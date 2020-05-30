Встречай лето красиво и вкусно! Топ-20 самых вкусных блюд июня

Клубничный слой: 400 г клубники, 2 п. (По 70 г) клубничного желе, 400 мл воды.

Крем: 600 г сметаны, 60 г сахара, 1 п. (16 г) ванильного сахара, 1 п загустителя, 100 г шоколада.

Бисквит: 5 белков взбить в пену. Добавить сахар и взбивать, пока масса не станет густой. Добавить желтки, а затем - кисель. В рецепте - клубничный кисель (пакетик), но можно добавить любой другой или заменить крахмалом. Добавить муку, разрыхлитель, замесить тесто. Выкладываем тесто на застеленную форму и выпекаем при температуре 180 градусов примерно 40 минут.

Разрезаем бисквит на 2 части, нижняя часть должна быть больше верхней. Ложкой вынимаем середину бисквита. Плотно, одну возле другой, выкладываем в нижний бисквит целую клубнику. Клубничное желе растворяем в 400 мл кипятка, даем остыть до желеобразного состояния. Плузастылое желе выкладываем на клубнику.

Отправляем в холодильник для застывания. Тем временем готовим крем.

Середину из бисквита измельчаем до крошки. Отдельно взбиваем сметану, сахар и ванильный сахар. Если сметана магазинная, используйте загуститель для сметаны. Но если сметана жирная и хорошо сбивается - можно не добавлять. К взбитой сметане добавить крошки с бисквиты и 100 г шоколада - потереть шоколад на терке или шоколадные дропсы. Перемешать. Смазать вторую часть бисквита кремом и выкладываем на охлажденное желе. Оставляем в холодильнике на несколько минут для стабилизации. Полить шоколадом и украсить по своему вкусу. Вкусный, нежный, мягкий, сочный тортик на вашем столе будет выглядеть великолепно!

Настоящее шоколадное мороженое без мороженицы - это очень реально!

"Готовлю такое мороженое уже много лет. Дети его очень любят! А для меня важно, что все продукты - нартуральные и полезны. Возможно, рецепт не самый простой, но результат того стоит!" - комментирует свой летний рецепт Лилия Цвит.

Кстати, тысячи желающих, котырые, не выходя из кухни, желают приготовить мороженое, уже пересмотрели рассказ кулинарки Лилии Цвит, как это делать. Присоеденяемся и будем готовят вместе с ней, это удастся!

Нужно на 14 - 18 порций: молоко - 250 мл, шоколад - 100 г, яйца - 3 шт., сахар - 200 г, какао - 10 г, сливки - 400 г.

Молодой картофель с салом на шпажках - этого в июне нельзя пропустить!



И да - уже пойдет молодая картошка! Ее отварить в подсоленной воде, сдобрить растопленным маслом и свежим укропом - это уже классика жанра, как говорится, вкус маминого или бабушкиного лета.

Марина Гармаш, известный нам кулинарный блогер из Запорожской области, неутомимо создает новые и новые варианты старых добрых блюд. Смотрите: молодой картофель на шпажках!

"Такой картофель можно готовить как в духовке, так и на мангале. Блюдо прекрасно подойдет на любой пикник, особенно к шашлыку", - говорит Марина Гармаш и делится рецептом. .

Потребуется: 500 г молодой мелкой картошки, 1 - 1, 5 ст. л. масла, 50 г копченого или соленого сала, соль по вкусу, зеленый укроп, 5 шпажек.

Шпажки замочите в воде на 20 - 30 минут. Картофель помойте, добавьте соль, масло. Хорошо перемешайте. Сало нарежьте тонкими полосками. Нанизывайте картофель и сало на шпажки. Запекайте в духовке 25 - 30 минут. Сверху картофель посыпьте укропом.

Молодой картофель со сковородки - чесночный!

"С молоденьким ароматным чесноком и зеленым укропчиком", - вкусно детализирует следующий свой "картошечный" рецепт Марина Гармаш.



Потребуется: 1 кг мелкого молодого картофеля, 3 - 5 зубчиков чеснока, соль по вкусу, 1 пучок укропа, 4 - 5 ст. л. масла.

Тщательно промойте картофель, он должен быть одинакового размера. Разогрейте сковороду, налейте масло. Через минуту отправьте в сковороду картофель, накройте крышкой. Готовьте, периодически встряхивая сковороду, 15 - 20 минут. Крышку не открывайте. Измельчите кроп и чеснок. За 5 минут до готовности добавьте соль, чеснок и укроп. Снимите с огня, оставьте под крышкой на 5 - 7 минут. Такой картофель быстрый в приготовлении - всего 20 минут. Не откладывайте такую вкуснятину!

Карась, запеченный на мангале - ароматно и сочно!

"Великолепная блюдо для пикника - карась на мангале. Несмотря на то, что рыбка имеет очень большое количество костей, она очень популярна в моей семье. Готовится просто, получается вкусно и ароматно. Наверное, нет ничего прекраснее, чем приготовление пищи на природе в кругу родных и близких ", - признается Марина Гармаш.



По ее рецепту нужно: 2 - 4 карася, 0, 5 лимона, смесь перцев молотая, соль - по вкусу, 1 ч. л. паприки, 1 - 2 головки молодого чеснока, 3 ст. л. масла (2 ст. л. для маринования рыбы и 1 ст. л. - для смазки решетки).

Карася очистите от чешуи, удалите жабры и внутренности. Тщательно промойте под проточной водой. В глубокую миску положите рыбу, добавьте соль и смесь молотых перцев, паприку. С лимона выжать сок (добавьте по вкусу), чеснок нарежьте на кольца. Перемешайте рыбу, не забывая натереть ее внутри. Полейте маслом 1 - 2 ст. л., оставьте мариноваться на 15 - 20 минут. Готовьте рыбу на мангале около 15 - 20 минут, периодически переворачивая решетку с одной стороны на другую. Готовая рыбка получается нежной, ароматной и очень вкусной. "Блюда, приготовленные на природе, всегда дарят море радости и хорошего настроения", - уверенна Марина Гармаш.

Малосольные огурчики на газированной воде

Нежные, хрустящие огурчики, с ароматом молоденького чесночка, укропа и эстрагона - еще один замечательный рецепт от кулинарной волшебницы Марины Гармаш.



Потребуется: 1 кг огурцов, 1 л газованои воды, 2 ст. л. с небольшой горкой соли, 1 пучок укропа, 1 головка чеснока, 5 веточек эстрагона (тархун) по желанию

На дно каструли положить вымытый зелень, далее - огурчики (срезать хвостики), опять зелень и чесночок. Заливаем газированной водой, смешанной с солью. Накрываем тарелкой, убираем в холодильник на сутки. Вот и все, огурчики получаются замечательные. Газированную воду брать обычную (не лечебное, конечно).

Плавленый сыр с грибами и зеленью - подходит ко всему!

"Плавленый сыр готовится очень просто из вполне доступных ингредиентов. Грибы прекрасно дополняют такой сыр. С ним вкусные домашние гренки, бутерброды, лаваш, блины. Подать его можно до печеного картофеля или спагетти. Готовлю такие сыры уже более 10 лет", .- рассказывает Марина Гармаш о следующем свем кулинарном шедевре.



Понадобится: 500 г (творога), 2 - 3 ст. л. сметаны (домашней), 2 яйца, 0, 5 ч. л. соли, 0, 5 ч. л. соды, 3 - 5 веточек петрушки, 4 - 5 шт. шампиньонов

Грибы нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте сначала на сухой сковороде до испарения жидкости, затем до румяности с добавлением растительного масла. В конце приготовления слегка посолите, добавьте смесь молотых перцев. Измельчите петрушку. В кастрюле смешайте творог, сметану, яйца, соль, соду. Тщательно взбейте массу погружным блендером до пастообразного состояния. Поставьте кастрюлю на водяную баню, варите, помешивая до однородного состояния. Обычно этот процесс занимает 10 - 15 минут. В конце приготовления добавьте жареные грибы и зелень. Перемешайте, перелейте сыр в баночки или пищевой контейнер. Сразу накройте пленкой, чтобы сыр не обветривался. Дайте остыть, затем отправьте в холодильник.

Сначала творожная масса будет немного жидкой, но в холодильнике слегка загустеет. Такой сыр легко намазать на хлеб. Рекомендую использовать только жирный творог, сметану можно заменить на сливочное масло высокой жирности - 82, 5% (понадобится около 50 - 70 грамм). Сода добавляется обязательно (с ней творожная масса становится нежной и однородной). Соль можно добавлять по вкусу. Срок хранения такого продукта - около 3 суток.

Хлеб особенный: с сыром и оливками

Это - авторский рецепт замечательной хозяйки, рецепты которой почитаются не только в нашей стране, Оксаны Назар (Швайгер). Кулинарная мастерица родом из Сокаля, но уже несколько лет проживает в Вене, там она специализируется на приготовлении салатов и соков-фреш. Оксана Назар создала интересное кулинарное сообщество, где делится собственными кулинарными секретами.

Итак хлеб от кулинарной умелицы Оксаны. В миске смешать 400 г просеянной пшеничной муки, 200 г цельнозерновой пшеничной муки, 1/2 ст л сахара, 2 ч л соли, 2,5 ч л молотого тмина, 160 г потертого на средней терки сыра Гауда, 120 г пополам порезанных черных оливок (металлическая доза) без косточки, 35 г измельченных семян тыквы. В отдельной посуде смешиваем 400 мл теплой воды, 25 г прессованных дрожжей, 3 ст л оливкового масла.

Затем к сухим ингредиентам добавить жидкие и замесить тесто. Переложить тесто на посыпанную мукой доску и еще там подмешать, подсыпав 1 ст л муки. Миску смазать маслом, выложить сформировавшийся шар теста, накрыть полотенцем. Поставить в предварительно разогретую до 30 градусов духовку на 1,5 часа, чтобы тесто выросло. Подготовить чугунную круглую форму, выстелить ее бумагой для выпечки. Когда тесто поднялось, на доску подсыпать муки, выложить тесто, посыпать сверху мукой и не месить.

Складываем тесто с одного края к центру, напротив составленного края тоже к центру, справа к центру, слева к центру - делаем форму подобную конверта. То же самое повторить 3 раза и сформировать шар. Положить в форму, сделать узор и поставить в холодную духовку, на низ на решетку, накрыть хлеб сверху крышкой. Включить режим духовки верх-низ на температуру 220 градусов.

Печь хлебушек 1:00, у кого корочка не зарумянится, снять крышку и еще 5 минут без крышки печь. После выпечки положить хлеб на решетку (без формы). Наслаждайтесь хлеб после 4 часов, такой он особенный.

Салат из тунца с зеленым луком

Также авторский рецепт Оксаны Назар (Швайгер).

Требуется: тунец (консервы в собственном соку или сардины в масле), 3 вареных яйца, 3 вареных картофелины.

Яйца и картофель порезать кубиками, как на салат оливье, добавить также порезанные кубиками луковицу порей и несколько стеблей зеленого лука. Добавить банка консервированной кукурузы и красный перец полосками, соль, перец, заправить майонезом. Салат очень вкусный!

Сырник - но не простой, а медовый!

Такой особый рецепт сырника - также от Оксаны Назар (Швайгер).

Сначала испечём 3 медовых коржа. До 4 яиц добавить 1 стакан сахара, взбить миксером на пышно, дальше туда же добавить 1 стакан меда, слегка. Добавить 1 стакан растительного масла, 1 стакан крепкого едва теплого черного чая, взбить. Теперь туда добавить 3 стакана просеянной муки и 2,5 ч л разрыхлителя и приправы к медовика (порошок 1 ст. Л.). Получится литое тесто.

Затем прямоугольную форму застелить бумагой для выпечки и вылить 1 часть теста, две другие оставить (можете добавить порезанный чернослив или грецкие орехи). Выпекать при 160 градусах 20 минут. Получится несколько лепешек.

Между тем варим сыр. Все делаем в кастрюле - в 1 кг сыра добавить 4 яйца, 200 - 300 г сахара (в зависимости от сыра), 120 мл молока, 150 г сливочного масла, ванильный сахар пакетик, 90 г кукурузного крахмала - все взбить блендером. Варить на маленьком огне, постоянно помишуюючы до легкого загустения. Горячим кремом перемазать коржи, украсить по желанию.

Когда остынет, накрыть пищевой пленкой и отправить на ночь в холодильник. Пирог получается в меру влажным и очень вкусным!

Куриная печень с морковью и ревенем - это что-то новенькое и особенное!

О таком летнем, сочном, особенно нежном, пикантном блюде рассказала Оксана Дорош. Рецепты Оксаны Дорош, кулинарной мастерицы из Львова, очень точные, их готовить просто, блюда - полезные и изысканные, пользуются большой популярностью у хозяек. Публикуем несколько ее новых рецептов, которые точно станут любимыми и в вашей семье.





"Это очень интересное и необычное блюдо, а именно из-за овощного состава. Ревень придает печени достаточно нестандартного для нее кисло-сладкого вкуса", - рассказывает Оксана Дорош.

Требуется: куриная печень 400 г, мука 50 г, морковь 1 пучок, ревень 1 пучок, сахар 1 ст. л., лук репчатый - 2 шт., масло 4 ст. л., сливочное масло 50 г., соль, перец, вода 100 мл.

Ревень моем и нарезаем кусочками длиной в 3-4 см. Затем помещаем его в миску и присыпаем сахаром.

Очищаем морковь и лук. Морковь нарезаем небольшими кусочками, а лук - крупними дольками. После этого на умеренном огне мы немного поджариваем морковь и лук. (5-7 минут).

Печень присыпаем мукой и обжариваем на второй половине масле 5-7 минут. Солим ее.

Все подготовленные продукты перекладываем в форму, посыпаем нарезанным сливочным маслом, после этого нужно влить 100 мл воды и запекать при 180С - 25-30 минут. Что вкус, что аромат - непревзойденные!



Куриное филе с базиликом и шпинатом

Еще один из необычных рецептов - так же очень вкусное блюдо от кулинарной волшебницы Оксаны Дорош.

Требуется: куриное филе 1 шт., сливки 15% -20% 200 мл., шпинат - 1 пучок, базилик зеленый -1 веточка, соль, перец, специи по вкусу.

Порезать филе на кубики. Разогреть хорошо сковороду, сбрызнуть маслом и выложить филе, присыпав специями. Жарить до золотистой корочки.

Измельчить шпинат. Добавить шпинат к филе, накрыть крышкой и тушить 5 минут, после чего

посолить и залить блюдо сливками. Тушить на медленном огне 10-15 минут. В конце добавить базилик, перемешать и можно подавать. Очень нарядное блюдо!

Омлет со шпинатом - просто, полезно и очень вкусно!

Кулинарная советчица Оксана Дорош говорит, что это блюдо - идеально для июньских завтраков.



Требуется: шпинат свежий - 1 пучок, масло сливочное - 20 г., лук репчатый - 1 шт., яйца - 3 шт., Молоко - 100 мл., Соль и молотый черный перец.

Моем шпинат и немного его подсушиваем. Лук чистим и нарезаем его. Шпинат нужно бланшировать в кипящей воде около 2-3 минуты. Откинуть на сито и мелко нарезать. На сковородке на масле обжарить лук до прозрачности. В чашке слегка перемешать молоко и яйца.

К луку добавить шпинат и готовить еще около трех минут. Затем залить яичной массой, посолить и поперчить. Готовить пока края не подрумянятся. Готовый омлет переложить на тарелку и полить топленым маслом. И приглашать семью к завтраку!

Плов - добавь то, что любишь!

А добавлять можно зелень, специи, изюм в прямом и переносном смысле: июнь благоприятный для кулинарных фантазий! Рецептом плова поделилась львовянка Марта Левицкая - автор очень оригинальных рецептов, кулинарный блогер.





Потребуется: 300 г мяса (свиная шея), 300 г моркови, 300 г лука, 300 г риса длинного пропаренного или специального для плова, 1 большая головка чеснока.

Специи для плова, соль, вода, 50 мл масла.

Главное, чтобы кастрюля (если для плиты) была с толстым дном, и вы были уверены, что не пригорит.

Сначала готовим мясо: нарезаем крупными кусками составляем на дно кастрюли, на середину кладем головку чеснока, на мясо выкладываем слой нарезанного лука, не очень мелко, на лук кладем морковь, порезанную брусочками.

"Ставим на средний огонь накрываем крышкой, в мультиварке это программа выпечка на один час. Далее следите за процессом. Мы ничего не вымешиваем, а не доливаем воду и не кладем жир. Когда это все готовится, запах на кухне невероятный! Мы тем временем промываем рис в нескольких водах, чтобы вода осталась прозрачной. Заливаем его очень горячей водой и оставляем настаиваться, пока морковь не станет готова, но не переваренная, это как раз пройдет час ", - делится очень важными моментами идеального плова мастерица идеальных рецептов Марта Левицкая.

Далее на морковь кладем рис без воды, ровненько его распределяем, берем воду (около двух стакана), разводим 1/2 ст. л. соли, и 1/2 ст. л. специи для плова заливаем рис. Жидкость должна покрыть рис высотой в палец, если мало воды - долейте. Далее следует влить масло. Ставим еще на 30 минут в мультиварку (это программа "плов"), на плите огонь немного подбавить. Влага должна испариться, а рис должен быть не жестким, но не переваренный. Далее хорошо кастрюлю окутать полотенцем, дать немного постоять. Чеснок убираем, плов вымешиваем и предвкушаем!

"Пьяная вишня" - потому что краснеют вишни!

"Хочу поделиться стареньким проверенным рецептом пирога "Пьяная вишня", который переписала из старого маминого тетради", - сказала Мария Пташник, хорошо известна и нам, и многим хозяйкам мастерица замечательной выпечки с Тернопольщины. И, что важно, - едва успела Марийка поделиться этим рецептом, как будто из рога изобилия, посыпались благодарные отзывы хозяек: испекли, удалось, замечательный торт!

Итак по семейному рецепту Марии Пташник потребуется: 6 яиц, 1 стакан сахара, 3 ч. л. какао темного, 200 г муки, 1 ч. л. аммония (погасить 1 ст. л. уксуса).

Отделить белки от желтков и взбивать с сахаром (сахар добавлять в три этапа) в стойкую пену. В отдельной посуде взбить желтки до осветления (сбивала 3 минуты) и соединить с белками, слегка перемешивая лопаточкой. Муку просеять с какао и добавить к яичной массе, также слегка перемешивая лопаточкой. В конце добавить аммоний, погашен уксусом. Выложить готовое тесто на смазанную форму и выпекать 30 минут, готовность проверить деревянной шпажкой.

Охладить испеченный корж, срезать примерно 1 см сверху, с большей части коржа выбрать середину теста, оставляя по краям примерно 1 см толщины.

Крем: 170 г масла взбить с 0,5 л вареного сгущенного молока, 0,5 л молотых просушенных орехов, 0,5 л вишен, предварительно замоченных в алкоголе, крошка с коржа. Оформить по желанию! Пофантазируйте немного!



Этот идеально простой хачапури!

Очень вкусный, полезный и быстрый рецепт приготовления хачапури из ржаной муки нам предлагает приготовить Татьяна Козак из Почаева. Рецепты Татьяны пользуются спросом у хозяек, поэтому этот - новый - также уже завоевал большое внимание.



Тесто: творог - 250 г, яйцо - 1 шт., мука ржаная - 80-100 г, прованские травы 1/2 ч .л., Соль

Начинка: сыр моцерелла или сулугуни 150-200 г, яйца - 4 шт.

Творог, яйцо, соль, прованские травы тщательно перемешать, добавить муку и замесить тесто.

Тесто будет липкуватим, так должно быть. Форму застелить пергаментом и немного посыпать ее мукой, где будут расположены заготовки для хачапури. Тесто разделить на 4 части, придать форму шарика.

Формируем основу для хачапури. Обязательно нужно сделать бортики и наколоть вилкой перед выпечкой

(Можно сделать 4 меньших или 3 больших хачапури).

Выпекаем заготовки при температуре 200 градусов 20 хвилин.Затим вынимаем, каждую посыпаем тертым сыром, делаем небольшую выемки и в нее вбиваем яйцо. Вернуть хачапури в духовку и еще выпекать 10-15 минут. Это стоит приготовить!



Мясо с овощами - добавь мясу красок!

Очень вкусный рецепт свинины, тушеной в овощах, предлагает нам Юлия Стець-Грещук, кулинарная умелицы из Львовщины, уважаемый автор наших кулинарных рубрик.



Еще Гиппократ говорил: мясо прячь в овощах. Выдающийся философ имел в виду то, что мясо нужно человеческому организму, но потреблять его лучше с овощами. Юлия расскажет, как создать идеальный микс этих продуктов.

Итак, 300-400 г свинины нарезаем полосками, моем и выкладываем на сковородку. Добавляем воды, чтобы покрыло мясо (если жарить на масле, то может получиться как резинка, а на воде мясо просто будет таять во рту). Тушим свинину на среднем огне до готовности (это примерно 30 минут -1 час, зависит от мяса и толщины полосок). Если мясо легко разделяется вилкой, значит готово. Сливаем свинину на сито, чтобы слить воду.

Затем мясо возвращаем на сковородку, даем немного масла, добавляем натертую на терке сырую морковь и нарезанный полукольцами лук (чем больше - тем вкуснее, а лук вообще здесь вкусная, для тех кто ее не любит, в этой интерпретации точно благоволит). Я примерно даю 5-7 средних морковок и так же же луковиц. Приправляем приправами по вкусу. Накрываем крышкой и тушим до размягчения овощей. Перед подачей посыпать зеленью. Это очень вкусно - приготовьте для летнего обеда!

Кофейные зерна - сказочные печеньки с ароматом кофе!

Мечта, а не печенье, добавлю от себя: крохотные, хрустящие, апашни, миниатюрные - как раз то, что нужно для летнего кофепития! А рецепт - также от Юлии Стець-Грещук, умеют же наши хозяйки вкусно творить!



Требуется: 220 г муки, 25 г какао, 1/2 ч.л. порошка к печенью, 60 г сливочного масла, щепотка соли, 120 г сахарной пудры, 3 желтка (или 1 яйцо), 35 г сметаны, 2 ч.л. растворимого кофе. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Масло, соль и сахарную пудру взбиваем миксером до побеления масла, добавляем по одному желтки. Затем добавляем сметану и кофе, хорошо вымешать. За один прием добавить просеянную муку с какао и порошок для печенья, тесто перемешать лопаткой. Закрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 2:00.

Формируем печенье - набирать ложкой одинаковые кусочки теста (я набирала чайной ложкой), скатать шарик в руках, слегка приплюснуть ее для предоставления удлиненной формы и посередине неострой стороной ножа сделать углубление, как в кофейных зерен. У меня получилось 38 зерен, размер - как на фото.

Выложить на противень, устлано пергаментной бумагой. Выпекать 10-12 минут при 180 градусах.

Очень важно не пересушить печенье, иначе оно станет твердым (примерно 10 минут). Печивко очень интересное!

Пироги для отдыха на природе

"Делюсь вкусным рецептом теста для закусочных пирогов. Оно не только вкусное, но и очень послушное, с ним работать - одно удовольствие! И начинка может быть самая разнообразная: мясо, грибы, картофель, фасоль, горох, капуста", - говорит Светлана Чепурная, мастер вкусностей из Киева.



Тесто: 400 г муки / 380 и 20 на подпил при раскачку, 1 неполная чайная ложка разрыхлителя, 100 г растопленного сливочного масла, 200 мл сметаны, 0,5 чайной ложки соли, 0,5 чайной ложки куркумы.

Начинка: 1 кг грибов (у меня белые), 2 шт. лука, 2 шт. моркови, зелень, сыр (по желанию).

К просеянной муки всыпаем разрыхлитель, куркуму, соль, все перемешиваем, добавляем сметану и масло, замешиваем тесто. Оставляем его на 30 минут на столе.

Обжариваем грибы, морковь и лук в удобное и привычное для каждого способом. Зелень измельчаем ножом, сыр трем на терке с крупными ячейками, перемешиваем.

Раскатываем тесто тонко (риблизно 2 - 3 мм), выкладываем грибы, сверху из-елень с сыром, и формируем изделия которые только подсказывает ваша фантазия. Я начала с небольших изделий, закончила большим.

Это может быть как открытый пирог, так и закрытый или один большой на все противень. Очень вкусный во всех формах и с разными начинками! - резюмирует хозяйка.

Киш Лорен со шпинатом и паприкой

От львовянки Вероники Степанченко, хорошо известной нам мастера красочные выпечки. "Тоненькая песочный корж, нежная, ароматная, сочная овощная начинка, сочные кусочки красного сладкого перца и зелень укропа - это так вкусно!" - говорит Вероника.



Тесто: 100 г холодного масла, натереть на терке и 180 г муки. Перетереть в крошку, добавить щепотку соли и 2 ст. л. сметаны. Все быстро соединить, сделать шар, поставить на 1:00 в холодильник.

Начинка: 300 г шпината, 2 луковицы, 4 яйца, 1 ст. л. крахмала, 100 г сливок или сметаны, соль, перец ,, мускатный орех.

Лук порезать кубиками, спассеровать, к ней всыпать нарезанный шпинат, все протушить вместе до готовности. Добавить соль, перец, ложку масла.

Когда начинка остынет, отдельно взбить вилкой 4 яйца, 100 г сливок и 1 ст. л. крахмала, добавить специи по вкусу.

Кроме этого подготовить нарезанный кубиками красный перец (половинка) и укроп. Овощи придают особый вкус! Холодное тесто розтачуемо в форму с бортиками, делая стороны из теста, на тесто выкладываем тушеный шпинат, заливаем яичной симишшю, посыпаем кусочками перца, укропом. Выпекать 30-35 минут при температуре 180 градусов.

Творожная запеканка с изюмом или с румбамбаром

Интересный сырный произведение от кукольницы Марины-Бережи Суржок из Смелы - с июньской кислинкой и изюмом.

Беру домашние проверенные продукты: творог - 1 кг, яйца - 2 больших или 3 маленьких, сахар - 150 г, манка - 6 ст. л. и 1 ст. л. для обсыпки формы, масло - 50 г 1 ст. л. для смазывания формы, изюм - 0,5-1склянкы (по вкусу), соль - щепотка, 1 пакетик ванильного сахара.

Все хорошо взбить до однородной массы и оставить на 20 минут до набухания манки. Выложить в смазанную форму и выпекать до румяной корочки. Нарезать на порции, посыпать сахарной пудрой и украсить клубникой. Изюм в сезон заменяю на румбарбар.

А еще Марина-Бережа Суржок в сезон огурчиков рекомендует венский салат.

"Взрыво-свежий вкус", - говорит она.

Требуется: огурцы - 0,5 кг., Соль - 1 ст. л., винный уксус - 1 / 3склянкы, сахар - 2 ч.л., чеснок - 1 зубчик, семена укропа -1 ч.л., кориандр - 1 ч.л., тмин - 1 ч.л.

Огурцы порезать кружочками, залить маринадом из перечисленных ингредиентов и через 2-3 часа салатик готов!

Скумбрия, запеченная с лимоном. Готовить просто, получается вкусно!

Так считает Ольга Дума, автор вкусных рецептов с Новояворовск на Львовщине. Этот ее рецепт - из тех, что особенно облюбовали хозяйки. .

Требуется: соль, перец, любимые специи - смешать. Натереть рыбу внутри и снаружи. Сбрызнуть лимонным соком. Сделать надрезы, вставить полукольца лимона. Оставить на 30 минут мариноваться.

Одну большую луковицу и морковь спассеровать на небольшом количестве масла. Добавить 200 г порезанных шампиньонов и еще немного потушить. Нафаршировать скумбрию, скрепить зубочистками. Выложить на противень, накрыть двумя слоями фольги. Запекать 35 минут при температуре 180 градусов, затем 10-15 минут донимать в развернутом виде до румяной корочки.

И не забывайте о капусте!

Квашеная, кстати, всегда актуальна, так как очень полезна. Но сейчас - о молодой, которая также не отстает по полезности и вкусу.

Лилия Цвит предлагает великолепный заливной пирог с молодой капусты. Очень сочный и вкусный!

"Заливной пирог из капусты актуален целый год. Но я больше люблю готовить такой пирог с молодой капустой. Это очень-очень просто и очень вкусно. Молодую капусту не нужно предварительно тушить или варить. Она мягкая, поэтому добавляю сыра. Благодаря этому пирог получается сочный и нежный. Супер рецепт на каждый день! " - начинает мастер и подробно рассказывает процесс приготовления. Это просто!

Ингредиенты: кефир -2,5% - 400 г, яйца - 4 шт., Мука - 430 г + -20 г, сода - 0,5 ч.л. , Уксус - 1 ст.л., соль -1 ч.л., сахар - 1 ч.л.

Начинка: молодая капуста - 600 г, зеленый лук - 50 г, укроп - 50 г масло - 2 ст.л., соль по вкусу.

И о главном: летом легче научиться готовить, даже природа этому способствует. И самое приятное создавать собственные вкусы, творить, креативить. Вдохновение на кулинарию и не только. Вкусного июня!