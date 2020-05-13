Виталий Портников: Депутатам выберать между Украиной и Коломойским

13 мая, 2020, 11:39

Портников Виталий

Сегодня украинский парламент должен проголосовать во втором чтении за закон, который сделает невозможным возвращение ранее национализированных банков их бывшим владельцам. Проще говоря – сделает невозможным, чтобы "Приват", который был фактически разорен его хозяевами и спасен деньгами миллионов украинских налогоплательщиков, был возвращен Игорю Коломойскому

Коломойский многое поставил на возвращение этого банка. Это для него не только вопрос финансового выживания – ведь благодаря победе Владимира Зеленского на президентских выборах Коломойский получил такие возможности для обогащения, которые и не снились ему в прошлом. Это еще и вопрос принципа. Это вопрос доказательства: не украинскому народу решать, что будет с финансовой системой страны, а Коломойскому решать, что будет с украинским народом.

И вот вся эта специальная операция, ради которой Коломойский участвовал в президентской кампании, договаривался с другими олигархами и обеспечил победу Зеленского, проваливается, проваливается на наших глазах!

Украинский народ не смог защитить ни свои интересы, ни интересы государства. Но на защиту Украины встал цивилизованный мир. Именно так! Ведь это МВФ выставил жесткое и понятное условие: либо помощь, либо Коломойский. И это в условиях, когда без финансовой помощи Украину ожидает уже не кризис, а крах. И это в условиях, когда не приходится рассчитывать даже на условную помощь российского режима, который и сам идет на дно! Дякую, дуже дякую!

Но теперь все зависит даже не от позиции президента – ему в буквальном смысле слова некуда деваться, он вынужден поддерживать требования МВФ, а от позиции депутатов пропрезидентской фракции, многие из которых уже во время голосования в первом чтении продемонстрировали, что интересы олигархов для них намного важнее интересов страны. И мы не знаем, как много этих "избранников народа" за время между голосованиями в первом и втором чтении перебежало из лагеря Украины в лагерь олигарха. Вот сегодня и увидим.

Но будем помнить, что времени у нас почти не осталось. За время между первым и вторым чтениями уровень недоверия к украинской власти только усилился, долгосрочная программа превратилась в краткосрочную, сумма заимствований сократилась с 8 до 5 миллиардов долларов, при этом решение по каждому траншу будет согласовываться отдельно. Это – очень жесткий инструмент, само задействование которого означает: МВФ хочет контролировать украинскую власть, он хочет следить за ее руками, он больше не доверяет украинскому президенту и правительству. И это тоже очень неплохо – раз уж мы сами не способны контролировать тех, за кого голосуем.

Но даже для того, чтобы мы получили эти деньги недоверия, Верховная Рада должна сегодня определиться, с кем она в борьбе за спасение Украины.