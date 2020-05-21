Шахтерам следует пикетировать имения Ахметова, а не правительственный квартал

21 мая, 2020, 09:57

За период действия "Роттердам+" бизнес-империя олигарха Рината Ахметова вывела из Украины около миллиарда долларов

Еще 6 лет назад олигарх Ринат Ахметов призвал вывести украинских военных с "мирных городов Донбасса" и не вести там боевых действий, а уже через несколько лет получил "Роттердам+".

Теперь Ахметов угрожает шахтерскими забастовками, и правительство останавливает атомные блоки ради сохранения энергетической монополии олигарха. Но действительно ли это все ради сохранения рабочих мест шахтеров?

Анализ финансовой отчетности компании "ДТЭК Энерго" показывает, что за 2016-2019 годы из компании скрытыми дивидендами было выведено около 1 млрд долл.

Всего за период 2016-2019 годов (период действия формулы "Роттердам+") группа ДТЭК заработала около 4,7 млрд долл., А сегмент тепловой генерации и добычи угля - около 3,15 млрд долл. (показатель EBITDA).

Но значительная часть этих средств не была инвестирована в эффективность угольных электростанций или в электрофильтры, повышение зарплат шахтеров, а была выведена из Украины на нужды акционера.

Схемы вывода средств из украинских компаний группы ДТЭК, как правило, маскировались либо под торговые операции, либо под инвестиции.

Ведь компания находилась в процессе реструктуризации долгов, и это накладывало ограничения на классические выплаты дивидендов акционеру. Итак, схемы, которые использовались, можно условно разделить на две группы:

1) вывод денег через покупку акций;

2) через торговые операции.

Вывод средств через покупку активов

В 2017 году компания ДТЭК объявляет о покупке акций машиностроительных заводов "Корум Групп", принадлежащих СКМ, которая является материнской компанией всех бизнесов олигарха.

Очевидно, компания ДТЭК не является машиностроительной компанией, а то оборудование, которое необходимо компании, можно покупать через открытые тендеры.

Но через такую покупку заводов "Корум" на СКМ были выведены 100 млн долл., которые были заработаны через схему "Роттердам+" в 2016-2017 годах.

Еще одна схема вывода денег описана инвестиционной компанией Dragon Capital в отчете от 5 марта 2019 года.

В августе 2017 г. оффшорные компании, аффилированные с СКМ, купили на приватизации по 25% акций компаний "Днепроэнерго" и "Западэнерго" за 1,1 млрд грн. Во втором квартале 2018 ДТЭК выкупает у структур СКМ эти же пакеты акций, но уже за 2,6 млрд грн.

Очевидно, что разница - 1,7 млрд грн - это выведенные из компании ДТЭК деньги в интересах акционера-олигарха.

Всего в 2018 году группа ДТЭК купила корпоративные судьбы в кипрских GPL Power Limited и GPL Ingen Power Limited на сумму 253 млн долл. (6,8 млрд грн), которые, возможно, были использованы для выплат акционеру, поскольку это никак не связано с инвестициями в повышение эффективности бизнеса.

Покупка новых облэнерго

В начале 2019 г. ДТЭК приобрела еще два облэнерго: "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". По информации СМИ, стоимость покупки составила 250 млн долл.

Формально эти облэнерго покупал газодобывающий дивизион группы ДТЭК - "Нефтегаздобыча" (DTEK Oil & Gas). Но анализ финансовой отчетности показывает, что "ДТЭК Энерго" выдал кредит компании DTEK Oil & Gas в размере 450 млн долл.

Поэтому утверждение, что Ахметов купил новые облэнерго за счет тарифов, собранных с украинцев, имеет право на существование.

Но что интересно, вывод этих 450 млн долл. из бизнеса угольных шахт и угольных электростанций состоялся в 2014 году, когда была активная фаза войны на Востоке и когда на ТЭС был дефицит угля, что и закончилось веерными отключениями электроэнергии в декабре 2014 года.

Вывод денег через торговые операции

Два года назад в СМИ появилась странная новость, что крупнейшим продавцом угля в Украине является Швейцария.

На самом деле новость легко объясняется - компания ДТЭК была крупнейшим импортером российского угля в Украине (при формуле "Роттердам+»), но в документах такой уголь продавался сначала на швейцарскую "прокладку" DTEK Trading SA, там делалась наценка, и тогда уже по завышенной цене угля продавалось в Украине.

То есть схема такая: "ДТЭК РФ" - "ДТЭК Швейцария" - "ДТЭК Украина". По такой же схеме поставлялся уголь и из США и ЮАР.

По экспорту электроэнергии применялись схемы с занижением цены - это позволяло занижать прибыль до налогообложения в Украине и аккумулировать прибыль в низконалоговых юрисдикциях. С помощью таких схем из Украины на швейцарскую "прокладку" было выведено более 100 млн долл.

Также, согласно финансовой отчетности компании ДТЭК, за последние 4 года около 600 млн долл. компания ДТЭК оплатила услуги компаниям, аффилированным с группой СКМ.

Эти платежи выглядят непрозрачно и также, похоже, значительная часть таких платежей "связанным" компаниям является скрытой выплатой акционеру.

Шахтерам нужно пикетировать виллы Ахметова

За прошедшие 4 года ДТЭК Ахметова приватизировал по 25% акций еще пяти энергетических компаний. Также у российской группы VS Energy было куплено два облэнерго, за которые тогдашним российским акционерам щедро заплатили 250 млн долл.

Еще за 200 млн евро была куплена вилла на южном берегу Франции, а осенью еще 700 млн долл были заплачены Фирташу за "Укртелеком". Но на модернизацию угольных электростанций и установки фильтров - денег не было. Поэтому в следующий раз шахтерам надо пикетировать имения Ахметова.

А останавливать дешевые атомные блоки ради новых сверхприбылей Ахметова - это откровенно коррупционная схема, которую хотят внедрить взамен "Роттердам+".

"Экономическая правда"