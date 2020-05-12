Олег Рыбачук: Рефрижераторами трупы вывозят из Донецка, а вот деньги Россия КамАЗами сюда не повезет

13 мая, 2020, 07:05

Антин Борковский

Бывший глава секретариата президента Ющенко, соучредитель движения "Чесно" о кулуарщине эмиссаров между Банковой и Кремлем и усилении конфликта между властью и обществом

Страна в турборежиме пытается преодолеть последствия, соответственно, турборежима. В то же время наблюдаем стремительное усиление руководителя офиса президента Ермака, президент Зеленский, несмотря на довольно острую и четкую петицию с требованием отставить Ермака, решает его поберечь, говоря: "Спасибо вам за высказанную гражданскую позицию".

Я как раз прекрасно понимаю, почему президент не может каждые три месяца отправлять в отставку свое ближайшее окружение, потому что оно у него уже закончилось. Там еще остался первый помощник, но они друзья с детского сада и это не слишком публичная фигура, поэтому все, что происходит вокруг Ермака очень мне напоминает то, что было с его предшественником. Я почти уверен, что какие-то неформальные контакты во время президентской кампании, когда стало понятно, что Зеленский выходит на финальную орбиту, между Кремлем и Киевом были, как они были всегда. И это необязательно сами политики или те, кто на поверхности. Всегда между Украиной и Россией существует куча людей, которые ногами открывают двери к Путину - я с таким когда-то сталкивался одновременно таким же образом говорят "путинцы", что они имеют неограниченное влияние на украинского президента. Это, в частности, и олигархи, крупный бизнес приближенный и много пройдох. Поэтому я тоже почти не сомневаюсь, что были какие-то обещания во время еще предыдущей кампании, что происходило во время разговора Путина с Зеленским. Мы с вами не знаем, но скорее всего что-то там Зеленский мог наобещать, мог как-то обнадежить. Проблема в другом - проблема в том, что бы он там не обещал или его окружение, или его ближайшие соратники, они не способны этого реально сделать.

Но сейчас мы видим институциональное усиление так называемой консультативной группы, участвовать в заседаниях отныне будут легитимные представители украинского правительства. И это уже не будет группа пенсионеров - это уже представители определенных министерств. То есть Украина со своей стороны обещает прописать дорожную карту и ее имплементировать.

Да, но с другой стороны, если со стороны Украины появляются дополнительные переговорщики - я спокоен. Потому что, а кто может быть со стороны Украины? Не может же быть только Кучма и его администрация. Я думаю, что, с точки зрения переговорной позиции, украинская сторона усилится, но вопрос в другом. Вопрос в том, что Россия не заинтересована и все эти разговоры, которые Зеленский вел о том, что он попытается использовать все механизмы, чтобы достичь мира и, чтобы перестали стрелять, но он сам себя ограничил одним годом. Давайте ему постоянно напоминать, что он говорил: в течение года Украина будет инициировать разные вещи: от введения миротворцев в разведение, до обмена пленными - все, чтобы продемонстрировать, что Украина стремится к достижению мира. Мы с вами прекрасно знаем, что этого не хочет Россия. И много западных партнеров это знает. Но мы запомнили слово "год" и примерно себе представляем, что до католического Рождества или европейского Рождества надо будет принципиально пересматривать стратегию реинтеграции.

Что меня вдохновляет, я впервые услышал, что власть, я не знаю, там офис президента или какие-то другие интеллектуальные центры, готовят стратегию возвращения Крыма. Это очень важный момент, мы с вами до сих пор не знаем, какова стратегия реинтеграции Донбасса, но меня очень беспокоило, что Крым как-то отошел. Сейчас Крым публично вернулся. Поэтому я снова повторяю: если даже есть какие-то кулуарные договоренности, даже если кому-то очень хочется, даже если какие-то олигархи умирают, потому что не могут продать или большие трубы или что-то в безграничный рынок России, то это все равно не позволит украинской власти делать то, что ей заблагорассудится. Потому что существует общественное мнение и существует международное мнение. Потому что, когда власти попытались доесть независимый регулятор, такой, как независимое антикоррупционное бюро, когда казалось, что вот-вот, то обратите внимание, появляется информация, что пошла команда «фу». Все эти Дубинские, Бужанские и прочая "коломойщина" получили команду «фу». По разным причинам, но основная причина - то, о чем я уже с вами говорил о том, что у Зеленского самом деле никакого выбора нет. Если выходить из кризиса, если бороться с экономическим кризисом и с коронавирусом и со всеми этими вызовами - нужны партнеры. Этих партнеров у России нет - это только для Коломойского они существуют, возможно, для каких-то других олигархов.

Партнеров там нет, но определенные ходы, по которым могут бегать эмиссары, - есть. Эмиссары будут носить пакеты или возить КамАЗы с деньгами.

Как выглядят кулуарные решения? Ну, например, встречается там какой-то бизнесмен, имеющий давние отношения с представителями новой власти. Скажем, условно, Ермак и, скажем, условно Козак, есть люди, которые имеют деловую историю, они себе, как говорится, мурлычут или трут на многие темы. И потом эти контакты, потом эти возможности засылаются наверх. Они могут вообще публично не проговариваться, но они могут существовать. Понятно, что каждый держит фигу в кармане, понятно, что никто никому не верит, но происходят какие-то ходы. О некоторых вещах Зеленский говорил, например, что мы договорились с президентом Путиным, что мы сделаем первый шаг - обмен пленными. Помните, такая история была после выборов Зеленского, Путину надо было немного перед носом косточками с остатками мяса Зеленскому покрутить, чтобы он получил поощрение. Хотя понятно, что для Путина это ничего не значит. А дальше началась серьезная тема - газовая. Помните, вокруг газа, вокруг электроэнергии, вокруг Северного потока, то есть ряд вещей экономических, которые важны для России, в частности водоснабжение в Крым, если мы говорим о реинтеграции Крыма. То есть ряд вещей. Путин всегда был лоббистом крупного бизнеса, за ним всегда стояли крупные олигархи, в первую очередь, как переговорщик, он всегда использовал в украинско-российских отношениях тему бизнеса, только этот бизнес ничего хорошего Украине не давал. Для них важно, например, чтобы решения, которые они принимают, могли поделить украинцев на пророссийских и пророссийским показывать, что Россия помогает, вот гумконвой в Печерскую короналавру, пожалуйста, это решение, из этого надо было большое шоу сделать.

В то же время мы видим, как украинская парламентская республика превратилась в президентскую республику, затем президентская республика превратилась в "главоофисовскую" или там в "ермаковскую" республику, и сейчас мы видим, как мы плавно инститируем так называемую олигархическую республику, как Нидерланды в 17 веке. Видим нездоровые, токсичные схемы, связанные с российской нефтью в Украине, видим, как у нас останавливают каким-то странным мановением руки энергоблоки. Но это же на самом деле трэш.

У вас хороший афоризм появился, точнее аббревиатура. Главный офис президента - это сокращенно будет ГОП, соответственно люди, которые там работают называются "гопники". У меня когда-то был термин "кучмарики" - это то мягче звучит, но у "гопников" с этим всем проблема, о том, что вы говорите, оно не пройдет. Это не первая попытка олигархата или действующих бизнес-центров максимально выдавливать ситуацию. Опять возвращаемся к самому началу. Понятно, что сейчас Украине катастрофически нужны деньги и то, что вы говорите КамАЗами, на самом деле КамАЗами трупы вывозят и рефрижераторами из Донецка, а деньги Россия КамАЗами назад сюда не везет. Думаю, что на самом деле таких КамАЗов и нет. То, что сюда заходит, достаточно легко контролируется в Украине, потому что, в отличие от того, что происходит в России, в Украине уже много лет существует электронная система и с наличными работать очень трудно. С наличными такие ограничения, с КамАЗами будете иметь серьезные проблемы. Во-первых, в России нет таких КамАЗов с деньгами, а, во-вторых, с ними нельзя эффективно работать. Россия уже не может поддерживать, подкармливать свои пятые колонны, как это она делала раньше, во времена Януковича покончил жизнь самоубийством консул в Одессе - повесился, а в Одессу каждый месяц давали 300 тысяч долларов кэшем и там творили "русский мир". Недавно была годовщина, как провалился "русский мир" в Одессе и они до сих пор не могут успокоиться. Поэтому просела эта машина, которая высасывала у Путина деньги, когда у Путина деньги были, потому что проблема в России финансовая очень серьезно стоит и тут даже не вопрос санкций, тут вопрос мировой конъюнктуры. Но черт с ним, с тем Путиным, у меня вопрос к нам. А у нас в очередной раз есть возможности, каким образом мы реагируем на кризис?

Вот собственно, мы реагируем на политический кризис, в то же время видим, как цинично так называемые ГОПовцы относятся к этому. И у меня такое ощущение, что они не понимают, что они постепенно набирают политический антивес в глазах украинского общества, как в свое время набирал Янукович. Реакция майдановских сред очень жесткая и острая. И это, я не знаю, желтая карточка или очень серьезный колокол, который начинает прозванивать ситуацию. Они же, такое впечатление, не слышат.

Я смотрю за чистотой воздуха в Киеве с определенного времени. И там зеленое - это хорошо, желтое - это так себе, а уже, когда доходит до красного, то это вредно для здоровья. И то, что происходит, вредно для здоровья гопников. Но почему мы с вами должны этим заниматься? Эти гопники, которые не понимали и не только при Януковиче, чем они отличаются от времен Порошенко? Когда мы пытались объяснить команде Порошенко, что нужно делать реформы, следует начинать с избирательной реформы, нужно делать эффективный институт импичмента президента, демонстрируя обществу, что я не боюсь импичмента. Нужно было многое делать. Сейчас эти не понимают. У нас вопрос другой, сколько мы будем ждать появления снова кого-то, кто поймет. Вот просто станет президентом, попадет туда, потому что в фейсбуке сейчас опять эти разговоры идут, что надо уже искать очередного. У меня такой подход вызывает недоумение. Я просто изнутри знаю, как эти вещи работают и мне совершенно ясно, что проблема не в президентах и даже не в их любых друзьях и окружениях. Проблема институциональная. Мы будем долго говорить о вызовах, но, чтобы реагировать на такие вызовы должен быть один центр принятия решений. Не может быть две исполнительные вертикали, не может быть в правительстве министров президента, потому что какой бы президент ни был, если в правительстве есть его министры и не его министры - он так и начинает все воспринимать. Его премьер - не его премьер, его министры - не его министры. Ближе к нему советники имеют больший вес, чем параллельные министры по этому профилю. Это дублирование и некоординация центров принятия решений наша самая уязвимая точка.

Есть впечатление, что мы в турборежиме стали на самокате на эскалатор, который нас радостно везет в Венесуэлу. Потому что как раз эти вещи, о которых вы говорите, они у нас реализуются с точностью до наоборот. А когда мы видим силовиков, которые могут возбуждать уголовное дело против предыдущего прокурора за то, что он отказался возбуждать дело против бывшего президента, то, знаете, на каждом начнет ряба шапка гореть.

Да. Но ряба шапка не начнет гореть, потому что это мы уже видели. Уже сажали лидеров оппозиции. Уже сажали экс-генпрокуроров и чем закончилось? Нынешняя власть намного слабее предыдущих. Это надо откровенно сказать, когда мы говорим турборежим, то мы его точно не боимся. Это такая турбодурость, это куда-то несется, но оно не видит куда оно несется и затем оно откатывается и мы уже очень иронично это комментируем. Это не эффективная система управления. Далее, что мы видим с силовиками? Ну много Авакова и что с этого? Трамп воюет твитерами, а Аваков время от времени в фейсбуке, но, когда что-то взрывается в его окружении, он исчезает из фейсбуке. Это тоже воспринимается довольно парадоксально. В Киеве милиция вежливая - она полиция диалога, они там в масках ходят, втыкают в телефоны в парках, но никого не трогают, не кусаются, даже не лают. То есть нет такого ощущения, что вот, знаете, эти космонавты, которые были готовы раздавить любого, совсем нет. Так, иногда выскочит спецназовец и потом его куда-то прячут, потому что он сломал камеру журналисту. Но нет ощущения у меня и я знаю, что нет такой возможности у силовиков закатать нас в асфальт. А главное, что уже силовики наученные не раз. Как только они начинают выполнять приказы каких-то самодуров, то с ними же потом происходит то, что происходит.

Теперь ситуация с новым генеральным прокурором. Дело Стерненко - это дело, вот я где-то увидел, что кажется в девяти городах прошли предупредительные акции, но в чем для власти опасность? Эти люди, а там очень разношерстная публика - это публика, которая требует - "нет капитуляции", эти движения объединяют очень странных людей. Там есть люди взаимно несовместимые и можно говорить о том, что ранее говорилось, и, мол, настолько разношерстная публика, они никогда не объединятся. Не нужно им как-то объединяться. Эти люди характерны тем, что у них голые нервы. Это люди, которые могут пойти с голыми руками на спецотряд Беркута и тот отступит. Потому что у этих людей есть вера и истина и их реально не запугать. Каждый украинец переносит эту ситуацию на себя. Каждый - я говорю образно, есть же масса людей, которые не понимают даже, о чем мы с вами говорим. Но это - активные граждане. И поэтому дело Стерненко для той же Венедиктовой, оно может быть первым и последним, она и зашла на этот пост не совсем кошерно. У нее уже было негативное восприятие, а потом еще и все эти экс-адвокаты Януковича. Но вот здесь, если попытка сделать то, что Аваков пытается сделать с делом Шеремета - это все такие знаковые вещи, их нельзя протолкнуть. Можно продолжать. Но мне совершенно ясно, что ни по Шеремету, ни по Стерненко у власти нет шансов выиграть это и пробовать продать этот приговор как легитимный, а мало того еще и запугать других. Попытка это сделать приведет к обратной реакции. И мы снова возвращаемся к тому, что с этим делать? Что, опять ждать, что хорошо, мы сметем. Я помню один разговор - это было между Оранжевой и перед Революцией Достоинства, когда я ехал в такси и человек, который там работает, это был человек, который взял кредит, а потом, чтобы вернуть, он должен был подрабатывать. И он мне сказал, что был очень активен на первом Майдане, но никогда не выйдет на другой, пока не поймет, что будет после. Этот вопрос, эта формула для меня очень важна. Если мы не понимаем, что будет после, если мы, не меняя правил, можем смести что-то очередное, то не надо удивляться, что придет что-то другое, но вскоре снова будем говорить о проблемах президента и его окружения. Поэтому нам очень важно изменить именно это.