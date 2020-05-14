Эпоха детей и смерть на помойке - 5 книг, которые нельзя пропустить

15 мая, 2020, 07:06

Эти книги действительно нельзя обойти вниманием, ведь тогда мы не узнаем о том, как страшно жить не только сегодня, но и в недалеком прошлом. А также о том, что страх можно преодолеть, какие бы страшные приключения нас ждали и какие герои создавали новую реальность - мухи на помойке, инопланетные существа или обычный дедушка-некромант

Герберт. Дети Дюны. - М .: Клуб Семейного Досуга, 2020

Этот культовый роман - научно-фантастическое произведение американского писателя Фрэнка Герберта, первый из шести романов, составляющих фантастическую сагу. Переведена на десятки языков, эта классика жанра получила миллионы поклонников во всем мире, обогнав в рейтингах даже "Властелина колец". Подняв научную фантастику на вершину по объемам продаж, Герберт проложил путь другим писателям этого жанра. После феноменального успеха «Дюны» Айзек Азимов, Артур Кларк, Хайнлайн, Рэй Брэдбери и другие авторы научной фантастики получили свои национальные бестселлеры. По сюжету романа, настало время, когда старый Пол Атрид, таинственный Муад'Диб, обладатель Арракис, покинул Галактику навсегда. Годы его правления истекли, как и годы жизни. Началась эпоха детей Дюны - близнецов Лето и Ганима. В них сосредоточена грозная сила - благодаря памяти своих предков они не по-детски мудрые и имеют дар предвидения.

"Они были не просто девятилетними детьми, а естественной силой, стихией, объектом поклонения и страха. Были детьми Пола Атрида, Муад'Диб, что стал Магди всех Фримен, горелкой, благодаря которому взорвалось человечество. Фримен двинулись по сторонам с этой планеты в джихада, неся свое пламя сквозь человеческий Вселенная волной религиозного правления, засяг и повсеместный влияние которого оставили след на каждой планете ".

Враги бросают вызов империи Атриды. Предатели династии расставляют капканы интриг. Арракис грозит экономический кризис. Между тем планетой распространяется слух о таинственном Проповедника. Говорят, что это вернулся сам большой Муад'Диб ...

Джон Р. Р. Толкин. Дети Хурина. - Л: Астролябия, 2020

Произведение, опубликовал сын прославленного автора - Кристофер Толкин, - описывает трагическую судьбу Турина и Ниенор, которые должны искупить мужество их родителей. Над ними довлеет проклятие Моргота - ужасная месть их отцу за нежелание покориться воле Темного Властелина. Печальной развязки не избежать даже благодаря сочувствию эльфов, собственной отваге или победе над драконом Глаурунгом. Впрочем борьба, даже безнадежная, все-таки имеет смысл - залог побед в будущих битвах со злом, которые Дж. Р. Р. Толкин описал в других произведениях - "Хоббите" и "Властелине Колец".

"Король Тургон, узнав, с какого рода они происходят, должным принял пришельцев. Ведь Хадора был другом эльфов, а Ульмо, кроме того, советовал доброжелательно относиться к детям этого Дома, чтобы при необходимости иметь возможность надеяться на помощь оттуда. Поэтому Гурин и Гуор прогостили в королевских покоях почти год, и, говорят, за то время Турин, наделенный сообразительным и пытливым умом, овладел многие из эльфийских премудростей, а также узнал кое-что о намерениях й цели Короля ".

Виктор Хорунжий. Муха Мария. - М .: Space One, 2020

Эта книга вышла в новом киевском издательстве "Space One", в котором уже увидели свет произведения в жанре мистического романа, психологического фэнтези, а теперь вот - детской книги на вполне «взрослую» философскую тему. Героиня этой истории - обычная муха, которая рождается вместе со всеми своими родственниками, живет в многоквартирном доме по улице Сельди в квартале Рыбьих Черепов, учится в школе, попадает в паучьи ловушки, готовясь впоследствии работать на хозяина. И ничего лучшего в ее жизни в этом мире с его жестокими законами не случилось, если бы не познакомилась с беззаботным комариком Феликсом и гусеницей, которая увидела во сне свою мечту - ромашковое поле рядом с безграничным океаном. И хотя новую подругу держит ее неуклюжее тело, а комарик слишком слаб, чтобы самому что-то менять, но мечта, разделенная на трех, дарит шанс Марии и ее друзьям обрести свободу. И пусть впереди их ждут драмы и даже трагедии, но это лучше, чем прежнюю жизнь и смерть на помойке.



"До сих пор слабо веря в свое счастье, я поднялась в воздух и полетела вперед, петляет среди стеблей и листьев диких трав, - радуется маленькая героиня. - И только преодолев достаточное расстояние, набрала высоту, чтоб решить, куда же мне теперь держат путь ".

Владимир Аренев. Сапиенсы. - М .: Утро, 2019

По сюжету, события в этой удивительной истории о нашем далеком будущем происходят в Киеве в 2178 году. С одной стороны, все вокруг вроде как сегодня - реалистичное, обыденное, привычное. Впрочем, как-то апрельского дня так же обычный школьник Михаил Неборак познакомился с новичком по имени Александр ненароком, и мы понимаем, что не все так просто в этом самом будущности. Ведь у нового приятеля нашего героя - две мамы, дедушка-некромант и железное сердце. И как бы там ни было, это - только начало головокружительных приключений в очередной научно-фантастической повести для подростков от известного в Украине и Европе писателя автора.

Роб Гиффорд. Китайский путь. Путешествие в будущее. - М .: Vivat, 2020

В этой книге известный корреспондент Национального общественного радио рассказывает о том, как он преодолел расстояние свыше 3000 километров трассе 312 от Шанхая до границы с Казахстаном, разговаривая со обедневшими крестьянами, водителями и даже тибетскими монахами. Поэтому на самом деле будущее состоит не только из фантастических картин, но и из реальной жизни. Ведь сегодня Китай - страна глобализации, эффективной экономики и потребительского бума, но это лишь верхушка айсберга, за которой скрыто правду, что ее можно увидеть за пределами модернизированных городов. Автор освещает современную жизнь Китая во всех его противоречиях. Эта книга содержит реальные истории из жизни и быта простых китайцев, анализируя которые автор ставит себе и каждому из нас вопрос: действительно ли Китай - следующая мировая супердержава? Что произойдет с ее культурными традициями? И наконец, кто же они - рядовые китайцы XXI века?