 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Оккупацию нельзя поощрять

Виталий Портников: Оккупацию нельзя поощрять

На протяжении 1988-1994 годов на британском телевидении и радио существовал запрет на трансляцию выступлений представителей экстремистских группировок Северной Ирландии – как католиков, так и протестантов

Премьер-министр Маргарет Тэтчер и ее преемник Джон Мейджор считали, что нельзя поощрять террор. Запрет был снят только после начала мирного процесса в Ольстере.

Понятно, что этот запрет и тогда, и сейчас воспринимался, мягко говоря, неоднозначно. И не только журналистами, которые считали, что власть покушается на свободу слова, на их право разговаривать с теми, с кем они посчитают нужным. Но и многими сторонниками экстремистов – как католиками, так и протестантами. Сторонники республиканцев считали, что они имеют право на насилие, раз уж не удается восстановить территориальную целостность Ирландии мирным путем.

Сторонники лоялистов были убеждены, что нужно защищать целостность Соединенного Королевства – раз уж сама власть действует не так жестко, как им хотелось бы. То, что в результате гибли мирные люди, мало кого интересовало. Для радикалов жизни их соотечественников – тем более когда это представители противоположного лагеря – это всего лишь политический инструмент. Не более того. И именно с этим не могла согласиться "железная леди". Она была категорически против того, чтобы отдавать экстремистам право на насилие, но и легитимировать это их право в медиа. 

Но – если так призадуматься – а чем рисковала тогда Тэтчер? Минимум – всплеском террора в Ольстере. Максимум – и это тогда было из области фантастики – потерей Северной Ирландии. Но в целом Великобритании как государству ничего не угрожало и не могло угрожать. Я вам больше скажу: Англия останется Англией даже если вдруг потеряет и Северную Ирландию, и Шотландию, и даже Уэльс.
С Украиной совершенно другая ситуация. Когда мы легитимизируем оккупацию, когда мы улыбаемся всяческим Поклонским – мы ставим под вопрос само будущее существование нашего государства как такового. Тем более, что в нашей стране не так уж мало сторонников "русского мира". И уж тем более немало тех, кому все равно. Поэтому я думаю не об этих людях. Если Украина превратится в Украинский федеральный округ Российской Федерации, они этого даже не заметят.

Гордон будет все также брать интервью. Только станет намного осторожнее. "95 квартал" придумает новых "Сватов". В маршрутках все также будет работать "Русское радио".а пассажиры – обсуждать повышение пенсий и проклятых американцев. На уроках истории станут рассказывать, как мазепинцы, петлюровцы, бандеровцы и "порохоботы" пытались помешать вековой дружбе русского и украинского народов – но ничего у них не получилось. 

Проблемы возникнут только у украинских патриотов. Одних убьют. Других посадят. Третьих выгонят. Тех, кто останется, превратят в нищих маргиналов. Канал "Интер" об этом не расскажет. У него будут другие новости. 
Я не пытаюсь в чем-то переубедить этих патриотов, среди которых есть и мои коллеги, которые считают, что можно брать интервью у Поклонской. И есть сторонники власти, которые верят, что с Россией можно о чем-то договориться. Я просто предупреждаю их о последствиях их собственной близорукости. Не только о последствиях для государства, но и о последствиях для них самих, для их семей, для их родителей и детей. Будет практически то же самое, что в Крыму и на Донбассе. Только хуже. 

И если вас не очень интересует судьба Украины, дорогие друзья, то подумайте хотя бы о себе. Поймите, что вы защищаете нашу страну для вашего же собственного блага, для вашей безопасности. Для вашей возможности выжить и жить. Украина – это не абстрактное понятие. Украина – это не Гордон, не Зеленский, даже не избиратели Зеленского и не зрители Гордона.

Украина – это каждый из нас. 
 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать