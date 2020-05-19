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Espreso.tvОбществоКакие же мы красивые в нашей вышиванке! Всемирный день вышиванки - день чистой украинской красоты

Какие же мы красивые в нашей вышиванке! Всемирный день вышиванки - день чистой украинской красоты

В третий четверг мая все украинцы в знак единства одеваются в вышиванки. В этом году, несмотря на карантин, праздник будет еще ярче и роднее - мы нарисуем Дерево Рода!

Так сложилось, что всегда, когда нам хорошо, мы одеваем то, что для нас больше, чем просто одежда - наши вышиванки. В них девушки и женщины еще красивее, мужчины - особенно мужественные и стильные, дети - как ангелочки в замечательных рукотворных одеждах.

Вышиванку творят с любовью, вкладывая в каждый узор определенный смысл, искренние мысли и душу. В вышивальщиц есть много традиций и обрядов перед собственно процессом вышивания, потому что это - особое творчество, в котором передается наша украинская красота, наша душа.

Вышитая сорочка - своего рода оберег, символ здоровья, благополучия и красоты, счастья и родовой памяти, любви и праздничности. Когда говорят, что человек родился в сорочке, имеют в виду, что это - счастливый человек.

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В этом году День вышиванки - день Родовода

"День Вышиванки 2020 посвящается украинской семье и родословной. Пандемия дала возможность остановиться и осмыслить, что действительно важно - забота о старшем поколении и воспитание образованного, гуманного будущего, - считают организаторы праздника, общественная организация" Всемирный день вышиванки ".

"Призываем каждого посвятить карантинный период исследованию своего рода. Формирование дерева рода - не только увлекательное дело, это - крайне важная составляющая возвращения исторической памяти целого народа. Поспрашивайте у старших родственников о своих пра-пра, откуда они родом, кем были и какие на самом деле имели фамилии. Вы откроете для себя много неожиданных фактов о принудительных переселения, русификации, участие в освободительной борьбе, репрессиях, потерях семьи во время голодоморов. Вместе с тем, вы отыщете в своих родословных и выдающихся ученых, врачей, художников, военных - родственников, которые на самом деле были героями своего времени.


Также День Вышиванки - День Родовода посвящаем выдающимся украинским семьям, несколько поколений которых делали значительный вклад в развитие украинской государственности, культуры, науки. Таким образом стремимся заполнить пустоту в информационном пространстве и привлечь внимание украинцев к тому, что каждый украинский род является частью корня, из которого вырастает Украина ", - говорят организаторы праздничного мероприятия.

Музыка в видео: "Onuka"
Оргкомитет Всемирного Дня вышиванки

Мировой флэшмоб нашей красоты

Во Всемирный день вышиванки Всемирный конгресс украинцев (СКУ) приглашает украинцев со всего мира присоединиться к флешмобу. "Поражаем мир красотой и разнообразием украинских вышиванок! Внеси свой вклад в флешмоб СКУ: поделитесь историей вышивки на Facebook и отметьте сообщение решеткой # ДеньВишиванкы #VyshyvankaDay", - написали организаторы праздничного действа на странице СКУ в Facebook.
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Украинцы - о своей рубашке, которая ближе к телу

Анжелика Рудницкая, певица, художница: "Вышивка - это любовь"
"У меня много вышиванок и вышитых вещей. Одни - абсолютно  современные вышиванки, которые я одеваю без поводов, просто под настроение, а есть настоящие раритеты - вышитые сорочки, привезенные из разных регионов Украины этнографами. Я их берегу, любуюсь ими, почти не одеваю, понимая, что это музейные экспонаты.

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История одной современной рубашки особенно щемящая - ее вышивали дочь и мама, которой диагностировали тяжелое заболевание. Чтобы заработать деньги на лечение - они вышили бисером очень красивую сорочку. Она была очень дорога, но мой любимый решил, что девушек надо поддержать, а меня - порадовать. Так в моей коллекции появилась еще одна особая сорочка. В ней много любви и сострадания, которые важны для каждого из нас.
Люблю каждую свою вышиванку. И помню каждую историю. Люблю дарить вышиванки. Обожаю, когда семья собирается в вышиванках. Тогда мир сияет радостью.

Вышивка греет, оберегает, вдохновляет, наполняет мир красотой, гармонией и любовью. Если бы не было вышиванок - жизнь была бы значительно более бесцветной. Когда совсем нет силы или плохо - надевай вышиванку и сила прибудет.

Когда очень хорошо - надевай вышиванку - пусть мир становится еще ярче и красочнее. Вышиванки - это кровь нации, это наши древние письмена, обереги, сила памяти и визитная карточка Украины. Вышиванка - это любовь ", - так считает Анжелика Рудницкая.

Людмила Чечель, журналистка, радиоведущая: Вышиванка - наша судьба на холсте

"Вышивка - код украинской нации. Бесценное наследство украинцев. У меня их точно больше, чем пальцев на руках. Каждая из них дорога сердцу и душе. Уже через неделю достаю из сундука и одеваю по очереди. В каждой вышиванки своя история. Одну из них вышила сама. Это не просто одежда - это наша судьба на полотне ".

Лилия Цвит, блоггер, кулинарная мастерица, администратор женских сообществ в сети: Вышиванка - свидетельство того, что у украинок золотые руки

"Для меня это еще один признак нашей украинской нации. Неповторимый и особый, с большой красотой и глубоким смыслом. Это еще одно подтверждение того, что украинкам дарованные Богом золотые руки, терпение и вдохновение творить красоту. На День вышиванки буду гордиться нашими красавицами в ярких красках вышиванок! И без лишней скоромности - хвалиться своим собственным творением ".

Лилия Цвит с мужем.

Вероника Степанченко, львовянка: Вышиванка - всегда праздник

"Это праздничное настроение и обычаи моей семьи! Радуюсь, когда на праздники мы всей семьей одеваем вышиванки и такие красивые, праздничные идем в церковь или гуляем по городу! Это прекрасно, когда у нас есть собственные такие красивые традиции, следовать им - красота и наслаждение, чувство рода во всей его красоте! ".

Вероника Степанченко.

Галина Голубович, председатель БФ Ивана Омелянюка "Будущая Волынь-Украина": Вышиванка - это ответственность за будущее

"Вышиванка - как код нации, дает особые ощущения в будни и праздники, это - принадлежность к украинскому народу, его истории, культуры и одновременно - ответственность за его будущее ".

Галина Голубович

Юля Стець-Грещук, учительница со Львовщины: Вышиванка для меня - это память о моих предках

"Бабушка (которой уже нет) единственное, что сохранила во время войны, это вышиванку, которую имела на себе, все остальное оставили, когда убегали, поэтому для меня это что-то лично-патриотическое".

Любовь Скок, библиотекарь из Киева: Вышиванка - это рукотворная история рода
"Когда я была маленькой, у моей бабушки была очень красивая вышитая рубашка, которую она держала "на смерть ".

В детстве мы выбегали на улицу, когда невеста с дружкой в украинском национальном костюме шли приглашать кого-то на свадьбу. Это было такое событие!

Когда я была свидетельницей у сестры на свадьбе, мы тоже одели нашу местную народную одежду. На нас выходили полюбоваться люди из дворов. Мы были такие красивые! Я тогда узнала, что ленты на венок цепляются разного цвета, потому что каждый цвет что-то символизирует, а не просто так. Ощущение, что ты украинец, закладывается в глубоком детстве.

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Сорочка - совокупность божественных энергий

"Сорочка - не только часть нашего гардероба, а определенная закодированная совокупность сорока божественных энергий, творят совершенную и гармоничную судьбу человека ... Готовая сорочка становится как живым существом, которое создает вокруг себя особый энергетический контур, особую ауру, что имеет гармонизироваться с телом человека" , - пишет Мария Чумарна, писательница, исследовательница народного творчества, автор книг "Код украинской вышивки", "Вышивка судьбы", "Тайнопись вышивки".

Сорочка для украинок - это, можно сказать, первое письмо, которым они запечатлевали свои мечты, надежды и пожелания. Каждый виток и стежок, сделанный на холсте, обязательно был знаковым, нес в себе огромную смысловую нагрузку. И, как часто это бывает, то, что заложено в пожеланиях и мечтах, непременно осуществлялось.

Такую особенность приписывают и вышиванке. Вспомним еще из сказок: сестры вышивают своему брату вышиванку, в которой он был практически непобедимым. Таким своеобразным энергетическим "панцирем", который должен защищать нас от дурного и привлекать хорошее, и наша вышиванка.

"Праукраинцы знали что-то очень глубинное и большое о сокровенный связи человека в его триединой природе со своим Творцом: физической, духовной и ментальной. Поэтому вся наша обычаев закодировала эту древнюю мудрость. Потому уже при рождении ребенка ему дарили символическую " сорочку " в виде четырехугольного отрезка белого полотна (полотно - от поля) и это полотно называлось крыжма (дорогой света, благословением чистотой любви). и "поле" новорожденного ребенка быть чистым, готовым к ясному посева судьбы ", - пишет Мария Чумарна.

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Весь мир - в вышиванке!

Сегодня миллионы украинцев по всему миру оденуться в вышиванки. Многие неукраинцы во всех уголках мира в знак солидарности с нами, в знак дружбы и уважения к нам также наденут это бесконечно красивое произведение рук украинцев.

Лилия Цвит

И мы еще раз обратим особое внимание на наши традиции и обычаи, ощутим на себе эту особенно родную одежку. Вышиванка - как молитва, особый наряд, в котором хочется мечтать, в котором четко представляется свои корни и в котором четко ощущается ответственность за будущее.

Мы все очень красивые в своих вышиванках. Давайте наденем эту вышитую красоту - в знак единства, поддержки, любви. Нас смотрит весь мир и в этот момент весь мир любуется нами! Светлого настроения в вышитый день!

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