Открытое письмо Андрею Садовому о честных медиа, ЛГБТ и коррупции

Приветствую, Андрей!

Ежегодно 2 июня привык получать от тебя телефонный звонок с поздравлениями, поскольку в этот день у меня день рождения. В этом году ты не позвонил. Возможно, обиделся за мое выступление на заседании Львовского городского совета, где я выразил искреннее удивление твоей пассивности в содействии преодолению последствий кризиса, который был вызван пандемией коронавируса. Я действительно надеялся, что ты хоть раз пригласишь меня как депутата от Львова на встречу, где мы обсудим, как вернуть городу реверсную дотацию в то время, когда сокращаются рабочие места и закрываются бизнесы. Нам нужно прекратить закупку электротранспорта в Белоруссии, когда такие прекрасные машины производит концерн "Электрон" и другие. Я не хотел тебя обидеть, хотел только, чтобы наш город из бандитской строительной площадки действительно стал превращаться в центр Европы. Я понимаю, что ты уже привык так хозяйничать. Пришло время менять привычки. Пора становиться прозрачным и открытым для горожан.

Видимо, из-за нежелания изменений получил я вчера от тебя вместо приветствия публикацию на твоем семейном сайте Zaxid.net статьи директора департамента твоей администрации Евгения Бойко, который почему-то сравнивает поджог церкви в Вашингтоне с моей законодательной инициативой.

В чем суть законодательной инициативы 2693-2, где я являюсь одним из соавторов? Твой сайт утверждает, что этот законопроект устанавливает штраф за "библейскую точку зрения на гей-парады и явления ЛГБТ". Но этот законопроект на самом деле совсем о другом. Существует основной проект закона, который подготовило большинство из "Слуги народа" о регулировании средств массовой информации. Именно в этом законопроекте "Слуги" хотят разрешить показ на телевидении артистов, которые выступали на оккупированных территориях и призывали к свержению конституционного строя или нарушали другим способом украинские законы. Этот же проект не регулирует прозрачности медиа собственности и медиа финансирования.

Понимаю, Андрей, что ты боишься прямо сказать о том, что хотел бы, пожалуй, выступлений артистов страны-агрессора во Львове и не хотел бы показать обществу, за какие средства финансируются твои пропагандистские СМИ. А именно эти пункты мы требовали добавить в проект "Слуг". Все остальное было зарегистрировано ими давно, но не вызвало и сейчас не вызывает твоего внимания. В законопроекти нет никаких намеков на запрет любой библейской точки зрения относительно гей-парадов. В том варианте, который предложили слуги сказано лишь, что проект гарантирует полную свободу слова и запрещает различного рода дискриминации от религиозной до сексуальной. Что это значит? Когда ты осуждал избиение ЛГБТ-сообщества во Львове или посещал концерты правозащитного ЛГБТ-хора , то тебя за это можно было бы критиковать, и закон это позволяет, но не дискриминировать. Когда твоя жена заявляла , что поддержит марш равенства, если в Украине не прекратятся насилие над представителями ЛГБТ, то ее тоже можно за это критиковать, но не дискриминировать. Эти нормы были в первоначальном законопроекте авторства депутатов из "Слуг народа". Твой подчиненный, как понятно из его статьи, выражая либо свою, либо и твою точку зрения, оправдывает дискриминацию. В таком случае никто не мешает депутату от твоей партии подать поправку ко второму чтению и изменить этот пункт, который, еще раз напомню, предложен не нами, а коллегами из партии большинства. То есть мы добавили к тексту, который подало правящее большинство, несколько норм, которых там не было, надеясь, что другие нормы, которые нас не устраивают, можно будет так же поправить ко второму чтению.

Но тебя, думаю, волнует не это, а то, что наш законопроект требует сообщать обществу, кто и с какой целью финансирует средства массовой информации твоей семьи. И тогда тебе придется объяснить, почему, например, один из крупнейших застройщиков Львова - корпорация "Риэл» - рекламируется только на ваших семейных телеканале, радио и сайте. Также надо объяснить, почему только в этом году твои медиа получили через рекламные агентства только от этого одного застройщика, как показывает мониторинг, десятки миллионов гривень. Я понимаю, что коррупционно раздавать городскую землю застройщикам, против которых возбуждены десятки уголовных дел за то, чтобы они не просто носили взятки в чемоданах или перечисляли их на офшоры, но и финансировали пропагандистские медиа, выгодное и политически полезное дело. И неудивительно, что основным "спонсором" СМИ твоей семьи является компания, принадлежащая лицам, которые поддерживают партию власти - "Слуга народа". Но во Львове больше так не будет. Хватит думать о себе и использовать старые и грязные пиар-технологии. Это больше не работает. А украинские церкви мы поддержим, как и украинские семьи, как и преподавание религиозных этических дисциплин, с которыми твои медиа так сильно воюют. Мы с ними будем обсуждать все нормы этого и других законопроектов и будем отстаивать все пожелания церквей и религиозных организаций, которые являются краеугольным камнем украинской духовности.