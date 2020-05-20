Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков

22 мая, 2020, 07:01

Игорь Бондарь-Терещенко

Среди книг этого обзора - развенчание стереотипов и разбивание штампов, а также речь о защите от агрессии в информативном пространстве современности. Которая, как уверяют авторы, в первую очередь подлежит программированию и созданию "альтернативной" реальности

Ли Рич. Мифы о PR. - М .: Фабула, 2020

Сегодня, когда "фейковые новости" стали привычным термином, неудивительно, что значительно ослабла вера в PR. Своей книгой "Мифы о PR" Рич Ли восстанавливает эту веру в очень важное время. Автор составил воедино бесценный анализ области PR в XXI веке, вместе со всеми его малозаметными аспектами, рассказав, как стать профессиональным работником индустрии со стратегическим мышлением.

"Во всех разделах этой книги я буду развенчивать мифы, которые существуют как внутри, так и вне сферы связей с общественностью, - замечает автор, - в то же время рассматривая распространенные ошибочные представления о результатах нашей работы, наиболее очевидным и распространенным среди которых является то, что "плохого паблисити не бывает".

В общем целью написания этой книги было создание автором чего-то больше похожего на инсайдерское пособие для индустрии PR. Чего-то, что можно легко понять, и главное - чтобы этим могли пользоваться студенты, владельцы компаний и другие индивиды, которые в будущем (или даже сегодня) получать пользу от паблик рилейшнз,

Мичио Кайку. Гиперпространство. - Л .: Летопись, 2019

Автор этой книги отвечает на вопрос, существуют ли еще измерения, кроме привычных трех пространственных и одного временного. Возможно ли путешествовать во времени и изменить прошлое? Существуют ли параллельные миры? Многие из нас задумывались над этим, однако до недавнего времени ученые отвергали такие идеи. Теперь все изменилось, и эти вопросы стали темой интенсивных научных исследований.

Поэтому книга "Гиперпространство" - это настоящая научная одиссея сквозь параллельные миры, искривленное пространство-время и десятое измерение, а также увлекательный рассказ о поиске знаменитой "теории всего", которая объединила все силы природы и раскрыла тайну происхождения Вселенной.

Дмитрий Кулеба. Война за реальность. Как побеждать в мире фейков, правд и сообществ. - М .: Книголав, 2019

Эта книга - настоящее пособие по защите персональных данных, развития критического мышления и противодействия манипуляциям в эпоху массовой интернетизации и диджитализации. Основным толчком к ее написанию была аннексия Крыма и начало вооруженной агрессии со стороны России, ведь ложь и манипуляции, которые распространяются через интернет, стали неотъемлемой частью этой войны. Ориентируясь на примеры из Украины, других стран и опыт компаний, автор проанализировал, как идет война за реальность и выделил пять правил, которые помогут в ней победить.

"Телевидение, соцсети, онлайн-платформы и сообщества, реклама, блоггеры, фейки и несколько версий правды на любую тему - все это окружает каждого из нас ежеминутно, - напоминает он. - Со всех сторон разные силы воюют за то, чтобы повлиять на наше восприятие реальности и склонить нас на свою сторону. Мы и сами постоянно, иногда бессознательно, воюем. Книга именно о том, как побеждать в этой войне за реальность. Читайте, если хотите найти точку опоры во вселенском информационном потопе, понять, как настроена машина коммуникативной войны и не позволять другим манипулировать вашими эмоциями, убеждениями и выбором ".

Галя Аккерман. Бессмертный полк. Священная война Путина. - Тернополь: Учебная книга Богдан, 2019

В книге известной французской публицистки раскрыт источник русского национализма, объяснена его направленная против всего человечества агрессивная сущность (ведь, если перефразировать известные слова Путина, "нам нужен такой мир, где будет только Россия"), разоблачен преступный характер российского так называемого патриотического воспитания, которое заключается в милитаризации всего общества и превращение детей в запрограммированные автоматы для убийства.

Эта книга - мощное предостережение всему человечеству и слишком актуальна для нас, потому что мы - первый объект в развитии "русского мира", которое российские агрессоры в украинской шкуре скрывают разговорами о "мире". "В течение многих столетий, - напоминает автор, - русский народ считал себя носителя мессианской идеи, которая приближает его к Богу и истине и оправдывает его территориальные завоевания и господства над другими народами".

Пол Экман. Теория лжи. Как определить лжеца в бизнесе, политике и личной жизни. - М .: КМ-Букс, 2019

Вопросов, на которые отвечает автор этой книги, в нашей жизни накопилось немало. Например, известно ли вам, что обычно даже во время десятиминутного разговора любой человек врет три раза? Знаете ли вы, что детектор лжи на самом деле разоблачает не ложь, а только эмоциональное состояние подопытного? Почему опытные лжецы с легкостью проходят проверку на детекторе лжи, а многие подозреваемые в возбужденном эмоциональном состоянии были ошибочно признаны виновными и получили пожизненное заключение за преступления, которых не совершали? Однако разоблачить лжеца можно даже по одному из многочисленных признаков поведения: телодвижению, жестах, мимике лица или оговорок. Надо только уметь это заметить и проанализировать. Автор этого мирового бестселлера учит разоблачать скрытые эмоции других людей, распознавать признаки лжи, отличать ложь от скрытых эмоций и даже ... врать. Книга будет полезной не только специалистам, которым нужно разоблачать ложь во время работы, но и обычным людям, которые ежедневно могут стать жертвами лжи.