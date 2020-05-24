Пленки Деркача: кому выгоден украинско-американский скандал?

24 мая, 2020, 10:04

Николай Княжицкий

Как повлияет на украинско-американские отношения обнародование экс-регионалом Деркачем будто бы записей разговора между Петром Порошенко и Джо Байденом и кому выгодно втягивать Украину в международные скандалы?

Это - Socar, это - шаурма. Помните, когда-то нам здесь пытались навесить ее на уши. Здесь я вам вешать ее на уши не буду ....

А теперь о шаурме, которую вместо лапши нам вешают на уши. Я имею в виду пленки, которые распространил Андрей Деркач якобы разговоров Байдена и Порошенко. Почему я начал здесь, на этой заправке, говорить о шаурме? Да, действительно, здесь фотографировался Зеленский, и да, действительно, я сейчас еду во Львов, Ивано-Франковск и везу костюмы для медиков от Фонда Порошенко. Да, действительно, Зеленский причастен к этой утечки.

Итак, что произошло с так называемыми пленками Деркача? Если внимательно слушать весь этот разговор, выбросить пропагандистские обвинения, домыслы, идеи Деркача, то видим несколько очень важных пунктов.

Во-первых, Соединенные Штаты Америки действительно хотят поддержать Украину. И Байден, который разговаривал с Порошенко, это не просто политический кандидат, каким он является сейчас. Это вице-президент нашего крупнейшего союзника. Именно поэтому, когда Офис президента решил опубликовать эти пленки (а у меня нет сомнения, что Деркачу их отдал Офис президента, потому что такие пленки записываются через специальную связь только в Соединенных Штатах и в наших специальных службах, и в Офисе президента), сделал очень большую ошибку, потому что украинским лидерам никто не будет доверять. И Зеленскому никто не поверит, что завтра он не захочет обнародовать свой разговор с кем-либо. Это - огромная ошибка. Опять же независимо от того, к кому именно или к какой политической силе принадлежит Байден.

Вторая ошибка - верить интерпретациям Деркача, потому что, кроме того, что Америка - наш союзник, Америка помогает нам проводить реформы. Они обсуждают с Порошенко те реформы, которые должна проводить Украины, чтобы получить транш Международного валютного фонда, дополнительный миллиард от Соединенных Штатов Америки и другие средства, которые к нам смогут поступить, если мы действительно эти реформы будем проводить. Почему эта поддержка нам очень нужна? Потому что очень многие люди против этих реформ. Один из тех, кто заинтересован в том, чтобы эти пленки выплыли, очевидно, Коломойский, так как именно в США сейчас Большое Жюри рассматривает дело против него, и он, как никто, хочет показать политически несправедливым делом. Второй, кто в этом заинтересован, это Зеленский, который "шьет" сейчас Порошенко государственную измену. За что? За то, что Порошенко общался с нашим крупнейшим союзником и защищал страну от агрессора? А, может, изменяет сейчас Зеленский, который выбросил эти пленки, с моей точки зрения? Может, изменяет Зеленский, который ослабляет украинскую армию отводами и разведениями и запретом стрелять. Может, изменяет Зеленский, который на пресс-конференции говорит, что "мы не будем стрелять первыми" так, будто раньше мы первыми стреляли. Так что никакой измены Порошенко в этих пленках нет. Есть разговор двух серьезных государственных мужей. Интересно наблюдать за тем, как это делает украинская политика. Порошенко очень переживает за развал коалиции и правильно делает, потому что коалиция, которая пришла после Майдана, - это была первая украинская коалиция в украинском парламенте, которая могла делать серьезные реформы и в военной сфере, и в гуманитарной. И благодаря этой коалиции мы устояли как государство, когда некоторые фракции оттуда выходят, Порошенко за это переживает. Переживает обоснованно. Сейчас мы видим последствия этих выходов из этой коалиции.

Что еще такого важного в этих разговорах? На самом деле ничего. Отставка Шокина? Так сам Порошенко говорит, что "Самопомощь" требовала отставки Шокина. И не только "Самопомощь", но и многие политические силы и общественных институтов, так об этом говорит Байден. Что еще? То, что он пытается повлиять на другие политические силы. И, слава Богу, что пытается повлиять, если самим ума не хватает, потому что влиять он хочет для того, чтобы Украина получила деньги и защитилась от врага. Одним словом, ничего удивительного или экстраординарного в этом разговоре, конечно, нет. Выйдет из этого разговора очень большой пшик. Но жаль, что те люди, которые возглавляют наше государство, могут уничтожить все, что построено за последние пять лет: национальное сознание, армию, реформы, справедливость, свободу, демократию конце концов. И то, что они пытаются это сделать, мы видим.