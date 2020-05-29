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Espreso.tvОбществоКарты, деньги и стволы. Чем Украина Зеленского напоминает США бутлегеров и мафии

Карты, деньги и стволы. Чем Украина Зеленского напоминает США бутлегеров и мафии

Группа инвестиционных нянь из Винницы устраивает перестрелку с такими же броварскими "мэри поппинс" за контроль маршруток в Киев. В то же время государство шагает впереди планеты всей и замахнулась на целого министра из космоса. Сюрреализм неожиданно подкрался незаметно и поглотил остатки здравого смысла

Стране остро не хватает трезвого мышления и хотя бы промежуточных результатов: кто мы такие и куда идем. За последнюю неделю любой адекватный гражданин почувствовал в стопятьсотый раз, что украинской власти как будто порчу навели. А если нет результатов в экономике и преодолении социального неравенства, надо сбивать государство с курса НАТО и ЕС. А еще ковыряться в языковом вопросе, потому что у тех же "Слуг народа" в реальности огромная беда с рейтингами на юге и востоке. И теперь, чтобы получить хотя бы второе-третье место на октябрьских выборах, "слуги" должны умаслить пьяного дядю Васю в майке-алкоголичке и Алевтину Сергеевну - ткачиху, завезенную из Самары на производство полвека назад. Право на защиту русского языка в данном случае - право не учить ничего. Не улучшать качество своей жизни. И всячески способствовать тому, чтобы под эгидой защиты русскоязычных танки Российской Федерации стояли на Осокорках.

Боли добавляет то, что противостоять оккупации внешней и поддерживать правопорядок внутри некому. А кое-где, по сравнению с 2014 годом, ситуация покрылась еще большей коррозией. Потому началась неделя изнасилованием девушки в райотделе полиции Кагарлык. Где выяснилось, переаттестация старых ментов в няшных полицейских была исключительно на бумаге. А заместитель главы МВД Антон Геращенко вообще заявил, что качество кадров, которых набирают в полицию, такое низкое, потому что... в селах очень плохо с образованием и воспитанием и на такую зарплату никто не хочет. Где же людей брать?

По факту утро пятницы в Броварах, где пять десятков мужчин бегали в спальном районе с обрезами и охотничьими ружьями, показывает, что в 20 километрах от центра столицы тоже уже очень печально с наличием человеческих качеств, безопасностью и защитой. А еще больше - о каких реформах и покорении космоса и миллиардных инвестициях может идти речь, если 1990-е вернулись в наиболее отвратительной форме. Если первые бандюки на заре независимости устраивали подобные перестрелки на каких-то заброшенных стройках или в лесополосах, то рынок маршруток сейчас делят средь бела дня под окнами мирного населения.

Все, что произойдет с государством в ближайшее время: хоть в гуманитарной политике, хоть с выходом из-под контроля криминалитета - это является личной ответственностью Владимира Зеленского. Потому что он уверен, что у него лучшая команда и лучшие решения. А еще по сути самоустранился от управления государством. Оно на автопилоте Андрея Ермака и Сергея Трофимова - удачливых авантюристов нашего времени.

Когда Зеленский еще был в статусе кандидата - из него упорно лепили Рональда Рейгана, упорно продавая маску решительного человека и прогрессивного умеренного патриота, который имел опыт работы в шоу-бизнесе. Хотя тот же Рейган до баллотирования имел огромный политический опыт, и киноиндустрия и пропаганда для него были просто способами заработков и расширения аудитории воздействия.

Год президентства и комплекс абсолютно идиотских решений - поиграть в популизм с лайт-ватой, отказаться от евроинтеграции, терпеть криминалитет, потому что Арсен Аваков свой и поддержал в свое время первым во время выборов, очень четко показали, на кого действительно похож Владимир Зеленский среди американских президентов . Это двадцать девятый - Уоррен Гардинг, представитель богемной среды, который не отказался от покера и гуляний даже во времена короткого президентства. Президентство Хардинга запомнилось тем, что ближайшее окружение было просто пронизано широкой коррупцией. Именно его министр внутренних ресурсов Альберт Фолл первым был пойман на коррупции и сел в тюрьму. Именно первая леди в эпоху "сухого закона" устраивала пьяные вечеринки в Белом доме, сводя на нет всю борьбу с пьянством и контрабандой виски.

Американские биографы и историки до сих пор изучают лицо Хардинга, и есть очевидные факты, что президентство этого лица стало возможным из-за сговора бутлегеров и мощных нефтяных групп, которые делили влияние за месторождения Осейдж в Оклахоме. Им потребовался удобный глава, который бы тупо не мешал стричь доллары.

Америка смогла пережить свои 1920-е, потому что в стране возникла критическая масса людей, которые отстаивали социальное равенство и проведения остро необходимых реформ. Именно в это время начало работать ФБР в стране под руководством Эдгара Гувера - и так, наконец, в 1933 году президентом США стал Франклин Делано Рузвельт. Которому хватило первых ста дней для разработки плана экономических преобразований после Великой депрессии.

В условиях мира в смартфоне и войны с Российской Федерацией в нас нет 10 лет, как у США 100 лет назад, на поиски своего локального Рузвельта. Мы сможем не протянуть так долго. Пока в нашей правоохранительной системе адвокаты Януковича и "венедиктовы" вместо Гувера. А правящая партия вместо того, чтобы предложить экономические реформы после карантина, устами Дубинского и Разумкова обещает рай на Херсонщине от того, что там будет зеленый свет русскому языку и русскому миру во всех его проявлениях потом.

Американский прообраз Зеленского - Уоррен Гардинг по сей день считается самым неуспешным лидером США ХХ века. Случайно пришел, достаточно тихо ушел.

Сейчас многие ищут простых рецептов и популистских решений. Их нет. Большие нации родились в муках. Мы не особенные и должны это пройти также. Для этого наконец надо включить мозг и навсегда забыть кнопки "популизм" и "наш пацан решит за нас".

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