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Espreso.tvОбществоРейдеры хотят превратить "Росаву" в "Днепрошину" - просто порезать на металлолом

Рейдеры хотят превратить "Росаву" в "Днепрошину" - просто порезать на металлолом

Единственный шинный завод в Украине - "Росава" - переживает непростые времена. Затяжной экономический кризис, отсутствие государственной поддержки отечественных производителей в настоящее время осложнились карантинными ограничениями в связи с пандемией коронавируса

В дополнение компанию "прессует" агрессивный кредитор, который пытается обойти законные процедуры банкротства и как можно быстрее разобрать предприятие на металлолом.

Белоцерковский завод "Росава" с почти 50-летней историей остался единственным национальным производителем автомобильных шин, после того как в 2015-м "Днепрошина" как мощное предприятие исчезло с лица земли. Сейчас это груда металлолома и сотни специалистов, которые пошли работать в АТБ или выехали за границу. До 2014 года это был бесспорный лидер рынка Украины, выпускал шины для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей, а также сельскохозяйственной техники, экспортировал почти на все континенты.

Кризис 2014-го больно ударил по Росаве. Из-за известных событий был потерян российский рынок. Ударом стало и введение правительствами нескольких стран - крупнейших партнеров завода - антидемпинговых ограничений. Потеря двух крупнейших рынков, падение экономики, военные действия внутри страны привели к невозможности обслуживания кредитных и других обязательств предприятия. А они нарастали, как снежный ком из-за штрафов и начислений.
Однако менеджмент предприятия приложил титанические усилия для сохранения производства и его модернизации. Более того - "Росаве" удалось выйти на новые рынки сбыта и сохранить трудовой потенциал, около 3 тысяч рабочих мест для квалифицированных работников завода. Несмотря на все судебные баталии вокруг банкротства, предприятие продолжает работу, тысячи людей и их семьи имеют стабильный доход и уверенность в завтрашнем дне, а государство - единственного шинного производителя.

По словам председателя профкома ЧАО "РОСАВА" Михаила Златоверха, даже в процессе банкротства на предприятии прилагали большие усилия, чтобы своевременно выплачивать сотрудникам зарплату, налоги в бюджеты всех уровней и другие отчисления.

"Наш трудовой коллектив - это самая большая ценность, это уникальные специалисты, которых мы получили за почти полвека работы. В сложные времена, несмотря на банкротство, мы продолжали платить более чем трем тысячам сотрудников заработную плату. За это время, мы выплатили около 150 млн грн, в т.ч. за 1 квартал 2020 - 50 млн грн. И остаемся самым крупным плательщиком в местный бюджет, фактически бюджетообразователем города Белая Церковь", - заявил профспилковець.

К сожалению, в конце 2018 года владельцы завода были вынуждены объявить о банкротстве предприятия. Для крупного бизнеса это не означает полный крах: грамотно проведенная процедура дает законный отдых от принудительного взыскания долгов. Зато у предприятия появляется возможность провести реструктуризацию производства, уменьшить затраты, разработать программы погашения долгов перед кредиторами. Обычно процедура банкротства преследует две цели: либо спасти предприятие, либо помочь ему выйти с рынка с наименьшими потерями для работников и кредиторов.

Правда, спасать предприятие приходится в сложнейших условиях, когда в государстве не работают механизмы поддержки отечественного производителя. А удерживать конкурентные позиции на экспортных рынках становится все сложнее из-за постоянного повышения цен на материалы и комплектующие. Более того в Украине отсутствует сырье для производства шин, поэтому 80% составляющих продукции - от каучука до корда - "Росава" вынуждена импортировать.
А сейчас, в дополнение к ситуации, которая способна "потопить" любое производство, "Росаве" приходится сопротивляться попыткам пустить завод с молотка на скорую руку, искромсать его на металлолом, как в свое время "Днепрошину".
В ноябре 2019 года сменился кредитор компании: ООО ФК "Инвестохиллс Веста" выкупила у ФГВФЛ около 2,5 млрд. и 16 млрд долгов ЧАО "РОСАВА" как поручителя других предприятий группы. Долг был выкуплен с огромным дисконтом более чем 90-процентным.

Стоит напомнить, что "Инвестохиллс Веста" - один из самых известных и самых агрессивных игроков на рынке взыскания долгов. Среди их методов работы - выкуп долга по дешевке, блиц-криг в судах, выкуп имущества должника с торгов за бесценок на доверенное лицо и последующая перепродажа за значительно большую сумму. Есть основания считать, что "Веста" не гнушается откровенно рейдерскими методами выбивания долгов или давления на суды.

На сегодняшний день "Инвестохиллс Веста" включена в реестр кредиторов "Росава" как обеспеченный кредитор. То есть без права голоса на собрании и комитете кредиторов, которые будут в дальнейшем определять судьбу процедуры банкротства. Также суд назначил экспертизу с целью определения стоимости залогового имущества и размера долга "Росавы" перед кредитором. Однако "Инвестохиллс Веста" не удовлетворяет ни пассивный статус, ни соблюдение всех судебных процедур. Здесь не скрывают: они заинтересованы в том, чтобы управлять процедурой банкротства единолично, определив порядок проведения торгов, и как можно быстрее продать имущество для его дальнейшего превращения в кучу никому не нужного железа.

Анализ активов "Росава", за счет которых кредитор собирается удовлетворить свои долги, свидетельствует о том, что после их продажи с аукциона другие кредиторы мало что получат. Кроме того, уже сейчас очевидно, что если "Весте" удастся задуманное, производственный комплекс "Росава", обеспечивающий около 3 тысяч рабочих мест, и дающий работу десяткам тысяч людей по всей стране, будет уничтожен. Это приведет не только к потере предприятия и рабочих мест работниками завода и других компаний, задействованных в производстве, но и к колоссальным убыткам государству в лице НБУ и налоговых органов, городу Белая Церковь, для которого завод фактически является бюджетообразующим предприятием.

Не представляет Белую Церковь без "Росава" и мэр города Геннадий Дик. "Предприятие всегда поддерживало город, и не только за счет уплаты налогов. Даже сейчас "Росава" делает все возможное, чтобы помочь городу в борьбе с пандемией. Так, в начале апреля предприятие обеспечило автомобили экстренной медицинской помощи города сезонными комплектами шин, передало крайне необходимые и дефицитные экспресс-тесты для диагностики COVID-19 во все медицинские учреждения города. Более того, завод обеспечивает своей котельной отопление одного из крупнейших районов города", - заявил глава Белой Церкви.

Есть два варианта выхода из этой ситуации. Один, самый плохой - быстро распродать недвижимость и построить высотки, распилить на металлолом без преувеличения современное оборудование, чтобы удовлетворить требования только одного, наиболее активного и агрессивного кредитора. Тогда у разбитого корыта останутся все: работники завода, государство, бюджеты города и области, кроме, собственно, "Инвестохиллс Веста". Но есть другой вариант: приложить максимум усилий для сохранения предприятия, его производства, коллектива, торговой марки, которая известна во многих странах мира. В таком случае "Росава" не только продолжит работать, приносить прибыль, создавать ВВП и пополнять бюджеты, но и сможет погасить долги перед кредиторами.

А еще мы сможем показать всему миру, что наше государство может предложить не только дешевое сырье, но и наукоемкий, высокотехнологичный качественный продукт с высокой добавленной стоимостью. На примере "Росавы" есть реальный шанс доказать, что в Украине есть мощный промышленный и интеллектуальный ресурс. И если за нашим государством закрепится такая репутация, это даст зеленый свет и другим предприятиям.

Так стоит ли ради удовлетворения амбиций определенного круга людей терять такую мощную машину, а заодно престиж и перспективы для Украины?

Ломать не строить...

 

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