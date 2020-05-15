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Espreso.tvОбществоУвидеть мир, научиться новому и рассказать об Украине: украинские художники рассказывают, как это воплотить бесплатно

Увидеть мир, научиться новому и рассказать об Украине: украинские художники рассказывают, как это воплотить бесплатно

Карантин и изоляция - отличное время, чтобы найти вдохновение для воплощения всех творческих замыслов. Тем более когда благодаря таланту можно получить новый опыт, испытать себя и даже немного изменить мир к лучшему

Уже в мае Европейская Комиссия запустит новый конкурс для цифровой дистрибуции контента в сфере культуры, а дедлайны еще по ряду программ продлили в связи с карантином, поэтому приступим к работе.

А пока для вдохновения расскажем об опыте украинских художниц и культурных мастеров, ставших участниками проекта i-Portunus от программы "Креативная Европа" Европейского Союза. Проект финансировал поездки конкурсантов 41-й страны-участницы "Креативной Европы" с апреля по сентябрь 2019 года. В зависимости от продолжительности желаемой поездки (от 15 до 85 дней) отличалась сумма финансирования (от 1500 до 3400 евро).

Танцевальная импровизация на территории бывшего колхоза

Мария Бакало - крымчанка, которая переехала после аннексии во Львов и основала там свою студию танцевальной импровизации. Благодаря программе стала участницей The PORCH Synthesis Module в Lunow-Stolzenhagen (Германия):

"У меня была потребность поехать поучиться, потому что в моей деятельности, к сожалению, в Украине нехватка информации. Пока мы в своей стране не занимаемся танцевальной импровизацией настолько сильно, как это интересно мне", - делится девушка.

Девушка слышала от друзей о художественной резиденции в Германии, которая находится на территории бывшего колхоза Понд Роза. Художники превратили это пространство в креативное.

Мария мечтала туда попасть, подала заявку на участие, получила приглашение от организаторов и уже в августе благодаря программе поехала на три недели:

"Это резиденция, куда приезжают художники из разных стран, параллельно там происходили мастер-классы или мастерские. Наш синтез-модуль объединял 8 художников из разных стран - из Канады, США, Австралии, Израиля и др. У всех - разный бэкграунд, разные взгляды на жизнь, творчество, этические нормы, поэтому это очень развивает ", - делится она.

Мария говорит, что подача на различные художественные программы и резиденции- это часть ее работы, и именно эта заявка была несложной. . - Это крутая программа, так как позволяет пробовать себя физическим лицам. Я подавалась как художник-фрилансер, который не закреплен ни за одной институцией. Это очень упрощает отчетность по использованию средств ", - отмечает она.

Искусство перформанса в трех странах

А перформеру Ярине Шумской из Львова благодаря программе мобильности удалось побывать сразу в трех странах. Художница по образованию Ярина занимается перформенсом уже более 14 лет, сейчас она преподает во львовской Академии художеств. С 11 ноября по 1 декабря она могла представить свой проект "Килограммы памяти" на трех разных локациях:

"Чтобы отправиться на эту программу, надо было иметь приглашение. И поскольку оно мне все подходило по времени и нужно было иметь три приглашения - это все уложилось в единое путешествие, которое длилось три недели ", - рассказывает Ирина.

Первым в ее путешествии стал городок Лукьян - на юге Франции:

"Местная художница уже около 20 лет организует у себя дома резиденцию для художников. В Лукьяне у меня вышли два проектаы: "Художественная встреча №5", в которой принимали участие три французских художника и я, каждый представлял свой перформанс. В этой резиденции я была первой художницей из Украины", - вспоминает девушка.

Следующим местом стал Кельн (Германия):

"В этом городе находится самый большой в мире архив перформанса. Немецкий художник-перформер Борис Несльоны уже более 40 лет собирает все материалы, касающиеся перформанса. Поэтому было очень приятно сделать свой вклад в этот архив ", - объясняет она.

Третьей частью путешествия Ярины в пределах i-Portunus стал фестиваль "Круг времени" в польском городе Торунь.

Важнейшим результатом участия в программе мобильности Ярина называет новые знакомства:

"Это возможность пригласить этих людей сюда, показать им то, чем мы занимаемся. А еще - поделиться правильными контактами со своими студентами. Такие моменты всегда вдохновляют, потому что жизнь идет в определенной зацикленности: работа, обязанности. Возможность побыть в другой среде - очень нужна, потому что позволяет несколько по-другому посмотреть на мир", - заключает Ирина.

Разговоры об искусстве и феминизме в Варшаве, Праге и Париже

Художественный куратор Оксана Брюховецкая узнала о программе i-Portunus во время форума ArtGora в Риге - там она презентовала книгу "Право на истину. Разговоры об искусстве и феминизме" (под редакцией Оксаны Брюховецкой и Леси Кульчинской).

Автор фото: Саша Коваленко

"Мы как раз думали над тем, как распространить книгу за границей, в тех странах, где мы брали наши интервью. i-Portunus стала прекрасной возможностью для этого. Я подала аппликацию (подача была довольно легкая) и получила минимальный двухнедельный грант для посещения Варшавы, Праги и Парижа. В эти три города я привезла по десятку отпечатанных книг и провела публичные презентации в трех институтах, с которыми сотрудничала ", - рассказывает Оксана.

Собирая материалы для книги, Оксана общалась с художницами, кураторами и активистками из разных стран, в том числе с философом Женевьев Фресс.

Автор фото: Мария Соколова

В Варшаве презентация книги состоялась в Музее современного искусства Варшавы.

"В экспозиции антифашистской выставки демонстрировались антивоенные работы американской художницы Марты Рослер. В нашей же книге помещено интервью с Мартой Рослер ", - вспоминает она.

В книге впервые опубликовали украинский Кодекс феминистской художественной институции, созданный в Праге. Там презентация проходила в креативном пространстве transit.cz, а больше аудитории удалось привлечь в Париже:

"Мы провели ее (презентацию, - ред.) вместе с Сеголен Пруво, нашей партнершей по исследованию из "Европейских Альтернатив", с привлечением Женевьев Фресс и активистки Давид Латиль", - вспоминает Оксана.

Она объясняет, что название книги "Право на истину" - это фраза из текстов Фресс, где она анализирует дискуссии конца 19 века о разрешении женщинам рисовать обнаженную натуру.

Лекция в Промприбор Ивано-Франковск

"Готовя отдельные презентации для каждого из трех городов, которые отличаются контекстами, я пыталась в первую очередь представить аудитории работы украинских художниц, рассказать об украинском контексте. В книге, в частности, можно прочитать интервью с украинскими художницами Валентиной Петровой, Алиной Копицей и Данной Кавелин ", - рассказывает она.

И-Portunus был пилотным краткосрочным проектом, организованным консорциумом во главе с Гете-Институтом по Institut français, Izolyatsia и Nida Art Colony Вильнюсской академии искусств.

В итоге трех волн конкурсов удалось удовлетворить заявки от 337 участников на общую сумму 620 933 евро.

"Но подавалось в 10 раз больше художников, что показало насколько большой спрос на подобные инициативы", - рассказывает директор фонда ИЗОЛЯЦИЯ Оксана Саржевская-Кравченко.

По ее словам, Украина попала в топ-10 стран по количеству поданных заявок: 95 украинцев подавались на три волны конкурса - из них 18 человек были отобраны.

В 2020 году должна появиться вторая подобная инициатива уже с другими консорциумами. Все проекты призваны определить, как наилучшим образом способствовать межнациональный мобильности для художников. Впоследствии планируется, что инициатива станет постоянной в рамках программы "Креативная Европа" на 2021-2027 годы.

Подробную информацию о программах, требованиях и дедлайнах можно узнать на сайте Креативной Европы в Украине.

Эта статья была подготовлена в рамках проекта "Восточное Соседство ЕС". Мнения, высказанные в статье, принадлежат исключительно автору.

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