Будет ли в Украине фиксированная цена на электроэнергию

4 июня, 2020, 07:00

Уже почти год рынок электроэнергии в Украине работает по новым правилам. Несмотря на пессимистические прогнозы скептиков, энергетического коллапса не произошло. Наоборот, рынок постепенно совершенствуется, на нем появляются новые игроки, а законодательные механизмы ценообразования все больше приближаются к европейским стандартам и делают невозможным использование спекуляционных схем в различных его сегментах

Наиболее ликвидным сегодня является рынок на сутки вперед (РСВ). Именно на нем происходит подавляющее большинство операций по купле-продаже энергии за день до возможного дня поставки. Особенность этого рынка заключается в почасовом изменении динамики потребления и ценообразования, и, в соответствии с изменениями ряда основных факторов (баланс спроса и предложения, ожиданий участников рынка и т.п.), ежедневно корректируется цена на электроэнергию. Основными потребителями активных участников этого рынка являются предприятия с ежемесячным объемом потребления от 150 тыс. КВт \ ч. Соответственно, они получают коммерческие предложения, где цена привязана к почасовым колебаниям РСВ.

Такой способ ценообразования имеет как преимущества, так и недостатки. Одним из самых больших плюсов, безусловно, является минимизация рисков существенного колебания цены для потребителей. К примеру, цена для конечного потребителя зафиксирована, но поставщик из-за резких изменений ситуации на рынке вынужден закупать электроэнергию по другим, значительно более высоким тарифам. Или обратная ситуация: потребитель подписывает соглашение на энергию по цене, которая в конечном итоге оказывается значительно хуже, чем цена на РСВ и даже чем закупочные цены у конкурентов. Таких неприятностей можно избежать, работая на рынке РСВ.

С другой стороны, в этом случае невозможно точно рассчитать цену на электрическую энергию на длительный период (например, до конца месяца). Поэтому конечный потребитель не всегда может правильно спрогнозировать собственные расходы и рассчитать себестоимость своих товаров и услуг. И это существенный минус.

Украина - не единственная страна Европы, которая проходила этот путь, и поэтому нам, конечно, проще брать пример с тех государств, которые уже успешно завершили реформирование энергорынка, учитывая их ошибки и достижения. Поэтому, следующим естественным шагом европейских стран при условии роста спроса уже через несколько лет после внедрения подобных моделей энергетического рынка, стал переход от формульного ценообразования на фиксированные цены на электроэнергию. Такой механизм позволяет конечным потребителям точно прогнозировать свои расходы.

Рынок фиксированной цены вскоре заработает и в Украине. Ведь с момента реформирования прошел только год - немного времени для становления и стабилизации всей отрасли. Сейчас идут процессы оптимизации законодательства, отрабатываются все нюансы новой модели рынка с учетом европейского опыта и особенностей местного рынка - все это, безусловно, влияет на постепенное совершенствование модели в целом.

Показательным примером таких позитивных изменений стал запуск полноценного рынка небалансов (напомним, это балансирующий рынок, куда поставщик выходит докупить недостающую электроэнергию или продать ее избыток) с 1 марта этого года. Если раньше, еще в декабре-феврале, некоторые поставщики выходили на этот рынок, пытаясь дополнительно заработать на небалансах, то теперь он действительно стал штрафным рынком, как это и было задумано изначально по аналогии с европейской моделью. Поэтому отныне спекуляции здесь невозможны, а соответственно, постепенно выравнивается и ситуация в других сегментах энергорынка, отражая уже действительно рыночные запросы.

К тому же, не все участники рынка определились со своими стратегиями конкуренции и поведения на торгах, они так же тестируют различные подходы к участию в продаже энергии, пытаясь определить оптимальные для себя. А это, соответственно, приводит к дополнительным колебаниям и существенным отклонениям цен на РСВ. И такое положение вещей так же ожидаемо и абсолютно адекватно для молодого, динамично развивающегося рынка.

Поэтому, главный вопрос - когда же рынок перейдет к фиксированной цене? Специалисты ООО "ТЭК" прогнозируют, что уже через год-полтора ситуация стабилизируется и появятся предложения долгосрочных соглашений по фиксированным ценам. С другой стороны, эксперты ожидают, что в результате стабилизации рынка, уровень колебаний цены на РСВ, который сейчас фактически нивелирует преимущества формульного ценообразования, существенно уменьшится.

Пока в Украине работает плавающий механизм ценообразования, следует помнить: все поставщики определяют цену на электроэнергию по формуле, указанной в договоре на поставку. И прежде, чем заключать договор, следует внимательно ее проанализировать и спросить поставщика - что именно входит в ту или иную составляющую. Рыночное ценообразование создает конкурентные условия для работы всех поставщиков. Поэтому, если потребителя не устраивает цена, он может обратиться к другому поставщику, который предложит ему более выгодную цену и объяснит, что именно в ней заложено.