Коснуться небес! Вознесение Господне: что оно для нас, простых и земных? Традиции и надежды
Говорят, что сегодня открыты небеса для каждого верующего и что каждый из нас может коснуться их
Сегодня, 28 мая 2020 года, проходит 40 дней после Воскресения Христова. Это означает, что в этот день Сын Божий, созвав своих учеников на гору Елеонскую, недалеко Иерусалима, и дав последние свете установки и благословив всех, поднялся по облакам на небо, к Богу, Отца. После этого события людям явились ангелы, извещая о втором, будущее, пришествие Христа.
Когда в собственное вознесение невозможно не поверить!
Хотя бы учитывая эти сильные образы должны царить в наших сердцах сегодня: Господен Сын, Который 40 дней был среди нас (на земле нашей), облака - Его колесница, и жизнь вечная - Небо, которое Он нам открыл сегодня. Даже непосвященные в церковные летописи должны чувствовать в этот день особую небесную энергетику - сегодня открытое небо!
Как пишется в святом писании, Вознесения Спасителя означает обожение Его человеческой природы, которая становится невидимой для телесного ока. Победив смерть, Христос начал новую жизнь в славе у Бога. Но не просто так, а для того, чтобы открыть нам путь на небо - в вечную жизнь. И сегодня, в день Вознесения, он, как и тогда, когда возносился и слышал своих учеников, так же слышит нас.
Это праздник, который для каждого верующего означает любовь Господа, постоянное присутствие, напоминает, что все имеют шанс на спасение, приняв любовь Господа, пустя Его в свое сердце и следуя за Ним.
Что можно, а что нельзя - вот в чем вопрос
И этот вопрос - очень условный, он, скорее, с моральной плоскости, а не с религиозной. Конечно, нельзя сквернословить, драться, тяжело работать. Работа в большие праздники не имею превалировать над величием дня, к которому мы, Господь, дожили, потому что она мешает думать об этом дне, о событиях, которые произошли и которые мы празднуем, осмысливать их. Так же - и на Вознесение. Сегодня надо молиться, покаяться, попросить у Господа прощения, поблагодарить за все то светлое, что дает Он нашим душам и сердцам.
Конечно, не забывать о милосердии - помочь нуждающемуся, особенно на большой праздник - свидетельство своей причастности к хорошим дел во имя Господа и просто человечности.
Еще в Вознесения поминают покойников. Для этого выпекали особое печенье, которое по форме напоминает ступеньки, - угощают им в этот день всех: гостей, родных, детей, просто встречных.
Нынешнее Вознесения - особое, карантинное. Мы не можем праздновать большими группами, ходить в гости, и все же отметить такой день необходимо. Марта Левицкая, кулинарная мастерица из Львова, предлагает испечь очень вкусное и простое печенье, издавна любимое в семьях. Также лесенки с маленькими лестницами, душистое, хрустящее, праздничное. Его можно испечь за часик, возьмитесь!
Тесто: 600 гр. муки, 1 яйцо большое, 200 гр. сахара, 1/2 ст. сметаны, 1/2 стакана. майонеза, 150 г масла 82%, ванилин, 1 п. разрыхлителя.
В сосуде смешиваем все составляющие, масло натираем на терке или рубим ножом, замешиваем мягкое тесто, делим на части, кладем в морозильную камеру. Поэтому тесто приобретает лучшей структуры, и легче с ним работать. Включаем духовку на 180 °, готовим формы, стелем пергамент, подготавливаем мясорубку с насадками для печенья, получаем тесто по одному шарику производим печенье - печь 10 минут. Все будет вкусно!
Фото Марты Левицкой
Скоро лето!
Как и большинство праздников, Вознесения вобрало в себя еще и языческие обычаи. Как, впрочем, и другие праздники - наша история давняя, корни нашего народа очень глубокое, имеет много дохристианского, и это также в определенном смысле наше. Так наши предки в этот период отмечали окончание весны и наступления лета. С принятием христианства стали считать, что именно с Вознесением весна возносится на небо, а на землю приходит лето.
"Весна на Вознесение в небо поднимается - в светлый рай просится. К Вознесению Христову весна петь-танцевать готова. Дошла весна до Вознесения - тут ей и конец". Так наши бабушки-дедушки лето приветствовали.
Приметы на Вознесение
- Если на Вознесение Господне погода была хорошей, солнечной, то такая будет до Святого Михаила (21 ноября).
- Дождь предвещала неурожай.
- Собранные на Вознесение лекарственные травы имели сильную целебное действие.
- Туман - на мокрое лето.
- Если появятся несколько радуг на небе - на длительный дождь.
- Тихая и светлая ночь без росы на Вознесение - на непогоду.
Основной смысл Вознесения: царство неба подготовлено для человека
Сын Божий поднял человека - через тот тернистый, невероятно сложный Свой путь - до самого Престола благодати Божией, открыл каждому человеку возможность примирения с Богом.
Царство Небесное, когда-то закрытое для нас, теперь открыто и подготовлено для человека. И сегодня мы можем коснуться небес. Для этого не нужно вершить неподъемное. Достаточно вспомнить о любви Божьей и подарить миру такую же любовь. Любить сегодня и всегда - любовь Господня Сына преподнесла Его на небеса, любовь наша и нас будет поднимать к небесам. Светлого празднования!
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