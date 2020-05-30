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Espreso.tvОбществоСтрельба в Броварах, ГБР в музее Гончара и возвращение в 90-е

Стрельба в Броварах, ГБР в музее Гончара и возвращение в 90-е

Украина или латиноамериканский сериал? Было трудно понять, просматривая кадры с перестрелки посреди жилого квартала в Броварах. Еще труднее понять, зачем спецназ ГБР выламывал двери музея Гончара и едва не побил его директора. Почему наш президент без суда называет людей бандитами, а страна скатывается в беззаконие и превращается в хаос?

Стрельба в Броварах удивила многих. Вас тоже, да? Вы смотрели, когда бегают люди с оружием, стреляют друг в друга посреди жилых кварталов города сразу возле Киева, в центре Украины? Абсурд. Мы такое видели разве что в фильмах о Латинской Америке. А мы действительно превращаемся в Латинскую Америку.

Почему эти люди ничего не боятся? Почему они не обращаются в полицию? Почему они не пытаются законно решить свою проблему? А зачем? Зеленский же вышел и сказал: "Порошенко будет сидеть". "А ты - бандит, за тобой за один стол не сяду", - говорит он одному из мэров. "А ты, бандит, вообще выйди отсюда", - говорит он какому-то представителю местного самоуправления в Борисполе. Зачем суд? Пришел, увидел - бандит. Захотели у Порошенко картины забрать. Зачем решение суда? Пришли - забрали. Пришли, выломали дверь. Пришли, чуть не избили директора музея. Захотели не финансировать кого-то - не финансируют. Захотели разворовать все имущество Министерства культуры - заблокировали ликвидационную комиссию старого министерства. Нет руководителя, не назначают министра, а в это время разбазаривают и разворовывают земли киностудий.

Зачем закон? Когда люди видят, что закон не нужен, люди считают, что он не нужен и для них. Это не просто то, что рыба гниет с головы, хотя в этом высказывании, конечно, очень большая доля правды. Имеется в виду другое. Мы фактически создаем страну хаоса. Страну хаоса, где не работают институты, где коррупция - прежде всего, где сила над всем: над законом, над честью, над любовью.

Кому это выгодно? Помните, Россия очень долго пыталась убедить мир, что украинцы не способны построить свое государство? А государство - это сила институтов. Государство - это верховенство закона. Государство - это любовь, уважение. Государство - это ум и мудрость. Когда всего этого нет, то народ, который не может все это сохранить, не способен свое государство построить. Именно это и доказывают наши враги всем нашим возможным союзникам очень много времени. Именно это помогает им сейчас доказать Зеленский и очень быстро, потому что для него ни государство, ни институты, ни интересы этого народа не играют никакой роли.

 
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