Виталий Портников: Кремлевская цель – уничтожение Украины

3 июня, 2020, 14:32

Портников Виталий

Так называемые «депутаты Народного совета ЛНР» практически единогласно – 42 голосами из 43 – приняли решение о провозглашении русского языка единственным "государственным языком" оккупированной территории

До этого "государственных языков" официально было два – русский и украинский, хотя сфера применения украинского языка, разумеется, была значительно ограничена.

Это решение – реальная демонстрация того, какую судьбу оккупант на самом деле готовит Украине, украинскому языку, украинскому народу в случае, если территория нашей страны будет оккупирована Россией или к власти здесь придет пророссийское правительство отъявленных коллаборационистов.

Оно доказывает, что все эти разговоры о «двух государственных языках» в Украине, региональных языках, «защите русскоязычного населения» и так далее – всего лишь пропагандистская мишура, переходный этап. России и ее сторонникам в Украине не нужно равноправие русского и украинского языков.

Им нужно только одно – чтобы украинского языка не было. А был русский язык. И чтобы украинского народа не было. А чтобы украинцы считались русскими. И чтобы Украины не было. А чтобы Украина считалась Россией. Просто регионом России и точка.

Когда я пытался объяснить эту простую истину лет 5-6 назад, меня обвиняли в "национализме" и "неуважении" к тем украинцам, кто не хочет вернуться к родному языку, кому все равно – лишь бы страна была успешной и богатой.

Но Путин все доказал за меня. И луганские "депутаты"-коллаборационисты вместе со своими "коллегами"" в Донецке все доказывают за меня. Они просто изгоняют с оккупированных территорий все украинское. Людей – убивают. Язык – маргинализируют. Саму территорию хотят присоединить к России.

Какие еще доказательства вам нужны? Что еще должно произойти, чтобы доказать даже самым непонятливым из вас простую истину: тот, кто агитирует за русскоязычную Украину, на самом деле агитирует за Россию от Ужгорода до Владивостока?