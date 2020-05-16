Шустер VS Дубинский и войны олигархов

17 мая, 2020, 10:07

Николай Княжицкий

Когда с телеэкранов мы наблюдаем за ссорой Шустера и Дубинского, мы понимаем, что на самом деле, это война олигархов Ахметова и Коломойского. О том, что на этот раз не поделили самые богатые люди страны и сможет ли Украина когда-то победить "олигархию" - в новом блоге Николая Княжицкого на Еспресо

Ну что друзья, кого будем поддерживать: Савика Шустера или Дубинского и Шария? Война между ними, ссорятся. Иван Иванович и Иван Никифорович, как у великого классика украинской литературы Николая Гоголя. Не было бы это все так смешно, если бы не было так грустно, потому что само существование Савика Шустера на украинских каналах является лучшей иллюстрацией существования олигархической модели.

Вот на каких медиа был Шустер? Был на "Интере" у Левочкина, Фирташа, у Пинчука был (там, собственно, начинал) на "ICTV", был у Коломойского и сейчас у Ахметова. Причем по кругу ходит между этими олигархами. А вот если Шустер работал у кого-то, то тот, у кого он работал, является олигархом. Правда, это лучший показатель, потому что каждый олигарх хочет финансировать медиа для того, чтобы влиять на политику, а более опытного манипулятора, чем Савик Шустер, в украинской политике не существует. К сожалению, это понимают лидеры не только олигархических группировок, то есть олигархи, но и многих политических сил, потому что каждый из них, кто хочет добиться успеха, считает, что этого успеха можно достичь, если занесешь Савику большую сумку с деньгами и попадешь к нему на эфир.

Звучит все это для меня смешно и очень грустно. Савика знаю очень давно, еще со времен его работы на "Радио Свобода" в Москве в конце существования Советского Союза или в начале уже независимой Украины - даже не помню. Но этот человек, очевидно, очень изменился после того, как попал в Украину. И Украина очень изменилась с тех пор. Леонид Кучма построил вместо партийной модели, когда мы, граждане, можем голосовать за ту или иную политическую силу, олигархическую модель, когда несколько олигархов фактически делят между собой страну, договариваются, ссорятся, воюют, используют для этого медиа, оружие свое. Савик является частью этого оружия, хотя таких элементов очень много. Я понимаю, что это в свое время, еще в апреле 2013 года, отказался ходить на это шоу. Побыл там, посмотрел на весь цирк, на срежиссированную какую-то ссору между покойным Бузиной и Олегом Ляшко, на все манипуляции Левочкина и Фирташа, которые тогда за этим стояли, на Савика, который служил этим манипуляциям, и сказал: нет, с меня хватит. Но мои коллеги политики туда ходят. Считаю это очень большой ошибкой, но вернемся к сути конфликта.

В чем суть конфликта, думаю, вы тоже поняли. Ахметов является одним из крупнейших производителей так называемой зеленой энергетики. Просто он поставил очень много солнечных электростанций в Украине, и правительство, благодаря его лоббизму, приняло решение закупать эту электроэнергию гораздо дороже, чем она на самом деле стоит, и дороже, чем ее покупают в Европе. Кроме того, у Ахметова есть угольные шахты, где работают люди, и им тоже надо платить. Конечно, атомная электроэнергия намного дешевле, чем цена, по которой мы закупаем зеленую энергетику, и чем традиционный уголь. Разные страны по-разному выходят из этой ситуации. Атомная энергетика, конечно, тоже зло, и в зеленой энергетике ничего плохого нет, но только тогда, когда эта зеленая энергетика сама не вредит природе, как в Карпатах, когда пытались построить гидроэлектростанции на горных реках, убивая тем самым эти реки, или стоит нам нормально, как в Европе, а не по той цене, по которой у нас покупают эту солнечную или ветровую электроэнергию - очень дорого. Так что здесь и есть конфликт.

Коломойский, который, как я уже понял, и я думаю, вы все тоже, человек не чужой для Дубинского, а теперь уже и для Шария, является владельцем очень многих предприятий в Украине. И эти предприятия эту электроэнергию потребляют. И Коломойский заинтересован эту электроэнергию получить как можно дешевле, не дать заработать Ахметову, а получить прибыль самому, поэтому он лоббировал открытие украинских энергосистем для российской энергетики, поскольку это снижало бы цену закупки для его предприятий здесь. Один из депутатов, которого называют близким к Коломойскому, господин Герус, даже готовил соответствующие законопроекты, и целый конфликт был в Верховной Раде по закупке российской электроэнергии. Вот две семьи между собой враждуют. Эти две семьи фактически являются основой режима Зеленского. Ну есть еще третья - Пинчука. И Левочкин с Фирташем тоже в игре. Вот снятие Витренко с должности заместителя главы Нафтогаза, вернее, с должности человека, ответственного за коммерческую деятельность Нафтогаза и за юридические сделки Нафтогаза, как раз и является свидетельством этой игры Левочкина и Фирташа, так как именно они заинтересованы в том, чтобы мы покупали российский газ через прокладки, как это было во времена РосУкрЭнерго, по крайней мере так утверждает сам Витренко.

И вот эти четыре олигархические группы, они Украину не отпускают. Созданы они были в свое время Леонидом Кучмой, созданы для того, чтобы управлять через них Украиной, чтобы самому стать частью этой системы и по сути раздерибанить Украины между этими группами. Для того, чтобы это сделать, надо было полностью подавить какую-либо политическую жизнь, поэтому партии у нас фиктивные, а руководят этими партиями или людьми вот эти четыре семьи, они же управляют и всеми медиа, и влияют на большинство медиа. Есть много других богатых людей, но их влияние значительно меньше.

Ну вот один из них, например, Петр Порошенко. Очень богатый, бывший Президент, но именно он в свое время убрал Шустера из Украины, как механизм манипуляций общественным мнением, недопустимый в Украине. Законно он это делал или незаконно, ограничение это свободы слова или не ограничение - это другой вопрос. Все, что делал Порошенко - он пытался ослабить других олигархов, изменить олигархическую модель.

Как вы помните, Порошенко сам первый раз пришел во власть с помощью одной из олигархических групп. Об этом очень много писали и очень много говорили, обвиняли его в этом. Но придя в эту власть, он нашел в себе силы и возможности быть независимым не только от этой группы, но и от многих других. Не полностью, так как сила этих групп настолько велика, что полностью быть от них независимым, скажем прямо, невозможно. Но такая легкая зависимость их не устраивает, потому что им надо было любой ценой убрать Порошенко. Убрать Порошенко и привести Зеленского, который выступал перед каждым из них на корпоративах, которому они платили какие-то копейки, который их за это благодарил, и который продолжает быть от них зависимым. Именно эта зависимость и невозможность управлять процессами приводит к олигархическим войнам, которые мы видим. А Савик - просто инструмент этих олигархических войн.

Проблема в том, что страна, базирующаяся на экономике, которой руководят четыре семьи, четыре семьи, может, их чуть больше, чуть меньше, эти олигархи, которые владеют крупнейшими медиа-группыами, которые используют вот таких Савиков и влияют на политику, такая страна не может выжить экономически. Потому что для того, чтобы страна выжила экономически, надо, чтобы люди платили налоги. Когда экономика монополизирована, и она в руках этих четырех семей, и эти четыре семьи могут влиять на политику, то нет ни одного такого руководителя налоговой инспекции, который смог бы с них эти налоги получить. Итак, наша страна всегда будет бедной, а конкуренции этим олигархам не возникает, потому что Антимонопольный комитет по большому счету тоже в их руках. Налоговой базы нет. Налоговой базы нет, потому что не дают они развить это эффективному малому, среднему бизнесу, тем, кто мог бы создавать им конкуренцию. Они хотят быть собственниками всего и все контролировать. И не платить налоги. С кого тогда взять налоги? Совершенно верно - с тех, кто очень мало зарабатывает и является частными предпринимателем, кто не может с ними конкурировать, но хоть что-то производит или хоть чем-то торгует. Поэтому возникают эти "фискальные" законы, которые пытаются фискализировать малый и средний бизнес, совсем малый бизнес, которых нет ни в одной европейской стране. В этом наша главная проблема.

Выйти из этой ситуации чрезвычайно сложно, потому что давно говорили о том, что победить олигархию гораздо сложнее, чем победить диктатуру и страны из диктаторских систем легче становились демократиями, чем из систем олигархических. Видим же Латинскую Америку, где много стран построены именно по такой модели. Но не имеем мы, украинцы, другого способа, как действительно эту модель изменить и объяснить тем, кого мы называем олигархами, кого не должны считать врагами в том случае, если они превратятся в нормальных бизнесменов, что это превращение им самим выгодно. Капитализация их предприятий, пусть их будет чуть меньше, их будущее, будущее их детей все же будет обеспечено, если будет страна, которая их защитит, а эта страна возможна только тогда, когда монополия будет не у них, а когда значительная часть их граждан сможет свободно заниматься бизнесом и свободно платить налоги. И тогда они и их дети, кто бы их где-то не преследовал в какой стране, всегда могут приехать в Украину и ожидать не уничтожения, не тюрьмы, а защиты.

На этом эта наша беседа закончена. Много еще работы впереди.