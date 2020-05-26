27 мая, 2020, 07:03

Сергей Руденко

Украинский политик, дипломат в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о трансатлантическом скандале, в который всмонтировали Украину, болтовне с Гиркиним и бессодержательных философствованиях Зеленского

Украина переживает, волна за волной, информационные вбросы - искусственные и реальные. Но есть очень важное дело, речь идет о так называемом вбросе, так называемых пленок, так называемых разговоров между Байденом и Порошенко. И мы понимаем, что таким образом, внутриукраинский потенциально конфликт вышел на уровень международный - мы имеем все шансы, в настоящий момент, поссориться с Соединенными Штатами.

Прекрасно знали в Кремле, что запланирована пресс-конференция президента Украины. Поэтому накануне выбрасывается данная информация, дальше журналист спрашивает об этой информации президента. Президент, хуже нельзя среагировать, чем так, как он реагирует. И буквально через несколько часов - реакция из Вашингтона. Это тот редкий случай, когда враг убивает двух зайцев. Сначала он убивает внутреннего зайца, который "стравливает" между собой внутри политические силы, определенных людей, но, что хуже всего, он Украину снова вводит в конфликт с Вашингтоном. И, несмотря на то, что предупреждали, говорили об этом президенту Украины, членам правительства, что не следует ввязываться в события в Вашингтоне, мы в очередной раз вляпались. А это значит, что тема сотрудничества между Киевом и Вашингтоном, при любом исходе, будет иметь затяжной процесс стабилизации. И этот ответ, который был сделан президентом Зеленским, он еще больше подтверждает, что этот сценарий хорошо продумывался, выбирались операторы, которые прекрасно понимали возможную реакцию и готовили реакцию. Тексты были написаны, не так трудно спрогнозировать, какая будет реакция. С другой стороны, а если они понимают и делают это нарочно?

Если они понимают, то к какому сценарию нас готовят? Ведь мы видим очередное обострение на востоке Украины, видим, что в Украине начинается огромная политическая заваруха и Зеленскому уже напели в уши, что он может, скажем так, претендовать на второй срок...

А если все это прекрасно понимают, то следующим будет слово "нам некуда деваться, нам надо дружить с Кремлем". И тогда понятна логика и "ермаковского" поведения, понятно поведение на линии фронта, понятно отношение к европейским и мировым союзникам. И тогда в этот процесс очень хорошо ложится визит Козака в Берлин, там просится ответ: "Украина готова - только поддержите, дайте сигнал из Берлина и Парижа". На самом деле перспектива очень плачевная и возникает мысль, что готовится капитулянтский сценарий, что очень опасно на самом деле на осень для Украины, так как это может спровоцировать очень серьезные внутренние противоречия.

Насколько я понимаю, хорошо в этот сценарий вплетается и разговор с Гиркиным-Стрелковым и Поклонской: мол, в принципе, с такими людьми можно "вести" диалог, да еще и улыбаясь.

Здесь есть целый ряд проблем, на которые следует обратить внимание. На языке разведсообщества то, что произошло, называется введением в информационное пространство. Как только такое событие происходит, оно меняет информационный дискурс, оно может даже повлиять на парадигму внутреннего противостояния, дискуссии и так далее. Действительно, введение в информационное пространство этих лиц сдвигает в центр внутреннего политеса Украины, что-то типа ОПЗЖ. На это надо обратить внимание - это первый момент. Не менее важно, в этом деле очевидно присутствие спецслужб и является не случайным все дальнейшее информационное развитие. Вот только надо прекрасно понимать, чьи это спецслужбы. И снова напрашиваются два вывода: если это украинские спецслужбы - то, очевидно, что вербуя журналиста они действовали совершенно непрофессионально, а если это российские спецслужбы, которые, очевидно, выдавали себя за украинские спецслужбы, то это означает, что журналист потерял свою профессию, он поступает уже не как журналист. Еще хуже в этой ситуации. Помните, прозвучала благодарность от Генеральной прокуратуры, от заместителя генерального прокурора? А это уже правоохранительные органы, которые уже принципиально не могут участвовать в операциях, связанных с осуществлением операций в вопросах иностранных объектов и субъектов и так далее. Поэтому - это еще одно. А теперь посмотрите, а как на это все среагировала Служба безопасности, служба внешней разведки, ГРУ Министерства обороны и так далее. Кроме того, что СБУ отреклась, у нас должны были открыть дело по расследованию, должно было быть возбуждено уголовное дело, где были бы опрошены все участники и фамилии, которые прозвучали, для того, чтобы сказать: журналист делал вот это или вот это.

Я хочу напомнить один случай. После террористического акта против Башен-близнецов в Нью-Йорке, решением государственного департамента было запрещено публиковать, выставлять видео в средствах массовой информации интервью со многими причастными или подозреваемыми. Существовал прямой запрет на выставление таких видеоматериалов. Не случайно, обратите внимание, прямых интервью не используют. Обычно ссылаются и кавычат. Почему это происходит? Это своего рода этикет, своего рода правило для журналистов, осуществляющих расследование. Я уже не говорю о дальнейшем развитии событий, о поведении участников этих событий на пресс-конференции президента, фраза президента об агенте и так далее. Честно говоря, что первый вопрос, который мы с вами рассматривали, что второй, он вызывает, как минимум, эмоции.

Эмоции это все дело вызывает колоссальные, потому что, с одной стороны, мы видим, как ртом Гиркина бросают откровенную ложь во внутриукраинский дискурс, но с другой стороны, я чувствую, что пытаются открыть так называемый информационный шлюз. Например, в дальнейшем, мы можем увидеть интервью я не знаю с каким-то там Пушилиным, Безлером и так далее, которые будут сознательно искажать ситуацию, рассказывая "о 50 идеалистах, которые присоединились к внутриукраинскому восстанию против киевской хунты". Насколько я понимаю, таким образом будет формироваться алиби для снятия санкций с Кремля.

Если нынешний президент Украины видит в глазах Путина мир, то что ж тогда журналисты? А журналисты будут приглашать подобных фигурантов и видеть в их глазах мир и выводить их в информационное пространство, делая тех, кто защищал Украину, тех, кто выступил против диктаторского режима - делать врагами. Здесь напрашивается сценарий развития событий. Поэтому, для меня очень удивительно, что в Украине появились лица, которые защищают участников этой информационной операции, так как даже сказанное фигурантами свидетельствует о том, что это - информационная операция. Делалось это из-за непрофессионализма участников делалось это по разработке ФСБ, меня не интересует. Это имеет очень неприятные последствия, пагубные последствия для Украины, как государства и для украинского общества в целом. Обратите внимание, я ни разу не назвал ни одной фамилии. Почему я это делаю? Потому что это должно стать трагическим уроком, таких вещей допускать нельзя. Более того - аналогичные случаи, во многих странах, заканчивались и посадкой таких журналистов за решетку. Это все зависело от того, насколько резко реагировало общество и насколько было готово законодательство к тому, чтобы такой шаг делать.

А вот так называемые флешки, которые собираются передать в Гаагу, они будут иметь какой-то реальный смысл?

Эта вещь является надуманной и пришить ее к этому процессу, который идет сейчас в Нидерландах невозможно. Более того - на сегодняшний день, это точно известно, по 99% фигурантов этого процесса получены доказательства, которые отвечают и внутреннему законодательству, и внешнему, международному праву, которые имеют абсолютную доказательность, с точки зрения причастности и Поклонской, и Гиркина к преступлениям против Украины. Более того, в части Гиркина идет речь о преступлениях против человечности, которые не подпадают под какие-либо прощения, под какие-либо амнистии и не имеют срока давности. Поэтому так очевидно. А что касается Поклонской, то там речь идет о том, чтобы доказать ее участие в преступлениях против крымских татар, что так же подпадет под статьи, о которых я сейчас говорю. Доказательности в этих материалах - достаточно. И еще одно. Дело в том, что масса соучастников этих преступлений имели давние коммуникации: или по линии войны в Афганистане, или по службе в советской армии, они сохраняли между собой отношения. Эти люди давным давно дали показания об участии этих фигурантов в преступлениях в 2014-2015 годах. Поэтому прокуратура, если она хочет, она могла сейчас обнародовать эту информацию, хотя бы частично, или выступить с заявлением о том, что прокуратура владеет информацией, чтобы доказать, хотя бы заочно, вину указанных лиц.

Можно ли воспринимать всерьез последние объяснения президента Зеленского, о поездке в Оман? Потому что версии, которые поступали из Офиса президента, от того, что сказал последний раз Владимир Зеленский, на мой взгляд, несколько отличаются.

Не допустимо было так поступать по делу о поездке в Оман, так не имеет права поступать президент. Он не имел права покидать Украину, не имея для того соответствующих формальных признаков, без предупреждения дипломатического корпуса, без проведенной подготовительной работы. В этом деле речь идет не столько о вине, речь идет о безопасности государства. И он должен был понимать, что он не просто гражданин Зеленский, не имеет значения, он находится в статусе человека в командировке или в статусе человека в отпуске. Он - лицо, символизирующее государство и с ним связаны вопросы национальной безопасности. Не дай Бог бы что-то случилось, вы представляете чем бы это могло закончиться? А то, что произошло, оно выпадает за рамки всех международных правил и права. Президент не дает себе отчета, что могло случиться, тем более он пролетал над территорией вражеской страны.

Ну, на пресс-конференции человек может все, что угодно рассказывать, но, если он не на посту президента. В то же время мы увидели отсутствие одних журналистов и присутствующих представителей так называемых пророссийских медиа с весьма сомнительной репутацией. И тут у меня закрадывается вопрос, возможно, действительно к чему-то готовят. Возможно, сейчас будет разворачиваться принципиально неожиданный внутренний сценарий в Украине?

Эти все пространные философствования, которые делал президент на пресс-конференции, были полны бессмысленных фраз, и я скажу больше - это прекрасный материал для его профессии, для структур таких, как 95 квартал и так далее. Фразы достойные "лукашизмов" и "бушизмов". Но, хочу напомнить, пока люди плачут - это можно терпеть, но когда они начинают смеяться над главой государства - это конец. Трехчасовые философствования достойные цитатника "лукашизмов" и "бушизмов", но на самом деле это закончится фразой: "подумайте, что это за нация и кого она выбирает президентом", что является опасным для всего народа, для всей страны. Поэтому с такими вещами надо быть осторожными. Я уже не говорю о самом поведении президента. Ну, сколько можно уже говорить о том, что эти встречи не должны носить такой бессрочный характер, они должны быть ограничены во времени, во-вторых - президент не имеет права сидеть. Это неуважение. Я уже не говорю, развалившись в кресле, потому что это свидетельствует об отношении человека к тем, с кем он говорит. Ну, неужели там не найдётся человека, который бы сказал, что нельзя такие пространные фразы делать, нельзя разваливаться в кресле? Я сейчас говорю о вещах чисто человеческого характера, а фразы-ляпы будут разрушать имидж государства.

Вот вы только что сказали, что, возможно, определенные люди не могли не знать. А, возможно, окружение Зеленского, в отличие от него самого, очень хорошо знает, какой сценарий готовится, правда, они, конечно, не сообщают об этом президенту Зеленскому. С одной стороны, мы видим такие инициативы, как попытка провести законопроект о народовластии или закон о референдуме. Уже ведутся переговоры о подаче их в Венецианскую комиссию. А с другой стороны, мы понимаем, что президент Зеленский думает о каких-то виртуальных врагах и эфемерных противостояниях и, возможно, он не знает, что в определенное время Х, после введения этого законопроекта, нас может ожидать вполне дисбалансированная система ветвей власти. В конце концов, и сейчас - не сахар.

Что касается проектов таких, как двойное гражданство, законопроект о референдуме - это демонстрация полной неадекватности. На фоне войны люди решают вопрос двойного гражданства и проект закона о референдуме. Я сейчас не касаюсь содержания, потому что, если еще вчитаться в содержание закона - что о двойном гражданстве, что о референдуме, потому что там есть несколько вещей, о которых сейчас не говорят - это, в одной части, сначала запрет выставлять вопрос территориальной целостности, суверенитета на референдум, а в другой - порядок осуществления таких референдумов, я уже не говорю о референдуме по народной инициативе. Я просил бы помнить о собранных подписях, которые находятся в центральной избирательной комиссии по проведению конституционного референдума по народной инициативе. Они собраны и они юридической силы не потеряли. С моей точки зрения, этот законопроект готовился в тесном сотрудничестве с ОПЗЖ, там в тексте прочитывается очень много ярких вещей. Хотя все мы понимаем, что вопрос всеукраинского референдума должен быть урегулирован в законодательном плане, вопрос местных референдумов должен быть урегулирован в законодательном плане. Но странная странность, политическое руководство забыло о том, что идет война. На повестку дня выставляют вопрос референдума и двойного гражданства. И, что в вопросе первом - прекрасно понимаю, что это попытка запутать ситуацию, подыграть Кремлю, что во втором, вот запустили - приняли закон об обороте земель, но механизма не дали. А теперь представьте себе, что вводится двойное гражданство в нарушение Конституции - это прекрасная дорога, для того, чтобы "торговать" еще и землей. Они понимают прекрасно, что до следующего лета много времени и не один раз еще попытаются все это протянуть. Но тем более, это свидетельствует о том, что замыслы там на Банковой нечестные. И знаете, так и хочется сказать, чертова работа, даже изменить так не могут, пытаются обмануть людей - сорок миллионов - а закончится это трагедией и для людей, и для них как политиков.