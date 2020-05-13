Оккупация мозгов. Как "Слуги народа" и Шуфрич стирают память о Второй мировой и российской оккупации 2014-го

14 мая, 2020, 09:32

Можно проморгать глазами момент, когда Украина на третьем десятке независимости, станет ... тупой и советской. Как во влажных мечтах ее врагов

С недавнего времени нам упорно продвигают нарративы, что единственный путь к процветанию - это русская Украина. А историческая память может быть только той, которую делала мифология Советского Союза. Никаких своих героев и никакого отступления от генеральной линии учебника российской истории - где Москва то Эльдорадо, а Киев, то окраина, из которой стоит бежать чем скорее, тем лучше.

8-9 мая, когда потомки настоящих борцов за Украину тихо вспоминали семейные истории - русские коллаборационисты усиленно рассказывали о нацистах и фашистах на Донбассе. А отдельные "стахановцы", Вячеслав Пиховшек даже договорились до того, что киевские евреи сами виноваты, что дали расстрелять себя ... в Бабьем Яру. Мол, почему не отражались и восстания не подняли ...

Только вот за неделю не было реакций на это ни СБУ, ни Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Возможно, потому, что в эти две структуры трудоустроили почти половину 95 квартала. И что же это - надо напрягаться и ссориться с ОПЗЖ, чтобы потом не пригласили на дни рождения и свадьбы?

13 мая на внеочередном заседании Верховная Рада позорно провалила абсолютно простое, но очень нужное постановление об обращении Украины в национальные парламенты иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе в 1939-1945 годов.

Это имиджевое постановление современной Украины. И важно для настоящей памяти о Второй мировой войне, где погиб каждый пятый гражданин. Только на фронтах потери украинцев составляют 7-8 миллионов, а эмиграции, болезни, голод - отняли еще 8 млн украинцев.

Но "Слуги народа" дают за важное постановление лишь 128 голосов. Там немало "какаяразница" и специалистов с дипломом историков, как Евгений Брагарь.

Не надо глубокой аналитики, чтобы понять, что слуг народа не интересует настоящая историческая память, их интересуют лайки под видосиками. И еще они очень боятся поссориться с ОПЗЖ, где у крупнейших спекулянтов "дедивоевали" на самом деле нет славного потомка, который воевал за Украину в 1939-1945 гг.

9 мая такой героический предок нашелся разве у Ильи Кивы, а вот Виктор Медведчук портрет своего отца, который с апреля 1942-го по ноябрь 1943 года работал в трудовом отделе немецких оккупационных сил, откуда принудительно вывозили на работу в Германию работоспособную украинскую молодежь - решил не брать.

Голосование "Слуг народа" показало, что им абсолютно все равно искореженные судьбы 14 млн украинцев. А еще, что они очень боятся Нестора Шуфрича, который договорился до того, что пакт Молотова-Риббентропа "- это был чуть ли не освободительный акт. И именно благодаря оккупации советскими войсками западных земель в сентябре 1939 года Украина сейчас существует в современных границах:

"Город Ужгород первым был оккупирован в 1939 году. Но так случилось, что Буковина и Львовщина стали территорией Советского Союза и до сегодняшнего дня являются территорией Украины свободной. Понимаете? То есть если бы в 1939г. не состоялось соответствующие действия, мы бы сегодня имели несколько иные границы ".

В итоге постановление без резких слов, мощной государственной позиции не приняли из-за истерики бужанских и аргументов Нестора Шуфрича о пользе заговора Сталина и Гитлера.

Какие же слова больше смутили любителей мелфи без корней и памяти?

Может эти: "помня, что в тоталитарных режимах, из-за сговора которых разгорелась Вторая мировая война"? Или то, что вторая часть постановления вспоминает об оккупации Россией части Украины. Поэтому понятно, почему рашисты и совки не голосовали. Но тот факт, что даже 120 нардепов фракции "Слуга народа", которым по 30-35 лет, не проголосовали и подписались под советским и пророссийским нарративом - это как-то слишком ...

Ведь миролюбиво-овощной риторике Банковой и Козака с Ермаком могут страшно навредить такие слова из постановления: "отмечая, что установление длительного мира и стабильности в Европе невозможно без восстановления уважения Российской Федерации верховенства права, демократии и прав человека, соблюдения ею норм и принципов международного права, в частности относительно территориальной целостности и нерушимости границ Украины и Грузии, а также прекращения давления против других государств "?

Видим, что велюровые ноунеймы, которые попали в "Слугу народа", настолько обнаглели, что решили похоронить и память о том, что случилось с Европой 80 лет назад. И закрыли глаза на то, что сделали россияне с Украиной в 2014 году - так тоталитарный режим Сталина получил второе дыхание в лице Путина.

Вы еще удивляетесь, почему у нас прекрасно чувствуют себя Портнов и Лукаш? Чего один знаменитый торговец пирамидками считает журналистикой высокого уровня комплименты по скайпу с разыскиваемым за государственную измену колаборанткой Поклонской? Это потому, что юная толпа брагарей безродных готова на все, чтобы получить свои 30 сребреников и поесть утку в "Велюре". А опытные попутчики пусть пилят бюджет и переписывают историю, чтобы выдающийся лидер современности спокойно спал и радовался рейтингам на бумаге, которые Андрей Ермак на стол положит.

В 2014 году Украина училась защищаться от оккупации территории, в 2020-м нам оккупируют мозг и историческую память. Чтобы за сорок лет хождения в пустыне не вымерли рабы, а выросло тупое поколение, которому все равно. Лишь бы деньги платили.