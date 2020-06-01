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Espreso.tvЭкономикаМолчать не будем! Мой ответ о губительной монополии ДТЭК. Документы

Молчать не будем! Мой ответ о губительной монополии ДТЭК. Документы

Ответ на колонку гендиректора "ДТЭК Энерго"

20 мая народный депутат Украины 8 созыва опубликовала на страницах ЭП колонку , в которой обвинила олигарха Рината Ахметова в злоупотреблении монопольным положением, сокрытии сверхприбылей "ДТЭК Энерго" и выводе средств компании через "прокладки".

22 мая Генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук опубликовал ответ, обвинив депутатку во лжи и политических манипуляциях, а колонку назвал "целенаправленным нападением на компанию".

Публикуем колонку-ответ Виктории Войцицкий, в которой она более аргументировано объясняет главные тезисы своей предыдущей колонки.

***

Генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук опубликовал колонку, где обвинил меня во лжи. Это типичное поведение, цель которого - закрыть рот всем, кто обращает внимание на монополию в украинской энергетике.

Уже сегодня понятно, что ДТЭК Ахметова своими агрессивными тарифными аппетитами потопит и очередного президента, на этот раз Зеленского.

Все движется по той же спирали: "новая власть - временные трудности - покупка новой власти - конец (уже преступной в глазах народа) власти".

Шмыгаль и Буславець - яркий пример третьего этапа. Вся эта дружба закончится так же, как закончилась в предыдущей власти. Жаль только, что украинцы заплатят очень высокую цену за эту дружбу. Но давайте пройдемся по фактам, которые директор ДТЭК считает "ложью".

 

Монополия

Компания ДТЭК контролирует более 80% добычи угля, это монополия? Очевидно, что да.

Цена на уголь (в переводе на калорийность 5250 ккал) в Роттердаме 35 долларов, цена угля в Украине - 70 долларов, это злоупотребление монопольным положением? Очевидно, что да.

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Компания ДТЭК контролирует 90% генерирующих мощностей Бурштынского энергоострова, это монополия?

Цена электроэнергии в Бурштынском энергоострове 50 евро за МВт-ч, а в соседних Словакии и Венгрии 25 евро, или видим злоупотребление монопольным положением? Очевидно, что да.

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А недавно компания ДТЭК показала всем, как может ради дестабилизации ситуации манипулировать рынком и ценой и в ОЭС Украины. Об этом прямым текстом говорит независимый энергетический регулятор НКРЕКП.

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сверхприбыли

Чтобы оценить доходность, лучше проанализировать показатель доходности EBITDA. Здесь в компании ДТЭК была маржинальность более 20%. То есть, такую высокую доходность давал бизнес по выкапыванию угля и сжиганию его на устаревших сжигания установках советского образца и, конечно, без электрофильтров.

В народе эта схема известна под названием "Роттердам +". На ней заработали 3,2 млрд долл, хорошо хоть это наемный менеджер Ахметова подтверждает.

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Вывод средств

Некоторые пояснения наемного менеджера Ахметова откровенно смешные. Например, что благодаря покупке "Корум", были спасены угольная отрасль и шахтное машиностроение.

То есть если ДТЭК покупал только необходимое оборудование, но сам Корум в дальнейшем оставался в собственности СКМ, то все бы рухнуло. Так может уже надо, чтобы и сам ДТЭК уже не был в собственности СКМ, то это такой рискованный акционер?

Но хотелось услышать, какое же объяснение того, что структуры СКМ на приватизации скупают государственные пакеты акций по 1,1 млрд грн, а уже через полгода ДТЭК их выкупает за 2,6 млрд грн у того же СКМ. Это не вывод денег и не скрытые дивиденды?

Также интересно выглядит объяснение о выводе средств через швейцарскую "прокладку". Получается, что покупать уголь из Российской Федерации обязательно надо было через швейцарскую DTEK Trading SA Другого маршрута просто не существовало, а напрямую без вывода денег - не вариант?

Другим интересным случаем является "прокладка" "ДТЭК Трейдинг" - через нее угля из шахт ДТЭК поставляется на ТЭС ДТЭК.

Вот напрямую висооплачуванные менеджеры ДТЭК этот уголь поставлять не могут, только через "прокладку". Таким образом, на "прокладке" осело чистой прибыли в размере 3,5 млрд. Грн. так может такое тяжелое положение в энергетике и на шахтах, потому что слишком много прибыли оседает на "прокладках"?

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Ограничения "Энергоатома" ради сверхприбылей ДТЭКу Ахметова

Но самая циничная схема, которая сейчас реализуется - это остановка блоков "Энергоатома" ради больших заработков компании ДТЭК Ахметова.

На прошлой неделе произошло еще дополнительное ограничение блоков "Энергоатома", и работающая мощность упала до 6600 МВт - это новый исторический антирекорд.

В то же время ДТЭК запускает новые блоки и тепловая генерация теперь работает почти вдвое больших мощностях, чем работала в карантин.

Поэтому ложью является утверждение наемного менеджера Ахметова о том, что причиной снижения "Энергоатома" является снижение потребления электроэнергии. Нет, настоящей причиной является необходимость за счет государственной генерации еще больше заработать Ахметову - график генерации четко это показывает.

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Теперь на угольных ТЭС работают по 4-5 блоков даже в период дневного минимума потребления.

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И когда наемные менеджеры Ахметова пишут свои колонки о своем бизнесе, то стоит сначала подумать еще ли бизнес, или уже банальное ограбление государства и украинцев.

Экономическая правда.

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