был бы реализовать президент Зеленский.

Все это делается по прямым, непосредственным указаниям президента Путина. Он дал распоряжение после майских праздников усилить давление на Украину, чтобы добиться нужных результатов. Ну, результаты понятны. Это имплементация Минских договоренностей в российской транскрипции, а избранные средства, опять же известны: угроза насилием и военный шантаж. Есть и крайний вариант, если Зеленский не поддастся. Хочу сказать, что он склонен поддаться. Зеленский находится в очень плохом состоянии и это знают в России. Более того, они ему в этом помогают. То есть он психологически и морально сейчас очень податливый, тем больше господин Ермак его уговаривает поддаться на уговоры и обещания, которые дает Кремль. Чего хочет Кремль? Новый избирательный кодекс, который сейчас обсуждают, чтобы его приняли как быстрее - это кроме прямых переговоров с "ЛНР-ДНР" "- причем досрочные выборы украинского парламента. Москва рассчитывает что ей, а точнее ее контрагентам удастся достичь значительного успеха на этих выборах. В том числе и тем партиям, которые будут финансироваться украинскими олигархами, связанными с Москвой. Если Зеленский не поддается на этот условный "пряник", то в дело вступает "кнут". Кнут - активизация военных действий на Донбассе. Комбинированная операция будет выглядеть следующим образом. Во-первых, восстание, новый Майдан против президента Зеленского "предателя". Во-вторых, серия терактов в Донецке, Луганске и Москве, причем в Москве погибнет один, два или три "героя русской весны", вместе с ни в чем невиновными людьми. Затем будут найдены доказательства вроде бы причастности "украинских националистов" к этим терактам. После чего Москва выкатит ультиматум: немедленное разоружение, или Москва вводит войска для защиты граждан. Могу сказать, что этот вариант предварительно зондировался в разговорах с Меркель и Макроном. Такой casus belli должен выглядеть убедительно для Запада. Президента Трампа Россия надеется нейтрализовать с помощью той помощи, которая сейчас предоставляется Трампу формально Украиной - я имею в виду скандал с Байденом - а фактически Россией.

Да, очень странная ситуация с этим скандалом. Украина взяла на себя обязательства помогать Трампу, вместо того чтобы расследовать невиданный скандал: кто мог писать разговор пятого президента Украины и вице-президента США.

Задача Кремля достаточно проста. Владимир Владимирович хочет всеми силами помочь Трампу, но не своими руками, не так как это было в 2016 году, когда на Россию, без особо большого вмешательства, посыпался град обвинений. Секретная запись. Кстати в США есть копия этой записи. Она делалась изначально и она может доказать или опровергнуть подлинность. Я хочу сказать, что это не последний компромат, который Россия надеется забросить в СМИ США, в американское публичное пространство, через Украину. В целом сразу убивают нескольких зайцев, даже больше двух. Компрометируется Байден, оказывается помощь Трампу, компрометируется Украина и политический истеблишмент в целом. Вот так это выглядит. Основное направление это то, о котором мы говорили в начале: получение уступок от Украины, согласие на определенный "стратегический альянс" с Россией. И если не добром, то из-за давления, угрозы и шантажа. Все это запущено сейчас в работу, но, к счастью для Украины, здесь есть один положительный момент - все это можно сделать только в 2020 году. За пределами 2020 года Путин ничего сделать уже не сможет. Если Украина чудом или с Божьей помощью ...

Как говорил президент Кравчук - "между капельками, между капельками".

Так, между ручьями дождя.

Но с другой стороны все очень четко прописано в этом российском ультиматуме и меня откровенно поразило это требование о Порошенко. Откуда такая нелюбовь или они заигрывают с Зеленским?

В России с ним были свои особые отношения, но он не был таким покладистым, в силу определенных обстоятельств, как Зеленский. Поэтому можно пожертвовать Порошенко, чтобы за Зеленского добиться гораздо большего. Я подчеркиваю: я сейчас рассказываю о планах, которые частично реализуются и которые частично уже прозвучали, что с этого в конце концов удастся осуществить, будет достигнуто этих целей - я не знаю. Я очень сомневаюсь, что они будут достигнуты. Тем более, то что называется модным словом "тайминг" у Кремля ограничен. Это исключительно в рамках 2020 года и не позднее. Позже его выйти не удастся. Украина не раз спасалась какой-то своей особой небрежностью и гибкостью.

А может Божий промысел? Если мы же говорим о каких-то высших силах. Божий промысел по отношению к Украине, а с другой стороны, мы видим колоссальную реакцию на действия якутского шамана, мы видим усиление «оккультизма» толка 1913 или 1916 и вероятно в дополнение ожидаем появление Распутина у кремлевских башен.

Поверьте, таких Распутиных несколько и то, что было в царской России 1913-1916 годах - это верх рациональности и вольтерианського скепсиса, по сравнению с тем, что творится в российской элите сейчас. Я не буду пересказывать определенные вещи, такие как классические "черные мессы" в алтаре церкви. К счастью, без человеческих жертв, но черных петух или черный козел приносятся в жертву. Вы понимаете о чем я ?! Какой там Распутин !? Ситуация отличается высокой турбулентностью и это дает надежду Украине. Кстати, о которых мы говорим, пожалуй что не будут реализованы до конца и они застрянут в силу тех или иных причин. Тем более, хотя я и сказал что и Меркель и Макрон вмешиваться не будут, есть еще и другие игроки, которые не являются публичными, но имеют влияние и силу, которые пытаются этому помешать. Это и европейские игроки и, кстати, российские игроки, очень интересно, пытающиеся помешать этому всему. Есть и игроки, которые есть у вас в Украине, не очень заметны во всем этом. Это deep state, глубинная государство, существует и в Украине, в меньшей степени это существует и в России. Я с удивлением наблюдаю, что в критической ситуации он начинает работать. С внешне это выглядит как саботаж. Это такая типичная восточнославянская манера. Не привезли горючее, не работает мобильная связь ...

... ага, ядерный чемодан где-то потеряли, не найти ключи от секретной комнаты и так далее.

Вот то, что часто называют разгильдяйством очень часто, на самом деле нередко это продуманная стратегия, модус действий. Я сейчас это все чаще, наблюдаю в России. Поэтому я, в конечном итоге, остаюсь оптимистом и в том, что касается судьбы Украины, и о будущем России. Но сейчас ситуация очень тревожная.

Месяц назад были сделаны определенные прогнозы по развертыванию внутренне российских сценариев. В связи с коронавирусом, в связи с ослаблением и нерациональной поведением центральной власти предполагалось одно. Но сейчас мы видим, что Путин решил отбелиться с помощью милитарной или милитаристской водички и провести парад, чтобы продемонстрировать свое возвращение.

Не все так просто. Парад это - символический жест, но дело в том, что публичная мнение воспринимает эту идею негативно. Популярность Путина безвозвратно потеряно. Он не сможет ее реанимировать так, как это удалось в 2014 году благодаря истории с Крымом. Сейчас такое точно не удастся. Более того - в самом Кремле знают, что могут возникнуть серьезные внутриполитические проблемы, в том числе массовые протесты и это прогнозируется на лето-осень, сентябрь. Поэтому они хотели бы под видом второй волны коронавируса снова ввести какой-то особый режим, особый санитарный режим РФ. Я не уверен, что вторично получится. Ситуация здесь крайне напряженная. Это опять же идет на пользу Украине, потому что когда Россия занята своими внутренними делами у нее нет времени, места и ресурсов, чтобы заниматься вопросами соседей. Я еще раз говорю, что сейчас влияние России через своих агентов, прямых или косвенных, на Украине не ниже, а возможно даже и выше чем в начале 2014-го года.

... конца 2013 года.

Да, конца 2013 года. 2014-й был очень турбулентный. В Кремля катастрофически не хватает времени. Они планировали все это сделать в 2014 году. Тогда никто не собирался останавливаться на Крыму или Донбассе. Тогда по стечению обстоятельств, то ли Бог стал на сторону Украины, или что-то помешало Путину, но так или иначе, то, что не успели завершить в 2014 году, хотят закончить сейчас, но я еще раз подчеркну, что это последний год, когда это возможно в российско-украинских отношениях.

А почему это - последний год? Путин решил рекатапультуваться во власть с помощью какого-то очередного народного волеизъявления, подреставрировать Конституцию и так далее.

Есть такая замечательная фраза, не помню, кому она принадлежит, возможно она анонимна - "судьба неумолимая". Так вот есть определенные обстоятельства, которые не в состоянии победить ни президент Путин, ни президент Трамп, ни китайский лидер. В 2021 году эти обстоятельства начнут проявляться со всей своей силой. Владимир Владимирович прекрасно об этом знает, поэтому он спешит. Он хотел бы осуществить свою мечту. У него есть Idéefixe, идея фикс, нечто вроде восстановления СССР, но не в формальных границах, а в плане влияния. Он хотел бы завершить, как он считает, свою великую историческую миссию и тем самым войти на страницы учебников по истории не как человек, который провел неудачную по результатам сочинскую олимпиаду, или присоединил Крым, а как человек, который восстановил единство России, Украины и Беларуси . То, что мы сейчас обсуждаем по Украине будет реализовано и в отношении Беларуси, но по другому сценарию. Там - из-за и роста недовольства президентом Лукашенко со стороны оппозиции, а затем, вероятно, часть белорусского истеблишмента может обратиться к России, как ни странно, для противостояния "кровавому диктатору". Так что эти идеи для Путина являются частью его идентичности. У нас никто, или в большинстве своем обозреватели этого не понимают. Это то, где он является самим собой. Это то, что оправдывает содержание всех его действий. Как мне сказал человек, который его очень хорошо знает, очень хорошо, - "Он никогда не отстанет от Украины. Никогда. До тех пор, пока жив ". То, с чего мы начали нашу беседу, заявление МИД РФ, это все курс, который формируется не МИД. Он формулируется одним человеком в РФ и этот человек президент России.

Поэтому подводя итог, в упомянутой ноте МИДа было очень четко и жестко выставлены определенные ударения. И мы понимаем, что, в принципе, главное в этом деле, что Кремль открыл карты, то длительно кулуарно, то, что публично не проговаривалось, сейчас вышло на официальном уровне. Но, если президент Зеленский будет реагировать и выполнять требования Москвы, таким образом он будет втягивать себя в колоссальный внутренний конфликт в Украине.

Вы знаете, президент Зеленский, с моей точки зрения, попытался выходить использовав привычный образ затягивания.Т Немного подождать, затянуть, "а вот на это я согласен, а на это - нет". Но сейчас его уже зажимают в угол: "Решай уже здесь и сейчас, или тебе конец". Вот так сейчас выглядит ситуация. Почему она именно сейчас так выглядит я сказал, Путин спешит. Все это должно было сделано весной. Весной помешала эпидемия. Сейчас времени немного. Время с катастрофической скоростью течет. Нужно все решать уже. Он пытается все решать уже и, как я сказал, он отдал приказ после майских праздников восстановить давление на Украину и на Беларусь, что и происходит.