Ужасы Кинга и золото Эскобара - 5 новых зарубежных переводов

5 июня, 2020, 09:34

Игорь Бондарь-Терещенко

Среди книг этого обзора - международные бестселлеры, которые уже были экранизированы, и творчество авторов, которые только входят в литературу. Но в любом случае это новое и захватывающее чтиво, который раз переведенное для украинского читателя почти одновременно с выходом оригинала

Стивен Кинг. Институт. - М .: Клуб Семейного Досуга, 2020

В начале этого жуткого романа нас ждет будто привычное путешествие автостопом в Нью-Йорк, куда направляется герой, бывший полицейский, в течение которого можно узнать все на свете - от репертуара радио для современных фермеров до того, что "Трамп со своими приспешниками все забрали.Вв культуре они понимают не более, чем осел - в алгебре".

Впрочем, таковы уж законы этого жанра, кажущаяся беззаботность очень быстро сменяется тревогой, а затем уже и вовсе сплошным кошмаром. Итак, по сюжету, этот кошмар начался в ночь, когда родителей Люка убили, а самого парня бросили во внедорожник и увезли в неизвестном направлении. В себя он пришел в месте, которое называют Институтом, где содержат необычных детей. Их похищают и держат здесь, как подопытных крыс, «выкачивая» из них их телепатические и телекинетические способности. Новая знакомая Люка говорит, что отсюда невозможно убежать. Но он должен попробовать, и упомянутый полицейский с начала повествования так же возьмет в этом участие.

"Раздавался скрежет пуль, которые вбивались в металл. Капот "субурбана" раскрылся. Тим понял, что думает о финальной сцене какого-то старого гангстерского фильма, как Бонни Паркер и Клайд Барроу танцуют смертельный танец, а пули прошивают их машину и тела. План Люка катастрофически пошел наперекосяк. Миссис Сигсби погибла, Тим видел брызги ее крови на остатках лобового стекла. Они следующие".

Эдвард Сент-Обин. Патрик Мелроуз. Не обращай внимания. Дрянная весть. - Х.: Фабула, 2020

В первом романе из цикла "Патрик Мелроуз" рассказывается о детстве главного героя и в частности атмосфере, в которой он рос. Он живет в большом доме с мамой и папой, но наиболее приверженным к нему человеком является экономка Иветта. Мальчик живет в собственном мире вымышленных игр и детских страхов, но единственное отцовское наказание переносит его в мир взрослых. Теперь он еще более одинок, чем был до этого. Таким образом, жизнь английского аристократа и американской богачки, с одной стороны, подчинялась "высоким" стандартам, по которым главным было внешнее, блестящее и поверхностное, а с другой, настоящие проблемы и переживания всегда оставались за плотно закрытыми дверями спален.

Во второй книге цикла внезапный звонок заставляет уже взрослого главного героя прилететь на несколько дней из Лондона в Нью-Йорк. Он не может поверить полученным новостям и чувствует совсем не то, что должен чувствовать хороший сын после неожиданной смерти хорошего отца. Траурная поездка превращается в наркотический тур, а куча различных наркотиков - на ветхую завесу, за которой герой пытается спрятаться от окружающего мира.

Горан Войнович. Югославия, моя родина. - Л .: Издательство Старого Льва, 2020

Это второй роман известного словенского автора, который в своем творчестве выступает против подмены национальной культуры туристическим китчем, клеймя, в частности, деятельность кинорежиссера Эмира Кустурицы, который перевел народный стиль в набор штампов и клише. Неудивительно, что в этом романе о югославской войне о трагических событиях рассказывает сначала подросток, а позже - взрослый человек, и разница между взглядами на реальность, соответственно, более чем поразительна. Но и может быть иначе в условиях войны, которая захватила близких и родных, и неизвестно, кого считать врагом, а кого другом, как родные просторы разделились на родину и чужую территорию, и почему отец - защитник и герой - вдруг стал военным преступником.

Томас Харрис. Карие Мора. - Х.: Vivat, 2020

По сюжету этого романа, убийца и продавец "живого товара" Ганс Петер Шнайдер узнает о золоте в доме наркобарона Пабло Эскобара, которое после смерти хозяина осталось бесхозным. Преступник имеет идеальный план похищения. Единственная преграда - Кари Мора, надзирательница дома, бывшая беженка, душа которой разодрана мучительными воспоминаниями. Шнайдер одержим идеей завладеть золотом, и ему надо убить эту женщину. Но Кари не так проста, как кажется. Ее не пугает смертельный поединок со зверем, потому что она прошла через ад. Шнайдер думает, что он единственный палач в этой жуткой истории, однако всегда есть кто-то сильнее... "Двое мужчин разговаривают ночью. Между ними тысяча шестьсот километров. Щеку каждого подсвечивает экран мобильного. Они - две половинки лиц, говорящих в темноте. - Хесус, я достану его, скажите только, где оно спрятано. Дайте мне подробности. Ответ теряется в потрескивании статического электричества ".

Питер Померанцев. Это не пропаганда. Путешествие на войну против реальности. - К.: Yakaboo Publishing, 2020

История как раз о пропаганде, которую, действительно, иногда трудно заметить в нашей жизни, где ни на минуту не утихает информационная война. Сквозь призму семейной истории, автор книги - сын известного поэта-диссидента Игоря Померанцева - рассказывает о том, как это делалось и делается сейчас. "Мы живем в мире взбесившихся массовых наговоров, где средства манипуляции плодятся и размножаются в мире таргетированной рекламы, психологических атак, хаков, ботов, верований, замаскированных под факты, глубинных фейков, фейковых новостей, ИГИЛа, Путина, троллей, Трампа ...

Эта книга изучает эту руину, ищет, какие проблески смысла можно еще спасти, поднимая из сырых закоулков интернета, где тролли издеваются над своими жертвами, проходя сквозь заросли над поверхностью историй, которые являются сутью наших обществ, и в конце концов пытаясь понять, как мы определяем себя".