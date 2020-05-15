Власть и европейские ценности: стоит ли ожидать от руководства государства экономических или оборонных успехов?

15 мая, 2020, 12:18

Николай Княжицкий

17 сентября 2019 года Европарламент принял постановление к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. В ней, в частности, было отмечено, что за начало Второй мировой войны ответствены и нацистская Германия, и Советский Союз

Два диктаторских режима сотрудничали в политической, экономической и военной областях, и договорились о разделе Европы, оформив свое решение в пакте Молотова-Риббентропа и его тайных прококолах.

Положения резолюции напоминают не только о почти одновременном нападении Гитлера и Сталина на Польшу, но и о тогдашней агрессии СССР против Финляндии, балтийских государств и Румынии.

Среди преступлений двух тоталитарных режимов указаны Холокост, депортации, расправы над польскими и латвийскими офицерами, искусственный голод в Украине и создание ГУЛАГа. При этом, отмечают авторы резолюции, нацистские деяния были осуждены в Нюрнберге, а коммунистические еще нуждаются в морально-правовой оценке.

Европарламент выразил "глубокую обеспокоенность усилиями нынешнего российского руководства в отношении искажения исторических фактов и отбеливания преступлений, совершенных советским тоталитарным режимом, считает их опасным компонентом информационной войны, которая ведется против демократической Европы".

В резолюции говорится и о том, что преступления коммунистического режима не могут быть оправданы его вкладом в победу над нацизмом. Осуждаются попытки властей РФ привлечь к ответственности тех, кто выражает альтернативные официальному российскому дискурсу взгляды на Вторую мировую войну.

"...постоянное наличие в общественных пространствах в некоторых государствах-членах (Евросоюза, - ИП) памятников и мемориалов (парков, скверов, улиц и т.д.), прославляющих советскую армию, которая оккупировала эти страны, прокладывает путь к искажению исторических фактов о причинах, течении и последствиях Второй мировой войны", - отмечается в резолюции.

535 депутатов проголосовали за резолюцию, 66 - против, 62 - воздержались.

13 мая похожее постановление пыталась утвердить Верховная Рада. Это было обращение к национальным парламентам других государств и международных организаций по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе в 1939-1945 годов. Обращение было не такое конкретное в дефинициях. Речь шла в пояснительной записке и о "великой победе" и о "ратном подвиге". Но как и в резолюции Европарламента, так и в проекте украинском осуждался сталинизм, агрессивная политика России сегодня и ее попытки присвоить себе победу во Второй мировой.

У нас были другие результаты голосования: За: 200, Против: 34, Воздержались: 43. Постановление было провалено, поскольку для принятия решения необходимо 226 голосов. Из монобольшинства "Слуг народа" проголосовали 128 человек из 248.

Это означает, что половина из депутатов большинства не готова назвать Россию агрессором и признать ужасные последствия сталинизма в Украине, включая Голодомор. Очевидно, несколько человек было больных или в этот момент вышли из зала. Но 200 человек из большинства это или советские люди, или сторонники агрессора!!!

И такое голосование показывает не просто отношение к оценкам прошлого или агрессора. Это отношение к стоимости человеческой жизни, к базовой ценности Европы. Если эту ценность политики не способны различить по пропагандистским лозунгам, то для кого они строят страну? Точно не для граждан. Для себя, для самоутверждения, самообогащения, но не для гражданина. И тем более не для украинской политической нации. Именно поэтому ожидать от этого руководства государства каких-то экономических или оборонных успехов не стоит. Ложный лозунг: давайте забудем о прошлом и будем строить будущее не работает. Не построишь дом без фундамента и цемента. Фундамент - это, как раз честный взгляд на собственную историю, а цемент - европейские ценности, главная из которых - ценность жизни каждого человека.