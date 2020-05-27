Tesla, Apple, Netflix - 5 книг о том, что от нас скрывают

29 мая, 2020, 07:03

Игорь Бондарь-Терещенко

Обычно за всеми разговорами о "секретах фирмы" от нас скрывают либо прибыли того или иного предпринимателя, либо теневой бизнес очередного нувориша. Зато в этих книгах говорится о том, что скрывать их авторы отнюдь не собираются, а именно - о схемах успеха, алгоритмах обогащения и полезные советы успешных людей, как превратить перспективную идею в прибыльный бизнес-кейс

Брайан Трейси. Достижение максимума. 12 принципов. - М .: Клуб Семейного Досуга, 2020

Все, кто прочитал и советует эту книгу, сходятся в одном: она - это реальный путь к успеху, причем то, как быстро он придет, зависит от нашего с вами желания. На самом деле автор этой книги предлагает план успеха, который основан на опыте, а не на теории, поэтому среди его советов - детальный план по достижению успеха, свершению, увеличению прибыли, быстрому карьерному продвижению и лучшим результатам в каждой сфере вашей жизни.

"В этой книге я покажу вам, как нажать на ускоритель собственной жизни и достичь поставленных целей быстрее, чем вы могли мечтать, - обещает автор. - Поделюсь с вами рядом практических проверенных методов, которые работают для каждого, кто их использует, и дам мощные и самые популярные инструменты и методы для личного и карьерного успеха, которые когда-либо придумали, а также стратегии, которые используют все успешные люди в каждой сфере. Присоединяйтесь ко мне в путешествии, во время которого вы откроете и исследуете огромные неизведанные области собственного потенциала. Решите сегодня создать собственное будущее ".

Адам Грант. Давать и брать. Скрытая социальная динамика успеха. - К: Yakaboo Publishing, 2019

Автор этой книги - один из 10 самых влиятельных мыслителей мира в области менеджемента и управления людьми, семь лет подряд возглавлял рейтинг самых популярных преподавателей Уортонской бизнес-школы, войдя в мировой Топ-40 самых влиятельных людей в бизнесе до 40 лет. Он консультировал Google, Национальную футбольную лигу США, ООН, Всемирный экономический форум, Военно-морские силы США, компании Johnson & Johnson, Goldman Sachs, Disney Pixar. В его книге приведена интересная градация людей по социально-коммуникативным признакам. Так, среди желаний "получателей" - богатство (деньги, материальные ценности, имущество), власть (доминирование, контроль над другими), удовольствие (наслаждение жизнью), победа (иметь лучше результаты, чем у других).

В приоритете "давателей" - готовность помогать (работать на благо других), ответственность (быть надежным, заслуживать доверие), социальная справедливость (забота о незащищенных, малообеспеченных), сочувствие (реагирование на нужды других). Интересно узнать, в какой стране большинство людей ставит ценности "давателей" выше, и об этом так же есть в этой практичной книге.

Гемиш Маккензи. На бешеной скорости. Как Tesla Илона Маска вызвала электрическую революцию, которая положит конец нефтяной эре. - К.: КМ-Букс, 2020

Автор этой книги - писатель из Новой Зеландии, который сейчас живет в Сан-Франциско. В свое время он занимался вопросами коммуникации в компаниях Tesla и Kik, поэтому его рассказ - о невероятном пути Tesla, о эпохальных переменах в автомобильной и энергетической промышленности. Ведь, выпустив в 2018 году электрический автомобиль премиум-класса Tesla Model 3 для массового рынка, компания Tesla бросила вызов не только всем автопроизводителям, но и крупнейшим мировым нефтяным корпорациям. Преодолевая неистовую конкуренцию, она революционно изменила отношения общества с автотранспортом. Более того, компания поклялась, что не остановится, пока по дорогам не будут ездить только электрические автомобили. А способствовать этому будет не только мощная инфраструктура самой компании с ее огромной фабрикой аккумуляторов, но и стремительный рост интереса к электрокарам в мире. Поэтому перед нами очередная история об американской изобретательности, о желании и потенциале компании Tesla вместе с Маском изменить историю.

Лиендер Кени. Тим Кук. СЕО, который вывел Apple на новый уровень. - М .: Наш Формат, 2019

В этой книге рассказывается история о том, как вначале после смерти Стива Джобса большинство считали, что Apple обречена. Однако компания не просто удержалась на плаву, но и существенно выросла и увеличила прибыли. Все это под руководством нового СЕО - Тима Кука, бывшего операционного директора Apple. На момент назначения Кук оставался в тени. Он почти не давал интервью, не снимался ни в каких промороликах и вообще был никому не известным. Никто ни в Apple, ни за ее пределами не считал его лидером, который был нужен компании. Почему именно его Джобс выбрал преемником? Как Куку удалось смягчить корпоративную культуру Apple, сохранив позиции компании? В чем уникальность лидерства Кука? В этой подробной биографии журналист Лиендер Канье отвечает на все вопросы, описывая жизнь и карьеру СЕО Apple, изучая его путь от незаметного менеджера до легенды бизнеса.

Марк Рэндольф. Эта идея никогда не сработает! Невероятная история основания Netflix. - М .: Book Chef, 2020

Речь в этой книге о самой драматичной бизнес-истории, а если точнее, то о том, как следовать за мечтой, когда все вокруг уверены, что тебе не удастся. Поэтому перед нами книга воспоминаний соучредителя всемирно известной стриминговой платформы Netflix, предпринимателя Марка Рэндольфа. Сейчас Netflix наделала немало шума в Голливуде, кардинально изменила сферу IT-технологий, завоевав популярность миллионов зрителей по всему миру. Однако бешеный успех пришел к Рэндольфу и его партнеру Риду Гастингсу не сразу. Сначала была лишь очередная идея, которую никто не хотел поддержать. Впрочем, как знать, идея ничего не стоит, если вы не заинтересуете ею инвесторов и покупателей. В общем, хотя эта книга воспоминаний не является бизнес-учебником, впрочем, она содержит полезные советы успешного бизнесмена, как превратить перспективную идею в прибыльный бизнес-кейс.