Алексей Арестович: Зеленский "плывет" и теряет власть в пользу Ермака и групп олигархического влияния

3 июня, 2020, 10:39

Антин Борковский

Политический и военный обозреватель в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о российском ультиматуме, формировании сознания Зеленского окружением и операции "мягкий шанкр"

Последнее заявление российского МИДа имеет не просто хамский и грубый характер, оно имеет характер определенного ультиматума. И некоторые фразы наводят на мысль, что, возможно, были определенные договоренности или, возможно, были выдвинуты определенные условия о которых сейчас Россия в хамской форме напоминает нынешней украинской власти.

Первое - это грубое вмешательство во внутренние дела Украины, независимого суверенного государства. Оно должно быть рассмотрено на всех международных уровнях. Я имею в виду ПАСЕ и ООН, и соответствующее обращение МИД должно быть в страны-партнеров и к широкой международной общественности. Конечно, нота России должна быть выдвинута. Но ничего такого не будет, мне кажется, потому что не та власть у нас. Власть нынешняя попытается свести все на нет таким путем, якобы пошутили. Мол, мы знаем, что такое Россия, не стоит даже реагировать. А зря. Плохой путь делать вид, что россияне в своем уме, ведь следующее, что говорит наша власть, с ними надо достигать согласия. Возникает политическая и социальная шизофрения, то есть они не в себе, но мы должны достичь с ними согласия. Так оно не работает и именно так, к сожалению, делает Зеленский и его команда. О том, что происходит со стороны России, и ваших опасениях относительно возможных согласий. Думаю, что дело было так. Россия выдвигала определенный ультиматум, а наши гаврики во главе с Зеленским кивали и говорили: "Конечно, рассмотрим, посмотрим и так далее". На переговорах с Путиным и с россиянами встречаются две разные культуры: КГБ и КВН. Наши нынешние чиновники за слова не отвечают. Когда они говорят, что, конечно, рассмотрим, россияне сразу это фиксируют и спрашивают в следующий раз: "А вы рассмотрели? Нет? А почему вы говорили, что рассмотрите? Ага, ну тогда будем наказывать". Самое простое - это прекращение обмена пленными, гуманитарный вопрос, или эскалация. Год прошел, и Зеленский до сих пор не понял, с кем он имеет дело.

А возможно, он как раз понял очень хорошо и сейчас пытается, простите за жаргонизм, "выпетлять". Вы сказали очень правильную вещь о формуле согласия, но мы понимаем, что с россиянами возможна только одна формула согласия с их мнением, т.е. принятие их ультимативных требований.

Они поняли три вещи. Что нас не удастся поломать силой. 2014-2015 годы это доказали. В Марьинке в июне 2015 года, они получили по зубам и поняли, что силовым путем не получится. Второе - надо искать какой-то другой путь, если не силовой. Если речь не идет об оккупации половины Украины или всей Украины, то надо сделать, чтобы Украина собственными руками, сама создала предпосылки для снятия санкций с Российской Федерации, нормализации ее отношений с Западом, потому что она от санкций действительно страдает. Для продолжения наступления на тот же Запад, России нужно, чтобы Запад снял с нее санкции. Поскольку от Запада этого добиться невозможно, нужно создать условия, когда Россия скажет Западу: "Посмотрите, Украина же согласилась на все, сама этого хочет, зачем вы держите санкции, она согласилась". Далекая цель, на 5-7 лет, это - "финляндизация" Украины. "Финляндизация" - это не превращение в Финляндию, а это специальный политический термин, вы его знаете, но я зрителям объясню. Это предполагает внедрение страной, которая "финляндизуется", добровольной цензуры на собственное культурное и экономическое развитие. Финляндия в советский период согласилась не являться членом НАТО и ЕС, не проводить никакой антисоветской пропаганды по собственной территории: ни радиостанций, ни вещания, ни книгоиздательства, ничего, не давать убежища диссидентам, и была тотально зависима от России. То есть она урезала сама себе свободу свободного политического и культурного развития. Именно этого хочет от нас Россия, и условия очень просты. Они вкладываются в эти самые пункты, которые перечислил МИД России в своем обращении. Это выдвигалось Януковичу, это выдвигалось Кучме, это выдвигалось Порошенко и это выдвигается Зеленскому. Одно и то же. А это предполагает создание условий для того, чтобы мы стали не мостом между Россией или Азией и Европой, а дном между Азией и Европой. Дном, болотом таким, с которого будут скачивать гастарбайтеров, людей, которые хотят принять российское гражданство или людей, которые хотят убежать в ЕС, а страна будет несчастна и никогда не поднимется. Вот что им нужно. Если невозможно поглотить, то, по крайней мере, сделать так, чтобы мы не были силой, с которой надо считаться, которую надо учитывать. Босния и Герцеговина, вот где-то на дне, чтобы это было все. И они последовательно к этому ведут.

С другой стороны, это создает огромный внутренний конфликт в Украине. То есть, фактически, часть украинских властей своими руками копает яму, куда в определенный момент могут сбросить и президента Зеленского. Если он действительно примет те или иные пункты российского ультиматума, это пробудит украинское общество. И недаром туда впихнули и вопросы языка - мы уже слышим те или иные совершенно странные заявления о пересмотре языкового закона, туда впихнули вопрос Порошенко - и мы видим этот нездоровый ажиотаж вокруг Петра Алексеевича.

Россия хочет подкопать под Зеленского, и она создает условия для гражданского конфликта, который в идеологическом уровне очень сильный. Они хотят, чтобы он перешел на улицы или в парламент, или и туда, и туда. То есть раздувание конфликта до состояния неуправляемости государства. Тогда они споют другую свою любимую мантру, которая звучит так: "Посмотрите, европейцы, уважаемые американцы и все остальные, украинцы генетически неспособны к самоуправлению. Что ни делай, постоянно заканчивается беспорядками и убийством людей. Отдайте нам их. А мы 300 лет с ними справлялись и сейчас справимся. Мы знаем, как ими управлять, и всем будет лучше". На Западе, на самом деле, очень много людей, которые так считают и хотят, чтобы так было. Поэтому они играют почти беспроигрышную войну, но вопрос проблемы несколько сложнее. Проблема в том, что российская пропаганда и требования не примитивны. Они точно очень бьют в реальные болевые точки, которые есть в обществе. Другое дело, что они вложились, для того чтобы эти проблемы и точки были более актуальны и болезненны. Вкладываются постоянно, но они действительно бьют. Тот же языковой вопрос. В стране есть несколько миллионов человек, которые считают языковой закон несправедливым. Мы можем говорить, что они - "вата" и "пятая колонна", но они есть и они являются гражданами Украины. Они постоянно выбирают либо Зеленского, либо Медведчука, либо Бойко, либо остальные ОПЗЖ и так далее. Но они граждане Украины. Поэтому пророссийские силы благодаря этому присутствуют в украинской власти, обществе, культуре, телевещании и так далее. Они проводят тот же российский дискурс, разрушительный для нас благодаря сложившейся ситуации. На месте Зеленского я бы внимательно изучил этот список и решал бы вопрос, но не тем путем, которым предлагает Российская Федерация.

События с вмонтированием Украины в трансатлантический скандал, говорится, об обнародовании пленок так называемых разговоров между президентами Порошенко и вице-президентом Байденом, свидетельствуют, что мы вместо того, чтобы расследовать источники и то, кто писал пятого президента, начинаем подыгрывать России в этой странной и опасной комбинации.

Вопрос вот в чем. Протокольные планы первых лиц предусматривают непрерывное наблюдение. Даже в туалете за ними следят. Иначе не обеспечить безопасность. Поэтому все разговоры всех президентов записываются, все без исключения. И разговоры Зеленского записаны все: частные, официальные и так далее. Такой скандал уже имел место. Переговоры между Трампом и Зеленским также были обнародованы. И там он говорил значительно худшие вещи, чем те, которые содержатся в переговорах Порошенко с Байденом, потому что Зеленский говорил о стопроцентном собственном прокуроре, который все сделает и так далее. Порошенко - невинный ангел по сравнению с тем, что наговорил Зеленский, по крайней мере на этом отрезке. Это - первое. Во-вторых - Зеленский очень неопытное лицо в политике, он хороший парень, желающий добра, но хороший парень - это очень плохая профессия для страны, это катастрофой вообще обращается обычно. Он не понимает игр, в которые он играет. Он не понимает ни основной системы понятий, ни правил, по которым он играет, и не успевает учиться, потому что он не показывает первое и необходимое качество политики - создать вокруг себя окружение, которое способно информировать его надлежащим образом, беспристрастно. И он постоянно залетает в этом смысле, он позволяет на себя влиять группам влияния. Мы можем их перечислить: украинский олигархат - Ахметов, Коломойский, Пинчук и другие, второе - это пророссийское лобби, Портнов, часть собственной партии "Слуга народа", Ермак, бывшие "кварталовцы", бизнесмены, "трут" чисто за заработок, политика их не очень интересует. И они формируют его сознание. Последняя пресс-конференция показывает, что он вообще не способен выдать свой ответ. Когда ему личные вопросы задавали, он начинал плавать и переходить на личности в отношении журналистов. А люди переходят на личности, когда не имеют собственной личной позиции. Мы все надеялись на то, что за год он научится. Но он не научился, все стало только хуже. То, что он выбрал в конфликте Байдена-Трампа сторону Трампа, а она совпадает с российской позицией, и этот выбор был сформирован, наверное, не только Трампом и Джулиани, который на него влияет, например, но и российским окружением вокруг Зеленского, - это показывает насколько он бессмысленно проводит эту политику. Он профессионально непригоден к должности, которую он занимает, по профессиональным качествам и как личность. И это для страны очень опасная ситуация. Банальное сравнение: мы выбрали хорошего парня из числа пассажиров, чтобы порулить самолетом, на котором летим с детьми и родителями в Турцию на отдых, а он на ходу пытается научиться, как управлять самолетом, и слушает тех, кто умело руководит морскими катерами и крадет деньги на авиационном топливе. Все. Это для Украины управленческая катастрофа. То, что мы не ощущаем на себе последствий по состоянию на сейчас, как нам говорят, много его сторонников, "ничево же не случилось пока", это потому, что они не знают, как работают причинно-следственные связи. Эти последствия уже в октябре этого года начнут ощущаться каждым украинцем непосредственно на холодильнике.

Возможно, даже и раньше. Представьте себе такую мизансцену: сидят люди в каком-то ресторане, едят пиццу, пьют пиво и видят, что какая-то шайка мужиков с кувалдами начинает лупашить по какой-то стене. И эти вот люди, которые едят пиццу, не понимают, что, возможно, эта стена несущая, и они вяло спрашивают: "А что вы делаете?" - "Да мы здесь разбираем или демонтируем конструкцию". Но, как вы правильно отметили, всегда есть вещи, которые следуют. Если вы убираете несущую стену, конструкция падает буквально вам на голову.

С моей точки зрения, в наиболее катастрофический период мы входим где-то с октября этого года. Добавятся политические баталии вокруг местных выборов, которые расшатают страну. А дальше нас догонят экономические последствия пандемии и карантина. Затем - формирование следующего бюджета. А дырка там огромная. И даже транш МВФ не очень это исправит, говорится о последствиях дыр в бюджете, которые сформировали правительства, которые назначал Зеленский. И я думаю, что октябрь-февраль следующего года будет наиболее горячий период, а весна-2021 вообще должна быть катастрофической по изменениям, по результатам той политики, которую проводит сейчас Зеленский. И Россия будет очень в это вкладываться, и Россия будет раздувать все это. А, если брать чисто военный аспект, который никуда не девается, то вообще с октября начинается красный период. Красный. Когда даже военная развязка становится очень вероятной.

В общем все ждут так называемый, возможно, политический "кришталь-нахт", т.е. повторение ситуации в музее Гончара в отношении политических элит. Как по мне, подобная попытка терпит неудачу, но это будет означать вывод политического конфликта на улицы далеко не в парламентской форме. И это пугает больше всего.

Ну, именно этого и хочет Россия. Им нужно столкновение. Уличное. Желательно кровавое. И она к этому постепенно ведет. Другое дело, что Зеленский не пойдет на это, скорее всего, потому что он не способен даже обеспечить определенную диктатуру. Он не способен на такой хуторянский путинизм. Есть люди, которые способны. Портнов и компания. Аффилированные с беглецами прежнего режима Януковича и с Россией. Аваков. Но, мне кажется, что Аваков доживает последние дни в статусе министра, вспомните фразу Дюма, "Мера эго преступлений уже превысила терпение людей на земле и Бога - на небе". И вопрос вот в чем: если уйдет Аваков, все на себя перебирает Ермак. А Ермак, на мой взгляд, выглядит человеком, который имеет с Кремлем общие интересы, скажем так деликатно. И весь вопрос будет в степени его влияния на Зеленского. Поскольку Ермак - человек умный, взвешенный, он не будет проводить политику сдачи России демонстративно сильно. Тем более, что Соединенные Штаты влияют тоже ...

То есть будут приглашать Грызлова и встречать с самоварами, а не будут просить черносотенцев маршировать на Крещатике, да? Будут пытаться завернуть все это дело в определенные велюровые одежды.

Да. Будет велюр. Операция "Велюр". Второй будет операция "Мягкий шанкр". Это будет как в апокалипсисе: Зеленский будет не горячим и не холодным. Он будет теплым - худшее, что может быть. Согласно теории игр, любой компромиссный вариант хуже любого крайнего. И вопрос в том, что он - Зеленский - будет проводить политику "я вот за все хорошее, против всего плохого", "было бы хорошо, чтобы коррупционеров посадили, но я этим не руковожу", "было бы хорошо, если бы Путин отдал пленных и прекратил агрессию, но как мы можем это сделать?" и так далее. В ноябре 2020 года истекает год с первой встречи Зеленского с Путиным в нормандском формате. Тот же год, о котором Зеленский говорит, что "если не сработает, я дал Путину год, то будем переходить к плану В". Что это за план В - никому неизвестно. Но там они хитро намекают, что есть даже план С. И я думаю, что в ноябре Зеленский потерпит три катастрофы. Первая - это катастрофа на местных выборах. Она ему гарантирована. У "Слуги народа" нет региональной структуры, и они проигрывают, т.е. мэры и местные советы - областные, городские, поселковые - будут в оппозиции к Зеленскому. Он потеряет страну на низовом уровне. Второе - политика примирения с Путиным, его мольбы и так далее потерпит крах. Он поймет, что с Путиным это не работает. Просто не работает. Даже если ему все отдать, это не сработает. И третье - это будет означать тяжелый политический кризис у самого Зеленского. Во что он выльется? Он выльется в отставку правительства, скорее всего, и, возможно, в досрочные парламентские выборы, скорее всего, которые будут спланированы на весну, или на лето, или на следующую осень, но де-факто парламент станет недееспособным и недейственным. Это означает затяжной внутриполитический кризис с обострением, в сочетании с экономическим кризисом, с безрассудством типа "поставим Саакашвили, может, еще какого-то экспата найдем", и Зеленский начнет терять и ту власть, которую он имеет уже. Это означает лишь одно: власть будет перехвачена такими людьми, как Ермак, и другими группами влияния уже непосредственно. Зеленский в депрессии будет подмахивать те документы, которые ему будут просто подносить, потому что он уже "плывет". Это видно. А "поплывет" еще больше. Он не держит удар в этом. И у нас начнется классическая украинская Чорна Рада, которая заключается в том, что парламент и президент ругаются, местные советы гребут в свою сторону. В общем Украину может спасти только закон об оппозиции...

...Ну, но вместо того, такое ощущение, что у нас оппозицию таки будут запрессовывать, потому что видим очень нездоровую активность. История с Порошенко - это личная нелюбовь Зеленского или это требование Кремля?

Я думаю, это сочетание. У Зеленского есть идея фикс в отношении Порошенко. Я не знаю, кто сформулировал ему эту установку, что Порошенко виноват во всех его бедах, потому что год уже Порошенко не у власти, а главным политическим дискурсом Зеленского является Порошенко. Вот "Порошенко - плохой". Вот преследование Порошенко за то, что он предоставил приказ украинским кораблям пройти через украинский пролив на украинскую военно-морскую базу, как государственную измену квалифицировать? И тоже самое сделать с адмиралом Воронченко, командующим ВМСУ, который отдавал этот приказ, это показывает, что ненависть к Порошенко имеет маниакальный характер. Маниакально-депрессивный. Потому что они рады списать, сдать политические интересы Украины, чтобы наказать Порошенко. Я не верю, что такая предвзятость могла сформироваться у Зеленского самостоятельно, потому что кто ему Порошенко был, когда он, Зеленский, решил стать политиком? Ему этот Порошенко был, так же как и другие все политики, так как при Порошенко он давал концерты, на которых сидел Порошенко, смеялся, и где он пародировал Порошенко. То есть это ему формируют. Кто формирует? Пророссийское лобби. И Коломойский. Позволить так компостировать себе мозги и формировать предвзятое отношение в принципиальных вопросах, вообще в политике - это низкая черта. Человеческая и мужская. Ни один мужчина, да и ни одна женщина не будет даже в бытовых вопросах, не будучи никаким главнокомандующим воюющей страны в сложный период своей истории, а просто в вопросах покупать ли картошку или нет, позволять так на себя влиять. Он создал ситуацию, когда его сознание сформировано группами влияния, а две-три трети этих групп - антиукраинские. Ждать от него внедрения какой-то принципиальной самостоятельной политики не стоит. Сценарий, который нас ждет с очень высокой вероятностью, это битва групп влияния вокруг Зеленского. Единственное, чего мы можем желать, чтобы в этих группах влияния часть из них была проукраинской или, по крайней мере, не столь антиукраинской, как те, которые сейчас имеют наибольшее влияние на него. То, что понемногу выравнивается, - это то, что Ахметов получил влияние на Зеленского, Коломойского, в этой стране можно сбалансировать только Ахметовым. Из плюсов - то, что Зеленский прислушивается к американскому посольству хотя бы односторонне - на сторону Трампа, но прислушивается. То, что едет к нам новый американский посол, который 45 лет боролся, всю жизнь положил на борьбу с Россией, с Советским Союзом, и он - американский генерал-лейтенант. Это не предыдущий посол, которая при всем уважении к ней, сосредоточивалась на коррупции, а не на борьбе с Россией. Этот очень настроен по-хорошему антироссийски. Бывший военный атташе США в Российской Федерации. Это мне дает определенные надежды, что не будут позволять запрессовывать оппозицию. То есть будут окрики со стороны посольства. Есть определенные надежды, что это все останется отдельными эксцессами, и борьба этих групп влияния вокруг Зеленского будет выводить какой-то определенный вектор, который не даст нам провалиться и осуществиться российскому сценарию. Но рассчитывать на самостоятельность Зеленского, который что-то там решает, занимая "принципиальную личную" или "политическую позицию", я не стал бы от слова "вообще".