Егор Фирсов: Чтобы заставить крупный бизнес соответствовать экологическим нормам, нужна жесткая рука

29 мая, 2020, 10:10

Егор Фирсов - бывший исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины. Депутат Верховной Рады VII и VIII созывов в 2014-2016 годах. Возглавлял Донецкую областную организацию партии УДАР. Работал учителем истории и правоведения в школе №4 Авдеевки, помощником депутата Верховной Рады. Окончил экономико-правовой факультет Донецкого национального университета по специальности "Правоведение"

О причинах своего увольнения и о ситуации с загрязнением воздуха крупным бизнесом Егор Фирсов рассказал в программе "Еспресо: капитал" на канале Еспресо ТВ. Ведущий программы - Андрей Яницкий, директор Центра журналистики при Киевской школе экономики.

Скажите, Егор, почему вас уволили? Вы знаете ответ на этот вопрос?

За три недели до увольнения я встречался с премьер-министром Денисом Шмыгалем и спрашивал, есть ли претензии к Государственной экологической инспекции, есть ли вопросы лично ко мне и можем ли мы продолжать политику, которую начали. Что я имею в виду. Государственная экологическая инспекция имеет возможность приходить к топ-загрязнителям, стучать им в дверь, проверять их и выписывать штраф, если есть нарушения.

За четыре месяца работы мы выписывали миллионные штрафы огромным корпорациям: металлургическим заводам, ТЭЦ. Более полумиллиарда штрафов. За всю историю Инспекции это - рекорд. И очень важно было заручиться поддержкой нового премьера, потому что без его поддержки это просто напрасный труд.

Мы имели поддержку предыдущего правительства и бывшего главы Офиса президента, поэтому я задал этот вопрос Денису Анатольевичу. Он ответил: да, можете. Тогда я пришел, собрал коллектив и сказал - дальше вперед. И еще три недели мы продолжали проверять предприятия, когда из СМИ я узнал, что меня уволили. Причины я не знаю, я пытался позвонить премьер-министру, писал ему sms, но ответа до сих пор я не получил.

Знаю, что вам сожгли автомобиль. Нашли людей, которые это сделали?

Увы но нет. Действительно, месяца полтора назад ночью у моего дома сожгли авто. Полиция, надо отдать должное, работала достаточно тщательно. Она отрабатывала видеокамеры, опрашивала свидетелей, делали экспертизы разные. Но, к сожалению, я не знаю, на какой стадии следствие сейчас. Виновников пока не нашли.

Xто теоретически мог быть недоволен вашей работой?

Этот вопрос очень часто мне задают. И когда задают, то у меня десятки фамилий, корпораций, названий перед глазами. Я не могу сказать и, скажу откровенно, не буду этого делать. Потому что могли сделать это очень-очень много субъектов, начиная с лесхозов, которые мы штрафовали.

А кто-то угрожал, может, предупреждал вас, что могут быть такие последствия?

Каждую неделю были какие-то угрозы, предупреждения, "приветы". О них даже нет смысла говорить. Это было каждую неделю. Когда проверяешь лесхозы, которые жгут лес, и выписываешь им миллионные штрафы, корпорации крупного бизнеса тех людей, которых называют олигархами, коммунальные предприятия...

То есть это огромное лобби с огромными связями и деньгами. И когда ты их штрафуешь на миллионы, а они к этому не привыкли, потому что раньше они не получали таких штрафов, то им это очень не нравится. И поэтому я думаю, что они использовали все методы. И лобби в парламенте, и какие-то заказные статьи. В том числе, возможно, пытались пугать поджогом автомобилей.

А кто у нас самые крупные экологические загрязнители? Есть ТОП-5 предприятий, можно все же назвать?

Тогда выбирайте категорию, о чем мы говорим. Воздух, вода или засорения.

Давайте о воздухе. Для Киева, по крайней мере, это такая больная тема.

Воздух это не только для Киева, но преимущественно для восточной Украины: Запорожье, Днипро, Мариуполь - это тема №1. Если говорить о воздухе, то первое это - ТЭЦ, о которых сейчас очень много говорят, угольные. Второе - металлургия. Ну это, конечно, авто. Скажем так, машины это общий субъект, но все же надо сказать, что они существенно загрязняют воздух.

То есть, насколько я понимаю, когда говорим ТЭЦ, то думаем об Ахметове, когда говорим о металлургии, то там много людей, видимо и Пинчук там фигурирует. А когда мы говорим об авто, то о производителях некачественного топлива, то есть о господине Коломойском. То есть все громкие имена мы можем перечислить.

Я не буду говорить о каких-то фамилиях олигархов.

Но да, это - правда. Мы оштрафовали компанию Метинвест больше, чем на 10 млн гривен, это - рекорд. Мы приходили на Никопольский завод ферросплавов, туда нас вообще не пустили на предприятие. А штраф за недопуск это 750 гривен и это отдельный разговор относительно фундаментальных и системных изменений нашего экологического законодательства, которое в катастрофическом состоянии, и очень много там не меняли еще с 90-х годов. Например, штрафы. Потому что у нас за неношение маски 1 700 гривен человек платил, а за загрязнение воздуха - 75. Только не тысяч, а гривен. Нигде в Европе вы таких норм не найдете. И, конечно, требуется изменение экологического законодательства по мусору, воздуху, штрафам, реформе институтов - это должна быть задача, входящая в топ-3 государственной политики наряду с экономикой и с прекращением войны. Ну и, конечно, коронавирусом.

Когда спрашиваешь людей о реформах, то об экологии в Украине не часто вспоминают. Почему так?

Мы еще на очень низком уровне в этом плане, это правда. Если бы вы проводили такие опросы где-то в странах Европы, то ответы были бы другими. Потому что в европейских странах охрана окружающей среды это вопрос если не номер один, то номер два. И я объясню почему. И попробую убедить людей.

Возможно, киевляне, которые столкнулись недавно со смогом, пыльными бурями и пожарами, понимают, что охрана окружающей среды - это даже важнее, чем эпидемия коронавируса. Почему? Потому что против коронавируса может быть применена вакцина, уверен, что в этом году ее изобретут.

И можно будет пойти на самоизоляцию. Но от плохой окружающей среды, плохого воздуха, бытовой воды самоизоляция не поможет. И вакцины здесь не изобретешь.

И если случится так, что уже будет поздно что-то делать, а мы знаем, что такие точки невозврата есть, то это очень критическая история. Поэтому я еще раз повторяю, что как бы там даже где-то граждане не относились к этой теме, все же президент и парламент должны осознать, что реформа защиты и охраны окружающей среды должна быть приоритетной в политике, потому что это здоровье и жизнь человека.

Я полностью согласен, но смотрите, у нас министерства экологии до сих пор нет (разговор состоялся еще до решения правительства о разделении министерств). У нас есть общее министерство - энергетики и экологии, очень странно. Это как пчелы и мед в одном министерстве собрались. Надо нам отдельное министерство экологии?

Надо отдельное министерство, отдельный лидер, который будет заниматься защитой и охраной окружающей среды, отдельные финансы, надо признать должное - охрана окружающей среды нуждается в деньгах. И конечно политическая поддержка. Без политической поддержки президента и парламента изменений не будет. Изменения иногда непопулярны. Для того, чтобы заставить людей с уважением относиться к окружающей среде, чтобы заставить крупный бизнес соответствовать экологическим нормам, нужна жесткая рука. И политическая поддержка здесь очень важна.