28 мая, 2020, 09:23

Татьяна Зинченко

Вознесение Господне - один из двенадцати самых больших христианских праздников: значение праздника, традиции и приметы, что нужно сделать в этот день, а что - не желательно

Говорят, что сегодня открыты небеса для каждого верующего и что каждый из нас может коснуться их

Сегодня, 28 мая 2020 года, проходит 40 дней после Воскресения Христова. Это означает, что в этот день Сын Божий, созвав своих учеников на гору Елеонскую, недалеко Иерусалима, и дав последние свете установки и благословив всех, поднялся по облакам на небо, к Богу, Отца. После этого события людям явились ангелы, извещая о втором, будущее, пришествие Христа.

Когда в собственное вознесение невозможно не поверить!

Хотя бы учитывая эти сильные образы должны царить в наших сердцах сегодня: Господен Сын, Который 40 дней был среди нас (на земле нашей), облака - Его колесница, и жизнь вечная - Небо, которое Он нам открыл сегодня. Даже непосвященные в церковные летописи должны чувствовать в этот день особую небесную энергетику - сегодня открытое небо!

Как пишется в святом писании, Вознесения Спасителя означает обожение Его человеческой природы, которая становится невидимой для телесного ока. Победив смерть, Христос начал новую жизнь в славе у Бога. Но не просто так, а для того, чтобы открыть нам путь на небо - в вечную жизнь. И сегодня, в день Вознесения, он, как и тогда, когда возносился и слышал своих учеников, так же слышит нас.

Это праздник, который для каждого верующего означает любовь Господа, постоянное присутствие, напоминает, что все имеют шанс на спасение, приняв любовь Господа, пустя Его в свое сердце и следуя за Ним.

Что можно, а что нельзя - вот в чем вопрос

И этот вопрос - очень условный, он, скорее, с моральной плоскости, а не с религиозной. Конечно, нельзя сквернословить, драться, тяжело работать. Работа в большие праздники не имею превалировать над величием дня, к которому мы, Господь, дожили, потому что она мешает думать об этом дне, о событиях, которые произошли и которые мы празднуем, осмысливать их. Так же - и на Вознесение. Сегодня надо молиться, покаяться, попросить у Господа прощения, поблагодарить за все то светлое, что дает Он нашим душам и сердцам.

Конечно, не забывать о милосердии - помочь нуждающемуся, особенно на большой праздник - свидетельство своей причастности к хорошим дел во имя Господа и просто человечности.

Еще в Вознесения поминают покойников. Для этого выпекали особое печенье, которое по форме напоминает ступеньки, - угощают им в этот день всех: гостей, родных, детей, просто встречных.

Нынешнее Вознесения - особое, карантинное. Мы не можем праздновать большими группами, ходить в гости, и все же отметить такой день необходимо. Марта Левицкая, кулинарная мастерица из Львова, предлагает испечь очень вкусное и простое печенье, издавна любимое в семьях. Также лесенки с маленькими лестницами, душистое, хрустящее, праздничное. Его можно испечь за часик, возьмитесь!

Тесто: 600 гр. муки, 1 яйцо большое, 200 гр. сахара, 1/2 ст. сметаны, 1/2 стакана. майонеза, 150 г масла 82%, ванилин, 1 п. разрыхлителя.

В сосуде смешиваем все составляющие, масло натираем на терке или рубим ножом, замешиваем мягкое тесто, делим на части, кладем в морозильную камеру. Поэтому тесто приобретает лучшей структуры, и легче с ним работать. Включаем духовку на 180 °, готовим формы, стелем пергамент, подготавливаем мясорубку с насадками для печенья, получаем тесто по одному шарику производим печенье - печь 10 минут. Все будет вкусно!



Фото Марты Левицкой

Скоро лето!

Как и большинство праздников, Вознесения вобрало в себя еще и языческие обычаи. Как, впрочем, и другие праздники - наша история давняя, корни нашего народа очень глубокое, имеет много дохристианского, и это также в определенном смысле наше. Так наши предки в этот период отмечали окончание весны и наступления лета. С принятием христианства стали считать, что именно с Вознесением весна возносится на небо, а на землю приходит лето.

"Весна на Вознесение в небо поднимается - в светлый рай просится. К Вознесению Христову весна петь-танцевать готова. Дошла весна до Вознесения - тут ей и конец". Так наши бабушки-дедушки лето приветствовали.

Приметы на Вознесение

Если на Вознесение Господне погода была хорошей, солнечной, то такая будет до Святого Михаила (21 ноября).

Дождь предвещала неурожай.

Собранные на Вознесение лекарственные травы имели сильную целебное действие.

Туман - на мокрое лето.

Если появятся несколько радуг на небе - на длительный дождь.

Тихая и светлая ночь без росы на Вознесение - на непогоду.

Основной смысл Вознесения: царство неба подготовлено для человека

Сын Божий поднял человека - через тот тернистый, невероятно сложный Свой путь - до самого Престола благодати Божией, открыл каждому человеку возможность примирения с Богом.

Царство Небесное, когда-то закрытое для нас, теперь открыто и подготовлено для человека. И сегодня мы можем коснуться небес. Для этого не нужно вершить неподъемное. Достаточно вспомнить о любви Божьей и подарить миру такую же любовь. Любить сегодня и всегда - любовь Господня Сына преподнесла Его на небеса, любовь наша и нас будет поднимать к небесам. Светлого празднования!