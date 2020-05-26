Как жители многоэтажки на Львовщине сократили расходы на отопление почти на 50 %

28 мая, 2020, 08:44

Ульяна Букатюк

Многоэтажка «Липы-2» за семь месяцев прошла полную модернизацию. Стены с грибком и развалившиеся парапеты были аккуратно отремонтированы, и постоянную температура поддерживается во всех квартирах. Кроме того, расходы жителей на отопление снизились почти на 50%.

Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) «Липы-2» в городе Новояворовск Львовской области стало первым в Украине, получившее грант на модернизацию в рамках пилотного проекта от Фонда энергоэффективности — Первые ласточки.

Фонд энергоэффективности активно поддерживает и реализует мероприятия по тепловой модернизации в Украине и стремится довести энергоэффективность Украины до европейских стандартов путем снижения уровня энергопотребления и выбросов СО2 в жилом секторе. ЕС является крупнейшим участником совместного финансирования мультидонорского фонда.

В марте 2019 Фонд начал финансирование первых 12 ОСМД, чтобы протестировать пошаговый «путь клиента» и усовершенствовать рабочие процедуры от энергоаудита до верификации энергоэффективных мероприятий. Меньше года — и жильцы дома с 35-летней историей получили полностью измененное жилье и существенную экономию, потратив сравнительно незначительные суммы из своего бюджета.

Что нужно сделать, чтобы усовершенствовать свое жилье

«Дом был у катастрофическом состоянии, на головы людям падали парапеты, одни квартиры в отопительный период перегревались, другие — недостаточно нагревались», — вспоминает управительница ОСМД «Липы-2» Галина Джулай, уточняя, что до модернизации в доме ни разу не провели капитальный ремонт.

Именно Галина собрала совладельцев дома «Липы-2» на собрание и предложила принять участие в проекте по энергоэффективности.

«Чтобы принять участие в проекте, нужно было заполнить заявку, иметь уже какие-то наработки для дома: решение общего собрания о том, хотим ли мы термоизолировать свой дом, и иметь черновой вариант проектной документации. То есть показать, что мы действительно этого хотим и уже сделали определенные шаги в плане улучшения своего жилья», — вспоминает управительница ОСМД.

После того, как их заявление было одобрено, жители «Липы-2» получили инструкции о следующих шагах: проведение энергетического аудита здания и подготовка проектно-сметной документации. После завершения работ по тепловой модернизации был проведен второй энергетический аудит.

Сколько это стоило жителям дома

«Ориентировочная стоимость всех работ над зданием составила около 145 000 евро*», - говорит Галина.

Жители дома «Липы-2» взяли 10-летний кредит в банке-партнере проекта с процентной ставкой 19% в год. Менее чем через год большая часть кредита была выплачена.

«Это благодаря тому, что 70 % (почти 100,000 евро) от общей сметной стоимости возмещает Фонд энергоэффективности вместе с ЕС», — объясняет Джулай.

Грант выплатили средствами Целевого фонда многих доноров, который администрирует Международная финансовая корпорация (IFC). Средства этого фонда формируются из взносов Европейского Союза и правительства Германии.

Проведение аудита и подготовка необходимых бумаг обошлись ОСМД бесплатно.

«Поэтому в итоге нам пришлось покрыть 30% (около 45,000 евро) от общей сметной стоимости работ», — говорит Джулай.

Но Галина не остановилась и на этом, тем более, что проект не ограничивал привлечение помощи от других партнеров.

«Мы также подавались на программу энергоэффективности Яворивского района и получили еще 12,000 увро. Программа «Теплый дом» позволила привлечь еще 25,000 евро», — рассказывает она.

«В результате нам пришлось заплатить банку менее 5000 евро. Если разделить эту сумму на общую площадь всех 55 квартир, то получится около 1,5 евро долга за квадратный метр. Таким образом, жители квартиры площадью 60 квадратных метров должны будут заплатить всего 85 евро», - подсчитала Джулай.

Жить в тепле, без грибка и экономить

У Галины Джулай свое понимание эффективности модернизации дома. Ранее в некоторых квартирах постоянно были проблемы с плесенью.

«Прошлую зиму за весь отопительный сезон ни одного звонка из-за того, что кому-то в квартире слишком жарко или слишком холодно, вообще не было. Как выставили температуру 21 градус — так было во всех квартирах», — радуется Галина.

Благодаря проекту ЕС, класс энергоэффективности здания изменился с «G» (очень низкий, потребление энергоресурсов домом на более 67% выше базового уровня) до «Е» (пониженный, отклонение составляет порядка 25-50%).

Согласно рекомендациям энергоаудитора, в доме «Липы 2» установили индивидуальный тепловой пункт (ИТП), провели замену и термоизоляцию трубопроводов системы отопления в неотапливаемых помещениях, осуществили теплоизоляцию наружных стен и конструкций, а также сбалансировали гидравлическую систему отопления.

Лучше всего об успешности проекта свидетельствуют цифры в платежках, убеждена Джулай:

«Я сравнила платежки: за январь 2020 года потребление домом теплоносителя сократилось вдвое по сравнению с январем прошлого года», — гордится Галина.

Благодаря энергомодернизации базовое энергопотребление здания сократилось на 46%, а общие коммунальные платежи его жильцов - на 35%.

«Люди получили 50 % экономии, практически новый красивый дом с намного большим сроком эксплуатации. Поэтому 85 евро единоразового взноса — это фактически ничто по сравнению с той экономией и комфортом, которые мы получили благодаря программе», — считает Джулай.

Также важно отметить, что благодаря модернизации дома выбросы CO2 снизились на 25%.

«Если примерно 100 зданий в каждом городе снизят потребление энергии таким же образом, это уменьшит выбросы CO2 на 30–40%», - говорит Галина Когут, региональный консультант по получению поддержки EEF во Львовской области.

Согласно эксперту, проведение комплексной модернизации продлевает срок эксплуатации здания примерно на 25 лет.

«Это также повысило цены на квартиры более чем на 15%», - добавляет Когут.

Эффективность энергетического сектора и благосостояние жителей страны взаимосвязаны. С 2014 года ЕС и его финансовые институты мобилизовали более 15 млрд евро в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ в Украине. Одним из приоритетов является энергетика - в рамках различных программ ЕС помогает Украине снизить свою энергетическую зависимость, сократить объем выбросов углекислого газа, способствует энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии.

Сейчас проект «Первые ласточки» принес первые ощутимые результаты: позволяя другим бенефициарам EEF модернизировать свои дома и получать компенсацию. С октября 2019 все ОСМД могут подаваться на программу от Фонда энергоэффективности — «Энергодом», целью которой является массовая термомодернизация многоквартирных домов.

* 4,2 млн. грн .; Все цены в этой статье были конвертированы в евро по обменному курсу от 11 мая 2020 года.

Эта статья разработана при содействии Европейского Союза в рамках инициативы EU4Energy. Ее содержание является ответственностью исключительно автора и никоим образом не отражает точку зрения Европейского Союза.